برشلونة يُعرض عليه فرصة التعاقد مع نجم ميلان صاحب 80 هدفًا بعد تحديد قيمة الصفقة
صفقة بسعر مخفض لليو، الذي طالما كان هدفًا للنادي
في تطور دراماتيكي للأحداث في ملعب سان سيرو، يبدو أن مستقبل ليو في نادي ميلان قد وصل إلى نقطة حاسمة. وفقًا لتقارير صحيفة كورييري ديلا سيرا، تم عرض الجناح على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مع برشلونة في مقدمة الطابور. في حين كان اللاعب يُعتبر في يوم من الأيام غير قابل للتداول - بعد أن سجل 80 هدفًا للروسونيري منذ وصوله من ليل في صيف 2019 - إلا أن المشهد في ميلان قد تغير بشكل كبير.
يقال إن الروسونيري مستعدون للموافقة على بيعه مقابل مبلغ يقارب 50 مليون يورو. وهذا يمثل انخفاضاً كبيراً عن قيمة الشرط الجزائي الرسمي للاعب البالغة 170 مليون يورو، والتي تم تحديدها عند تجديد عقده حتى عام 2028.
هل هناك خلاف مع مدرب ميلان أليجري؟
السبب الرئيسي وراء هذا التوفر المفاجئ هو تدهور العلاقة بين ليو والمدرب ماسيميليانو أليجري. وصلت الخلافات بينهما إلى نقطة الانهيار خلال المباراة الأخيرة ضد لاتسيو قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة؛ حيث أبدى ليو غضبًا شديدًا عند استبداله، وبدا عليه الاضطراب بشكل واضح رغم محاولات أليجري تهدئته بعناق. علاوة على ذلك، شابت الموسم الحالي للمهاجم البرتغالي إصابات متكررة، مما حد من مشاركاته إلى 25 مباراة فقط في جميع المسابقات. في تلك المباريات، حقق عائدًا متواضعًا بلغ 10 أهداف وتمريرتين حاسمتين، وهو انخفاض في الإنتاجية يُعزى إلى حد كبير إلى قرار أليجري التكتيكي بإشراكه في مركز المهاجم الوهمي بدلاً من دوره المفضل في الجناح الأيسر.
وبصرف النظر عن الخلافات التكتيكية، فإن ميلان مدفوع بالواقعية المالية. وباعتباره اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، فإن التخلي عن ليو سيسمح للنادي بتخفيض تكاليف الرواتب بشكل كبير وإعادة استثمار الأموال الناتجة في مجالات أخرى بالفريق. وقد أدى مزيج التوتر داخل غرفة الملابس والحاجة إلى رأس مال جديد إلى جعل رحيله في الصيف هو النتيجة الأكثر ترجيحاً لجميع الأطراف المعنية.
إعجاب لابورتا وعامل خورخي مينديز
ليس اهتمام برشلونة بلياو سراً. فالرئيس جوان لابورتا معجب منذ فترة طويلة بالسرعة الفائقة والمهارات الفنية للاعب البالغ من العمر 26 عاماً. وكان النادي قد حاول سابقاً استقطابه إلى كاتالونيا عندما اختار نيكو ويليامز البقاء في نادي أتلتيك، لكن الصفقة تعثرت بسبب المبلغ المطلوب الذي تجاوز 100 مليون يورو.
ما يضيف بعداً آخر إلى الصفقة المحتملة هو تدخل الوكيل الكبير خورخي مينديز. يتمتع الوكيل بتاريخ حافل في التعامل مع برشلونة، وقد عمل سابقاً كوسيط خلال الاستفسارات السابقة بشأن ليو. ورغم وجود جسر بين الناديين، يظل برشلونة حذراً بشأن خطوته التالية في سوق الانتقالات، نظراً لتركيزه المستمر على لوائح الحد الأقصى للرواتب الصارمة في الدوري الإسباني.
برشلونة يضع قضية راشفورد على رأس أولوياته
على الرغم من علم برشلونة بإمكانية التعاقد مع ليو، إلا أن النادي لم يتخذ أي خطوة رسمية حتى الآن. وتتمثل الأولوية الحالية للنادي في مستقبل ماركوس راشفورد. وإذا لم يقم النادي الكتالوني بتحويل عقد راشفورد إلى عقد دائم - إما بسبب الفشل في التفاوض على راتب أقل أو عدم ممارسة خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو - فسيكون بلا شك في سوق الانتقالات بحثًا عن جناح أيسر بارز.
الخطة البديلة لديكو والإدارة الرياضية هي البحث عن موهبة شابة واعدة يمكن تطويرها بتكلفة أقل.