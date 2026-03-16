Bruno is EPL's POTY.jpg
James Westwood

برونو فرنانديز أكثر أهمية لمانشستر يونايتد من كريستيانو رونالدو في ذروة عطائه - وهو بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام

على الرغم من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026، فإن مشاهدة برونو فرنانديز وهو يقود خطور مانشستر يونايتد تعيد إلى الأذهان الفيلم الأكثر شهرة الذي أُنتج عن هذا الحدث، وبشكل أكثر تحديداً، الخطاب التحفيزي المثير الذي ألقاه الراحل جون كاندي.

"على السائق أن يعمل بجد أكثر من أي شخص آخر"، هكذا يشرح كاندي للاعب الزلاجة الجامايكي سانكا كوفي في فيلم «Cool Runnings». "إنه أول من يصل، وآخر من يغادر. وبينما يخرج رفاقه جميعًا لشرب البيرة، يكون هو في غرفته يدرس صور المنعطفات."

هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن فريق مانشستر يونايتد اعتاد على إقامة حفلات صاخبة خلال الموسم، مهما كانت أداء بعض اللاعبين سيئًا في السنوات الأخيرة المضطربة. 

ومع ذلك، فإن فرنانديز هو "قائد" الفريق بلا منازع، ويتميز تمامًا عن زملائه من حيث معدل العمل والدقة. إنه فائز متسلسل، دائمًا ما يكون مستعدًا جسديًا وعقليًا للمعركة، ويطالب بأعلى المعايير الممكنة من نفسه ومن حوله.

كان كريستيانو رونالدو بالضبط مثله، لا سيما خلال فترة إقامته الأولى الحافلة بالبطولات في أولد ترافورد، والآن يستحق فرنانديز أن يُذكر في نفس السياق مع مواطنه البرتغالي، حتى دون حصوله على عدد مماثل من الألقاب. لقد حمل مانشستر يونايتد على عاتقه منذ وصوله في يناير 2020، وقد يكون هذا الموسم ذروة مسيرته، مع ترشيحه المؤكد لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا حافظ على مستواه المذهل حتى مايو. 

    ثبات في خضم الاضطرابات المستمرة

    سجل رونالدو رقماً مذهلاً بلغ 218 مشاركة في الأهداف خلال 346 مباراة خاضها مع «الشياطين الحمر»، وهو، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب خطت قدماه على عشب أولد ترافورد المقدس. ومن الغريب إذن ألا يُنظر إلى فرنانديز بنفس القدر من التقدير، بالنظر إلى أنه لا يتخلف سوى بـ 10 أهداف عن رصيد رونالدو، رغم مشاركته في 27 مباراة أقل.

    وبالطبع، فإن الألقاب الثلاثة التي حصدها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وفوزه بدوري أبطال أوروبا بين عامي 2007 و2009 تمنح رونالدو الأفضلية. ومع ذلك، فإن مساهمته الإجمالية لم تفوق تلك التي قدمها لاعبون مثل واين روني، وبول سكولز، وريان جيجز، وريو فرديناند، أو إدوين فان دير سار. 

    كان ذلك فريقًا تم تشكيله لتحقيق نجاح ملموس، مع وجود انسجام داخل غرفة الملابس. لم يحظ فرنانديز أبدًا بهذا الترف. لقد كان اللاعب الوحيد الذي قدم أداءً رائعًا باستمرار في الفريق على مدار السنوات الست الماضية. حتى في موسم عودة رونالدو في 2021-22، الذي طالب فيه بدور المهاجم الرئيسي والتمريرات المستمرة، كان فرنانديز متأخرًا بثلاثة أهداف فقط عن إجمالي 27 هدفًا وتمريرة حاسمة سجلها زميله في المنتخب الوطني.

    احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ذلك الموسم، والثامن في 2023-24، ثم هبط إلى أدنى مستوى جديد مروع وهو المركز الخامس عشر في الموسم الماضي. حقيقة أن فرنانديز كان رائعاً للغاية على الرغم من الاضطرابات المستمرة أمر رائع حقاً. لم يستطع رونالدو فعل الشيء نفسه في مواجهة الشدائد، كما ثبت عندما فرض رحيله في بداية عهد إريك تين هاج المشؤوم.

    الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى في متناول اليد

    واجه فرنانديز المزيد من العقبات التي كان عليه تجاوزها في موسم 2025-2026، ومع ذلك تمكن بطريقة ما من الارتقاء بمستواه مرة أخرى. لم يتضاءل تأثيره على الإطلاق عندما قام روبن أموريم، لسبب غير مفهوم، بتحويله إلى لاعب وسط دفاعي، وقد كان رائعاً منذ أن أعاده مايكل كاريك إلى مركزه المفضل رقم 10. 

    كان أستون فيلا آخر فريق لم يستطع الصمود أمام عبقرية فرنانديز، حيث خسر 3-1 في أولد ترافورد يوم الأحد. سجل قائد مانشستر يونايتد 71 لمسة للكرة، وست تمريرات حاسمة، و15 حملات للكرة، وست استردادات في عرض آخر مليء بالحركة أحدث فرقاً كبيراً.

    كسر التعادل بتمريرة ركنية رائعة إلى كاسيميرو الذي سجل الهدف الأول في مباراة كانت محبطة للمضيفين حتى تلك اللحظة، كما قدم تمريرة أولية دقيقة للغاية لماتيوس كونها الذي انطلق وسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد. ضمنت النتيجة النهائية لفريق كاريك فارق ثلاث نقاط في المركز الثالث، مع اقتراب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    من بين الـ54 نقطة التي جمعها مانشستر يونايتد حتى الآن، ساهم فرنانديز في 25 نقطة منها. وهذا يساوي ما حققه رونالدو في موسم 2007-2008 الذي فاز فيه النادي بالثنائية المحلية والأوروبية، وهو ما أكسبه أول جائزة من جوائز الكرة الذهبية الخمس التي حصل عليها. مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم الحالي، قد يكون فرنانديز يطمح إلى تحقيق 38 نقطة، وهي النتيجة التي حققها روبن فان بيرسي من الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال آخر مسيرة للنادي نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 13 عاماً، وذلك بفضل سعيه الدؤوب نحو التميز. 

    يتفوق على بيكهام

    بفضل تمريرتيه الحاسمتين في مباراة أستون فيلا، رفع فرنانديز رصيده إلى 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم، متقدماً بثماني تمريرات على أقرب منافسيه، ريان شيركي، وبفارق أربع تمريرات فقط عن الرقم القياسي التاريخي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حالياً كيفن دي بروين وتييري هنري. كما تجاوز الرقم القياسي للنادي الذيسجله ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 1999-2000، والذي بلغ 15 تمريرة حاسمة.

    وقال فرنانديز لمحطة MUTV بعد المباراة: "إنه إنجاز رائع. لن يغير هذا شيئاً بالنسبة لما أريده، لكن أن أكون هناك مع اسم كان، بالطبع، أحد اللاعبين الذين يحترمه الجميع، من حيث طريقة التمرير والطريقة التي يمرر بها الكرة". "مثلما حاول الجميع في حديقتهم الخاصة أن يفعلوا مثل بيكهام وكانوا يفعلون ذلك، حتى لو كنت فقط تحرك ذراعك، كما كان يفعل هو، وليس بالكرة! أنا بالطبع سعيد جدًا بتحقيق ذلك [تحطيم رقمه القياسي]".

