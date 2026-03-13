AFP
ترجمه
برشلونة يضع نصب عينيه نجم إنتر، في الوقت الذي يبدو فيه متصدر الدوري الإسباني مستعدًا لبيع أليخاندرو بالدي في فترة الانتقالات المقبلة
ديكو يحدد باستوني كهدف دفاعي رئيسي
وفي حديثه إلى راديو ماركا، أوضح الصحفي ماتيو موريتو قائلاً: "إنها مسألة تتعلق بسوق الانتقالات وترتبط بالانتخابات. ديكو يريد باستوني، وسيكون هذا اللاعب هدفه الرئيسي". السعي وراء اللاعب الإيطالي يشير إلى رغبة في اكتساب خبرة أوروبية رفيعة المستوى، على الرغم من أن القيود المالية للنادي لا تزال تشكل عقبة كبيرة. ومع ذلك، يبدو أن اللاعب نفسه مفتون بإمكانية الانتقال إلى كامب نو. وأضاف موريتو: "باستوني على علم باهتمام برشلونة ولم يغلق الباب. لم يوافق على عرض برشلونة لأن ذلك يعتبر قراراً قوياً، لكنه مفتون بهذا المسار".
- Getty Images Sport
باستوني مهتم بمشروع كامب نو
ورغم أن الجانب المالي يمثل عائقًا كبيرًا، فإن الجانب المتعلق باللاعب يبدو واعدًا بالنسبة للبلوجرانا. لطالما اعتُبر باستوني أحد أفضل المدافعين المركزيين في أوروبا من حيث التمرير، كما أن الانتقال إلى الدوري الإسباني يحمل جاذبية خاصة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
كان اللاعب الإيطالي القوي حاضراً دائماً هذا الموسم، حيث خاض 35 مباراة في جميع المسابقات. يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من مهامه الدفاعية، حيث يساهم بشكل كبير في الهجوم بتسجيله هدفين وتقديمه ست تمريرات حاسمة. تؤكد هذه الإحصائيات المثيرة للإعجاب سبب اعتبار ديكو له المرشح المثالي لقيادة خط دفاع برشلونة إلى عصر جديد.
لم يعد بالدي يُعتبر شخصية لا يمكن المساس بها
ولتسهيل ضم مثل هؤلاء النجوم البارزين، قد يضطر برشلونة إلى تقديم تضحيات صعبة، ولم يعد اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي، بالدي، محصنًا من البيع. وعلى الرغم من صعوده السريع في صفوف الفريق، يُقال إن النادي مستعد للاستماع إلى عروض مالية كبيرة لضم الظهير الأيسر. "ديكو لديه أفكاره الخاصة، ومن بينها شكوك حول استمرار أليخاندرو بالدي. برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض، فبالدي ليس لاعبًا غير قابل للانتقال"، كشف موريتو خلال البث.
وأشار موريتو إلى أن إتاحة بالدي للانتقال هي خطوة استراتيجية محسوبة وليست انعكاساً لجودته وحدها. وقال: "الأمر يشبه حالة كامافينغا في ريال مدريد: قد يغادر أليخاندرو بالدي إذا وصل عرض جيد"، مذكراً المستمعين أيضاً بأن "باريس سان جيرمان استفسر عنه قبل عامين".
- (C)Getty Images
ما هي الخطوة التالية لبرشلونة؟
بعيدًا عن ضجة سوق الانتقالات، يعود تركيز برشلونة الفوري إلى الملعب من خلال مباراتين حاسمتين على أرضه في ملعب «سبوتيفاي كامب نو». ويستضيف «البلوجرانا» هذا الأحد فريق إشبيلية في الدوري الإسباني، ساعيًا إلى تعزيز مركزه في البطولة المحلية. وبعد انتهاء مباريات الدوري، ستتجه الأنظار إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد رجال هانسي فليك لاستقبال نيوكاسل يونايتد في مباراة الإياب الحاسمة من دور الـ16. وبعد أن انتزع برشلونة تعادلاً ثميناً 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك بفضل ركلة جزاء دراماتيكية سجلها لامين يامال في الدقائق الأخيرة، يتمتع برشلونة الآن بميزة نفسية طفيفة في سعيه لتأمين مكانه في ربع النهائي أمام جماهيره.
إعلان