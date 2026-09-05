بعد مغالاة ألابا في مطالبه .. لاتسيو يستهدف نجم النصر السابق

خلال المؤتمر الصحفي لتقديم دافيدي فراتيزي في فورميلو، أكّد المدير الرياضي للاتسيو أنجيلو فابياني العرض (المرفوض حتى الآن) المقدَّم للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ولم يستبعد التعاقد مع لاعبين آخرين ما زالوا متاحين في سوق اللاعبين الأحرار: "نحن ندرس بعضهم".

لا جازيتا ديلو سبورت تكتب أنّ الطريق الموصل إلى مارسيلو بروزوفيتش ما زال مفتوحًا. فبعد مغادرته النصر بطل السعودية، تلقّى لاعب الوسط الكرواتي مواليد 1992 عروضًا من الاتحاد وطرابزون سبور، لكنه يفضّل العودة إلى إيطاليا ويبدو أنّ مطالبه المالية أكثر منطقية مقارنةً بألابا.

وكانت "إل ميساجيرو" قد ذكرت الجمعة أن ألابا أحد المطروحين على لاتسيو من أجل تعزيز صفوفه من اللاعبين الذين لا يرتبطوا بعقود عقب انتهاء عقده يونيو المقبل مع ريال مدريد، وعدم توصله لاتفاق مع أي فريق جديد بعد.







