بروكي: "هناك صراع يدور حول باستوني، لكن يجب حمايته ومساعدته لأنه أحد اللاعبين القلائل المتميزين في الدوري الإيطالي"

في يوم عيد الفصح، كانت الأضواء مسلطة على مباراة إنتر وروما، وهي إحدى المباريات الكبرى في الجولة 31 من الدوري إلى جانب المباراة المؤجلة اليوم بين نابولي وميلان. في فوز النيرازوري بنتيجة 5-2، أكد كريستيان تشيفو مرة أخرى على وجود أليساندرو باستوني في قلب الدفاع،وعند الإعلان عن تشكيلة الفريق، انطلق صيحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في سان سيرو، في إشارة واضحة للتضامن مع المدافع المولود عام 1999 الذي يمر بفترة صعبة، والذي أصبح في الأيام الأخيرة محور بعض الجدل بسبب أدائه مع المنتخب الوطني. ثم، عندما استبدله تشيفو في الدقيقة 58 عند النتيجة 4-1 لصالح النيرازوري بإشراك دارميان، وقف الجمهور في سان سيرو تحية له ورددوا هتاف "أليساندرو باستوني أوليه".



