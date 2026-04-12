برونو فرنانديز يحدد شروط بقائه في مانشستر يونايتد، بينما يقلل من أهمية انتعاش الفريق تحت قيادة مايكل كاريك

وينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أصبح رمزًا للفريق منذ انضمامه قادمًا من سبورتنج لشبونة في عام 2020، في يونيو 2027، على الرغم من أن النادي يمتلك خيارًا لتمديده لمدة عام إضافي.

وفي حديثه إلى صحيفة "ذا تيليغراف" حول توقعاته، قال فرنانديز: "أخبرت النادي أنني أريد المنافسة. كل من يأتي إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل الألقاب. لا أحد يفكر عند انضمامه للنادي أننا سنناضل من أجل لقب أو لقبين خلال ست سنوات. تريد أن تناضل من أجل كل الألقاب. وما قلته للنادي في كل مرة تحدثت معهم، ما أريده من وقت وجودي هنا، هو أنني أريد المنافسة. لأنني إذا تنافست، سأكون قريباً من الفوز. وإذا لم أتنافس، فلن تكون هناك فرصة لأقترب من أي شيء".



