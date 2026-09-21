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أحمد فرهود

القدر يعاقب برناردو سيلفا.. عندما تحوّل "طمعه" مع برشلونة إلى مأساة حقيقية في ريال مدريد

فقرات ومقالات
بيرناردو سيلفا
برشلونة
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
هانسي فليك
الدوري الإسباني

عالم الساحرة المستديرة لا يرحم حقًا..

النجم البرتغالي برناردو سيلفا، الذي كتب مجده الكروي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مدار 9 سنوات كاملة؛ كان أحد الأسماء التي أشعلت جدلًا واسعًا، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

سبب هذا الجدل؛ هو ارتباط اسم برناردو بالثلاثي الإسباني الكبير "ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد"، قبل الانضمام إلى الميرينجي رسميًا.

نعم.. سيلفا انضم إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الماضي "2026"؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2028.

إلا أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 32 سنة، يبدو أنه يعيش أيامًا صعبة مع العملاق العاصمي حاليًا؛ وذلك بعد التوقعات بأنه سيكون "عنصرًا أساسيًا" لا غنى عنه، في خطط المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّل "طمع" برناردو سيلفا إلى مأساة حقيقية، بعد انتقاله إلى ريال مدريد..

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    برناردو سيلفا.. تحول الصفقة من برشلونة إلى ريال مدريد ولكن!

    "لم أفكر في الأمر مرتين".. هكذا صرح النجم البرتغالي برناردو سيلفا؛ بعد انضمامه إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي "2026".

    سيلفا شدد في تصريحات مع "قناة ريال مدريد"، على أنه كان من المستحيل أن يقول "لا" للميرينجي؛ بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي، في صيف العام الحالي.

    لكن ما لم يصرح به سيلفا، كشف عنه البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك في مقابلة مع برنامج "El Món a RAC1"، وهو ما يُمكن تلخيصه في الآتي:

    * أولًا: سيلفا كان يريد الانضمام إلى برشلونة، في صيف 2026.

    * ثانيًا: صفقة سيلفا لم تكن أولوية لبرشلونة، أو مديره الفني الألماني هانزي فليك.

    * ثالثًا: برشلونة طلب من سيلفا الانتظار لبعض الوقت، قبل اتخاذ القرار بشأن الصفقة.

    * رابعًا: سيلفا عاد واشترط الحصول على راتب ضخم - لم يتم الكشف عنه -، بالإضافة إلى ضمانات اللعب "أساسيًا" مع برشلونة.

    * خامسًا: برشلونة أكد لسيلفا أن هُناك سقف محدد للرواتب لن يتم تخطيه، إلى جانب أن النادي لا يعطي أي ضمانات للاعبين من أجل اللعب "أساسيًا".

    كل ذلك أدى إلى فشل الصفقة؛ ليذهب النجم البرتغالي إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه مورينيو.

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    ريال مدريد.. برناردو سيلفا حجز مقعده في "التشكيل الأساسي" بالبداية!

    وبعد ما استعرضناه في السطور الماضية.. نحن لا نستطيع الجزم أن ما قاله البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة؛ هو الحقيقة المطلقة، وليس مجرد تبريرات لضياع صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا من ناديه.

    إلا أن معظم المصادر الموثوقة عالميًا، تحدثت عن نفس الكواليس تقريبًا؛ خاصة جزئية أن سيلفا لم يكن أولوية في ميركاتو برشلونة، وأن العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد سيوفر له راتبًا ودقائق لعب أكثر.

    وبالفعل.. بدأ النجم البرتغالي مسيرته مع ريال مدريد، كـ"عنصر أساسي" في تشكيل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثانية: اللعب أساسيًا في الفوز (2-1) ضد نادي إسبانيول؛ قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 80.

    * الجولة الأولى: اللعب أساسيًا في الفوز (4-1) ضد نادي ريال سوسييداد؛ قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 86.

    وللعلم.. نحن ذكرنا الجولة الثانية قبل الأولى؛ لأن ريال مدريد بدأ موسمه بمواجهة إسبانيول مع تأجيل مباراة سوسييداد، بسبب عودة معظم نجومه متأخرًا من بطولة كأس العالم 2026.

