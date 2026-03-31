علي رفعت

عفوًا برناردو سيلفا: برشلونة لا يحتاج عجوز إضافي.. لابورتا يصيب بشكل نادر في سوق الانتقالات!

قرار حازم نادر من إدارة لابورتا!

أحدثت التقارير الصحفية الصادرة مساء الإثنين وصباح الثلاثاء ضجة واسعة في الأوساط الرياضية بعدما كشفت عن رغبة برناردو سيلفا الجامحة في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني عقب نهاية رحلته مع مانشستر سيتي الإنجليزي. و

أكدت المصادر المقربة من اللاعب البرتغالي أنه أبلغ وكيل أعماله بضرورة منح الأولوية للنادي الكتالوني مفضلًا إياه على كافة العروض الأخرى المغرية التي وصلت إليه من أندية إيطالية وسعودية وأمريكية.

 لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في رغبة اللاعب التي باتت معلنة ومكررة بل في رد الفعل البارد والحازم من قبل إدارة جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو حيث جاء الرد بأن النجم البرتغالي لم يعد يمثل أولوية أو حاجة ملحة للفريق في الوقت الراهن. 

هذا الموقف يمثل تحولًا جذريًا ونادرًا في سياسة الإدارة الحالية التي طالما ركضت خلف الأسماء الرنانة دون النظر أحيانًا إلى الجدوى الفنية بعيدة المدى.


  • قطار برشلونة الذي مر بسلام


    يبدو أن برناردو سيلفا أخطأ في تقدير الوقت المناسب لركوب قطار برشلونة فالحلم الذي كان متاحًا قبل سنوات وتعثر لأسباب مالية لم يعد اليوم مطلبًا جماهيريًا أو فنيًا.

    لقد انتظر اللاعب البرتغالي طويلًا حتى وصل إلى سن 31 عامًا ليقرر أخيرًا التمرد على واقع مانشستر سيتي والبحث عن شمس إسبانيا لكنه وجد الأبواب الموصدة في وجهه.

    المتابع لمسيرة النجم البرتغالي يدرك تمامًا أن النسخة التي كانت تبهر العالم بلمساتها السحرية في ملعب الاتحاد بدأت في التلاشي التدريجي ولم يعد اللاعب قادرًا على تقديم نفس العطاء البدني الذي يتطلبه أسلوب لعب هانز فليك المعتمد على الضغط العالي والسرعة في التحولات.

    التعاقد مع سيلفا الآن سيكون بمثابة تكرار لأخطاء الماضي التي أغرقت النادي في ديون ونتائج مخيبة بسبب جلب لاعبين في نهاية مسيرتهم المهنية.


    أزمة العواجيز وتجربة ليفاندوفسكي المريرة


    لا يمكن لبرشلونة أن يتحمل عبئًا بدنيًا وماديًا جديدًا متمثلًا في لاعب تجاوز الثلاثين من عمره خاصة وأن الفريق يعاني بالفعل من وجود عناصر تقدمت في السن وتراجع عطاؤها بشكل ملحوظ.

    ويبرز اسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كدليل حي على مخاطر الاعتماد على النجوم كبار السن حيث يواجه ليفاندوفسكي صعوبات بالغة في الموسم الحالي في مجاراة النسق السريع للمباريات وبات يشكل عبئًا على المنظومة الهجومية في كثير من الأحيان.

    إضافة برناردو سيلفا إلى قائمة الفريق تعني ببساطة تحويل النادي إلى دار للمسنين الرياضيين وهو أمر يتنافى تمامًا مع مشروع بناء فريق شاب وقوي قادر على المنافسة في السنوات القادمة.

    برشلونة يحتاج إلى دماء جديدة وحيوية وليس إلى أسماء تعيش على أطلال ماضيها وتريد تأمين عقد أخير ضخم قبل الاعتزال.


  • تراجع مخيف في الأرقام والمستوى الفني


    لو نظرنا بلغة الأرقام التي لا تكذب سنجد أن برناردو سيلفا شهد تراجعًا حادًا في إنتاجيته خلال الموسمين الأخيرين بشكل يثير القلق.

