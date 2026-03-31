عفوًا برناردو سيلفا: برشلونة لا يحتاج عجوز إضافي.. لابورتا يصيب بشكل نادر في سوق الانتقالات!

أحدثت التقارير الصحفية الصادرة مساء الإثنين وصباح الثلاثاء ضجة واسعة في الأوساط الرياضية بعدما كشفت عن رغبة برناردو سيلفا الجامحة في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني عقب نهاية رحلته مع مانشستر سيتي الإنجليزي. و

أكدت المصادر المقربة من اللاعب البرتغالي أنه أبلغ وكيل أعماله بضرورة منح الأولوية للنادي الكتالوني مفضلًا إياه على كافة العروض الأخرى المغرية التي وصلت إليه من أندية إيطالية وسعودية وأمريكية.

لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في رغبة اللاعب التي باتت معلنة ومكررة بل في رد الفعل البارد والحازم من قبل إدارة جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو حيث جاء الرد بأن النجم البرتغالي لم يعد يمثل أولوية أو حاجة ملحة للفريق في الوقت الراهن.

هذا الموقف يمثل تحولًا جذريًا ونادرًا في سياسة الإدارة الحالية التي طالما ركضت خلف الأسماء الرنانة دون النظر أحيانًا إلى الجدوى الفنية بعيدة المدى.



