برشلونة يضع نصب عينيه نجم إنتر، في الوقت الذي يبدو فيه متصدر الدوري الإسباني مستعدًا لبيع أليخاندرو بالدي في فترة الانتقالات المقبلة

ورغم أن الجانب المالي يمثل عائقًا كبيرًا، فإن الجانب المتعلق باللاعب يبدو واعدًا بالنسبة للبلوجرانا. لطالما اعتُبر باستوني أحد أفضل المدافعين المركزيين في أوروبا من حيث التمرير، كما أن الانتقال إلى الدوري الإسباني يحمل جاذبية خاصة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

كان اللاعب الإيطالي القوي حاضراً دائماً هذا الموسم، حيث خاض 35 مباراة في جميع المسابقات. يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من مهامه الدفاعية، حيث يساهم بشكل كبير في الهجوم بتسجيله هدفين وتقديمه ست تمريرات حاسمة. تؤكد هذه الإحصائيات المثيرة للإعجاب سبب اعتبار ديكو له المرشح المثالي لقيادة خط دفاع برشلونة إلى عصر جديد.