    المهم؛ مشاركات برناردو سيلفا بدأت تتراجع بعد ذلك، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

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    كيف تراجعت مشاركات برناردو سيلفا مع "ريال مورينيو"؟!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث الآن عن تراجع مشاركات النجم البرتغالي برناردو سيلفا مع العملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الغياب عن مباراة دوري أبطال أوروبا

    غاب برناردو عن قمة ريال مدريد ضد العملاق الإيطالي إنتر؛ وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    لكن غياب برناردو عن هذه القمة الأوروبية، التي فاز فيها ريال مدريد (2-1)، كان له مبررًا منطقيًا؛ وهو عقوبة "الإيقاف" المفروضة عليه قاريًا، منذ الموسم الرياضي الماضي.

    * ثانيًا: 8 دقائق في آخر مباراتين بالدوري الإسباني

    وإذا كان غياب برناردو عن قمة إنتر، له ما يُبرره بالفعل؛ فإن اللاعب بدأت مشاركاته تقل تدريجيًا على المستوى المحلي، كالتالي:

    * الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: المشاركة في 13 دقيقة فقط؛ وذلك خلال الفوز (4-0) ضد نادي ملقا.

    * الجولة الرابعة من الدوري الإسباني: المشاركة في 26 دقيقة فقط؛ وذلك خلال الخسارة (0-1) ضد نادي ريال بيتيس.

    * الجولة الخامسة من الدوري الإسباني: المشاركة في 69 دقيقة؛ وذلك خلال الفوز (4-1) ضد نادي رايو فاييكانو.

    * الجولة السادسة من الدوري الإسباني: الجلوس على دكة البدلاء طوال المباراة؛ وذلك خلال الفوز (3-2) ضد نادي إلتشي.

    * الجولة السابعة من الدوري الإسباني: المشاركة في 8 دقائق فقط؛ وذلك خلال الخسارة (1-2) ضد نادي أتلتيكو مدريد.

    أي أن برناردو سيلفا لم يُشارك سوى في 8 دقائق فقط، خلال آخر مبارتين رسميتين للفريق المدريدي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وإجمالًا.. لم يلعب سيلفا "أساسيًا" إلا مرة واحدة فقط، في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني.

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    كلمة أخيرة.. "طمع" برناردو سيلفا يتحوّل إلى مأساة مع ريال مدريد!

    أخيرًا.. لنتحدث عن أسباب ابتعاد النجم البرتغالي برناردو سيلفا، عن تشكيل العملاق الإسباني ريال مدريد "الأساسي"، خلال الفترة الأخيرة.

    الأسباب قد تكون عديدة؛ وهو ما يُمكن تلخيصه من ناحيتنا في بعض النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم قدرة سيلفا على القيام بالأدوار الهجومية والدفاعية معًا؛ عندما يلعب كـ"وسط ميدان ثان".

    * ثانيًا: رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في تحرير النجم الإنجليزي جود بيلينجهام وجعله قريبًا من مرمى الخصوم؛ وبالتالي حاجته إلى ثنائي وسط أقوى بدنيًا.

    * ثالثًا: عدم قيام ثلاثي خط الهجوم بأدوار دفاعية؛ وهو ما يسفر عنه مساحات شاسعة للغاية في وسط ريال مدريد.

    * رابعًا: زيادة الاعتماد على التركي أردا جولر؛ سواء كصانع ألعاب أو في الجناح الأيمن ثم الدخول للعمق.

    ومن هُنا.. ثبت مورينيو مؤخرًا، ثنائية الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني، في خط وسط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ بينما قلت دقائق سيلفا بشكلٍ واضح للغاية، مع الفريق المدريدي.

    بمعنى أن "طمع" برناردو سيلفا، في ضمان المشاركة أساسيًا أو الحصول على دقائق لعب عديدة مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن يثبت نفسه في التدريبات والمباريات حتى؛ تحوّل إلى كابوس يُعاني منه النجم البرتغالي مع ريال مدريد حاليًا، بأن أصبح ملازمًا لدكة البدلاء.

    ونحن لا نقول إن سيلفا كان سينضم إلى برشلونة بالتأكيد؛ لكن.. حسب كلام المدير الرياضي البرتغالي ديكو أن ما أغلق أي احتمالية أمام الصفقة، هي شروط سيلفا كـ"اللعب أساسيًا".

    وعندما ظن النجم البرتغالي أنه سيلعب "أساسيًا"، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ ها هو يصطدم بواقع مؤلم جديد، على أمل أن يتغيّر الحال معه بعد فترة التوقف الدولي الحالي.

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