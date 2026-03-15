برونو فرنانديز يحطم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة الذي سجله ديفيد بيكهام بفضل أدائه البطولي الأخير مع مانشستر يونايتد في الفوز الحاسم على أستون فيلا

وبالنظر إلى السياق الأوسع لموسم 2025-2026، فقد كان لاعب الوسط مصدر الإلهام الرئيسي لـ«الشياطين الحمر». وقبل هذه المباراة، كان قد سجل بالفعل 14 تمريرة حاسمة وسبعة أهداف في الدوري. وبإضافة مساهماته في الفوز على أستون فيلا، يصل مجموع إنجازاته إلى 16 تمريرة حاسمة و7 أهداف في 27 مباراة. حتى إصابته في أوتار الركبة في ديسمبر، والتي أبعدته عن الملاعب لثلاث مباريات، لم تتمكن من إبطاء زخمه. ويضعه مستواه الحالي في صدارة لاعبين مثل ناني، الذي سجل 14 تمريرة حاسمة في موسم 2010-2011، وأنطونيو فالنسيا، الذي سجل 13 تمريرة حاسمة.