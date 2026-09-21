القدر يعاقب برناردو سيلفا.. عندما تحوّل "طمعه" مع برشلونة إلى مأساة حقيقية في ريال مدريد

النجم البرتغالي برناردو سيلفا، الذي كتب مجده الكروي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مدار 9 سنوات كاملة؛ كان أحد الأسماء التي أشعلت جدلًا واسعًا، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

سبب هذا الجدل؛ هو ارتباط اسم برناردو بالثلاثي الإسباني الكبير "ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد"، قبل الانضمام إلى الميرينجي رسميًا.

نعم.. سيلفا انضم إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الماضي "2026"؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2028.

إلا أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 32 سنة، يبدو أنه يعيش أيامًا صعبة مع العملاق العاصمي حاليًا؛ وذلك بعد التوقعات بأنه سيكون "عنصرًا أساسيًا" لا غنى عنه، في خطط المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّل "طمع" برناردو سيلفا إلى مأساة حقيقية، بعد انتقاله إلى ريال مدريد..