    كانت تقنية بيكهام مميزة بالتأكيد، وتعد أبرز لقطاته من بين أبرز لقطات عظماء مانشستر يونايتد. لكن أسلوبه الشامل في اللعب لا يقارن بأسلوب فرنانديز. فبينما كان بيكهام يحتاج إلى مساحة كبيرة لتنفيذ إحدى تمريراته الطولية التي اشتهرت بها، يستطيع فرنانديز إخراجها من أي مكان في الملعب تحت ضغط شديد. إنه يدير المباريات بمفرده ويغطي كل شبر من العشب؛ أما مهمة بيكهام فكانت ببساطة توفير العرض والتمريرة الأخيرة. على الرغم من براعته في ذلك، كان الإنجليزي بمثابة ترس في آلة أكثر منه محركاً لها.

    ولتوضيح تأثير فرنانديز بشكل أكبر، فهو الآن ثالث لاعب في مانشستر يونايتد يصل إلى 100 هدف و100 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، بعد روني وجيجز. وقد أصبح عضوًا في قاعة المشاهير على الرغم من لعبه في الغالب مع فرق غير مؤهلة للتنافس على أرقى الألقاب، وهو أمر نادر للغاية في نادٍ من النخبة.

    أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز

    يُعتبر ديكلان رايس المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك في ظل سعي أرسنال نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاماً، وهو أمر مفهوم. فقد كانت براعته في تنفيذ الكرات الثابتة عاملاً حيوياً في خطة اللعب التي تعرضت لانتقادات شديدة من جانب الكثيرين، لكنها أثبتت فعاليتها الكبيرة، كما ساهمت مهاراته في استعادة الكرة بشكل كبير في تحقيق الفريق لأفضل سجل دفاعي في الدوري.

    ومع ذلك، سيكون من غير العدل أن يتفوق على فرنانديز في التصويت النهائي. قائد مانشستر يونايتد لاعب كرة قدم متفوق من جميع النواحي، وأرقام رايس لا تقترب من أرقامه، على الرغم من حقيقة أن كلاهما لعب في نفس المركز في النصف الأول من الموسم.

    سجل فرنانديز 23 مشاركة في الأهداف، ليأتي خلف هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (29) فقط، بينما سجل رايس 11 مشاركة متواضعة، بعد أن شارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من نجم مانشستر يونايتد. غابرييل ماغالهايس وأنطوان سيمينيو وإيغور تياغو هم أيضًا منافسون على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، لكن لا أحد منهم يرقى إلى مستوى فرنانديز أيضًا.

    وقد ساهمت تمريراته الحاسمة الـ 16 في حصول مانشستر يونايتد وحده على 18 نقطة هذا الموسم، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل أيضًا المرتبة الأولى في موسم 2025-26 من حيث التمريرات العميقة، ويحتل المرتبة الثانية من حيث التمريرات الناجحة في الثلث الأخير من الملعب. إن صنع الفرص هو جوهر كرة القدم، وفرنانديز خبير لا مثيل له في هذا المجال. 

    إذا أخرجناه من التشكيلة، سيصبح مانشستر يونايتد أضعف بكثير، وهو ما لا ينطبق على اللاعبين الآخرين المذكورين أعلاه مع فرقهم. في الواقع، عندما غاب فرنانديز بسبب الإصابة خلال فترة الأعياد، خسر الفريق نقاطاً ثمينة أمام وولفرهامبتون ولييدز المتعثرين، مما كلف أموريم وظيفته في النهاية.

    لو كان فرنانديز قد غادر الصيف الماضي عندما تلقى عروضاً من السعودية، لما كان الشياطين الحمر قريبين من المراكز الثلاثة الأولى، ولانخفضت أسهم الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حاد بدون آخر لاعب متميز حقيقي فيه.

