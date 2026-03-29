برشلونة يعرض على روبرت ليفاندوفسكي عقدًا جديدًا مع تخفيض في الراتب في محاولة لصد اهتمام دوري كرة القدم الأمريكية

قدم نادي برشلونة عرضًا إلى ليفاندوفسكي من شأنه أن يمدد إقامته في كاتالونيا إلى ما بعد موسم 2025-2026، وفقًا لصحيفة «سبورت». ومع ذلك، تعكس شروط الصفقة القيود المالية المستمرة التي يواجهها النادي، حيث تتطلب من اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قبول تخفيض في راتبه بنحو النصف مقارنة براتبه الحالي. وتشتمل الصفقة على عدة بنود مرتبطة بالأداء قد تؤدي إلى زيادة أرباحه إذا حافظ على مستواه العالي داخل الملعب.

وقد أبدى رئيس النادي جوان لابورتا دعمه الصريح لهذه الخطوة، معلناً علناً رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الأسطوري في النادي. يُقال إن الأجواء بين معسكر اللاعب، بقيادة الوكيل الكبير بيني زهافي، ومجلس إدارة البلوغرانا في أفضل حالاتها على الإطلاق بعد النجاح الانتخابي الأخير الذي حققه لابورتا. وقد أعرب ليفاندوفسكي عن أن راحة عائلته في برشلونة هي أولويته القصوى، مما يجعله أكثر انفتاحًا على عرض مالي مخفض مما كان سيكون عليه الحال لولا ذلك.