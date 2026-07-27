برلماني أمريكي يطالب باستدعاء إنفانتينو للتحقيق حول علاقته بترامب وأزمات المونديال!

وجه العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيمي راسكين طلبًا رسميًا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، يدعوه فيه للمثول أمام اللجنة والتدقيق في طبيعة العلاقات القوية التي جمعته بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب البرلماني الديموقراطي المنظمة الدولية بتقديم كافة السجلات والاتصالات والوثائق المالية المتعلقة بالتعاملات المشتركة قبل التاسع من أغسطس المقبل، في خطوة تكشف عن ملاحقة نيابية وشيكة قد تفتح أبواب التحقيقات الرسمية ضد الفيفا في حال استعادة الديمقراطيين للأغلبية البرلمانية.