    الحصول على جائزة الكرة الذهبية؟

    من المثير للدهشة أن فرنانديز لم يدرج في القائمة النهائية المكونة من 30 لاعباً المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في أي من المواسم الأربعة الماضية؛ وجاء ترشيحه الوحيد في مسيرته في عام 2021، حيث احتل المركز الحادي والعشرين بالتساوي مع لاوتارو مارتينيز. وجاء ذلك في أعقاب موسمه الأول الكامل الرائع مع مانشستر يونايتد، حيث ساهم في 46 هدفاً، منها 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    إذا تجاوز هذا الرقم الثاني هذه المرة، محطماً بذلك الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة الذي سجله دي بروين وهنري، فمنالمؤكدأن ترشيحه للمرة الثانية سيكون وارداً، حتى مع قيام مجلة "فرانس فوتبول" بمعاقبته حتماً لعدم مشاركة مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية. هناك أيضاً احتمال ضئيل بأن يؤدي أداءه القوي مع البرتغال في كأس العالم إلى دفعه إلى قائمة العشرة الأوائل، وهذا هو المكان الذي يستحقه لاعب من عياره.

    فشل مانشستر يونايتد في توفير المنصة التي يستحقها فرنانديز. لقد أظهر ولاءً لا يتزعزع، وكرس أفضل سنواته للنادي على الرغم من سوء اتخاذ القرارات خلف الكواليس الذي منعه من التقدم إلى فئة النخبة الرسمية. في سن 31 عامًا، أصبح الوقت الآن ضده للوصول إلى هناك، وإذا لم يتم طرح خطة قوية للنجاح هذا الصيف، فلن يستطيع أحد لومه على رحيله.

    كارريك هو المفتاح

    وإذا حدث ذلك، فإن هدف مانشستر يونايتد المتمثل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028 سيُعتبر مستحيلاً على الفور. فقد حقق السير أليكس فيرجسون لقبين آخرين في الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد رحيل رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009، لكن الأسس الحالية لا تقترب بأي شكل من الأشكال من تلك الصلابة. ولا يمكن تصور رحيل فرنانديز مع دخول عصر جديد، وهو ما يعترف به على الأقل الرجل الذي قد يقود هذا العصر.

    قال كاريك في نهاية الأسبوع: "برونو بالتأكيد ليس شخصاً نرغب في خسارته، أستطيع أن أقول ذلك، لكن فيما يتعلق بالصيف وما بعده، من الصعب عليّ أن أذهب بعيداً في هذا الأمر، لكنه بالتأكيد مهم بالنسبة لنا". فاز مانشستر يونايتد بسبع مباريات من أصل تسع منذ أن حل كاريك محل أموريم، وقد استخرج أقصى ما لدى فرنانديز من خلال كسب ثقته على الفور. 

    "فاز مايكل بكل شيء هنا وهو يعرف ما يعنيه ذلك للجماهير، وما يعنيه الفوز للنادي، ومدى الحاجة للفوز في هذا النادي. أعتقد أن ذلك يضيف شيئاً مميزاً للفريق"، قال فرنانديز لـ TNT Sports في فبراير. "أعتقد أن مايكل جاء بأفكار صائبة تتمثل في منح اللاعبين المسؤولية. إنه بارع جداً في الكلام. كنت متأكداً من أن مايكل يمكن أن يكون مدرباً رائعاً، وهو يثبت ذلك الآن".

    سيكون إغراء فرنانديز بالرحيل إذا تم الوفاء بشرط فسخ عقده البالغ 57 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) أقل بكثير إذا تم منح كاريك منصب المدير الفني الدائم. يعرف لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق النادي جيدًا ولديه الجاذبية والهدوء اللذين افتقر إليهما زميله الأسطورة أولي غونار سولشاير عندما تولى المنصب في ظروف مماثلة في عام 2019. 

    إن امتلاك كارريك لنفوذ حقيقي على مستقبل فرنانديز من شأنه أن يرجح كفة الميزان لصالحه أمام المنافسين الآخرين المطروحين مثل جوليان ناجلسمان وروبرتو دي زيربي. مع بعض التعديلات الإضافية على تشكيلة الفريق، يمكن لمانشستر يونايتد أن يعود بقوة حقيقية في الموسم المقبل، طالما ظل المايسترو البرتغالي قلب الفريق النابض.