    فلم يعد اللاعب المؤثر الذي يصنع الفارق في المباريات الكبرى كما كان في عام 2017 أو حتى قبل ثلاث سنوات من الآن.

    معدلات الركض لديه انخفضت وتراجعت دقة تمريراته الحاسمة وقلت مساهماته التهديفية بشكل واضح وملموس.

    هذا التراجع الفني ليس مجرد كبوة عابرة بل هو انعكاس طبيعي للتقدم في السن والاستهلاك البدني الكبير تحت قيادة بيب جوارديولا لسنوات طويلة.

    فكيف يطمح برشلونة لبناء وسط ملعب حديدي وهو يفكر في جلب لاعب لم يعد يملك القدرة على الركض لمدة 90 دقيقة كاملة بنفس الكفاءة.

    الأرقام الضعيفة التي سجلها اللاعب مؤخرًا تجعل من رفض ضمه قرارًا منطقيًا وعقلانيًا لأبعد الحدود.


    وفرة المواهب الشابة في وسط الملعب


    يمتلك برشلونة حاليًا وفرة عددية ونوعية في خط الوسط تجعل من التعاقد مع برناردو سيلفا نوعًا من الترف غير المبرر.

    فمع وجود مواهب شابة مثل جافي وبيدري وكاسادو وبيرنال وفيرمين لوبيز وغيرهم من خريجي مدرسة لا ماسيا يبدو المستقبل مشرقًا ومؤمنًا لسنوات طويلة.

    هؤلاء اللاعبون يقدمون الحيوية والروح القتالية المطلوبة وبأجور تقل بكثير عما سيطلبه سيلفا، وإقحام لاعب مخضرم في هذه المنظومة قد يؤدي إلى عرقلة تطور المواهب الشابة وحرمانها من الدقائق الكافية للنمو والظهور.

    لذا فإن قرار لابورتا وديكو بالابتعاد عن هذه الصفقة يعكس إدراكًا حقيقيًا لقيمة الكنوز التي يمتلكها النادي في أكاديميته والتي يجب أن تكون هي حجر الزاوية في أي مشروع مستقبلي.


  • لابورتا يصحح المسار بقرار شجاع


    لطالما تعرض جوان لابورتا لانتقادات لاذعة بسبب قراراته في سوق الانتقالات والتي كانت تتسم أحيانًا بالعاطفة أو البحث عن الصفقات الدعائية.

    لكنه في هذه المرة أصاب كبد الحقيقة وأثبت أنه تعلم من دروس الماضي القاسية، فرفض برناردو سيلفا وهو في هذه الحالة الفنية والبدنية المتراجعة هو انتصار للمنطق الرياضي على البريق الإعلامي.

    النادي الكتالوني لم يعد بحاجة إلى مسكنات مؤقتة بل يحتاج إلى حلول جذرية وبناء حقيقي، فتوفير الأموال التي كانت ستنفق على راتب سيلفا الضخم وتوجيهها نحو تدعيم مراكز أكثر احتياجًا أو تحسين الوضع المالي للنادي هو التصرف الأمثل الذي يجب أن يسير عليه برشلونة في المرحلة القادمة.


    بيت القصيد


    في نهاية المطاف يجب على برناردو سيلفا أن يدرك أن لكل زمان حاله، وأن قطار برشلونة لا ينتظر المترددين الذين استنزفوا أفضل سنوات عمرهم بعيدًا عن جدرانه.

    برشلونة اليوم في عام 2026 يسعى لهوية جديدة قوامها الشباب والسرعة والنمو المتصاعد وهي صفات لم تعد تتوفر في النجم البرتغالي الذي أصبح ظله أثقل من سحره على أرض الملعب.

    قرار الإدارة بالرفض هو صرخة في وجه العشوائية القديمة وإعلان رسمي بأن الكيان أهم من الأسماء وبأن زمن استقطاب العواجيز قد ولى بلا رجعة.

    عفوًا برناردو سيلفا مكانك ليس في الكامب نو الجديد بل في دوري بعيد يبحث عن الأسماء للترويج وليس عن العطاء الفني لبناء الأمجاد.



