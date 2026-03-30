برشلونة يستهدف حارس مرمى جديد، لكن لغز مارك-أندريه تير شتيجن لا يزال دون حل
السعي نحو المركز الأول
وفقًا لصحيفة «آس»، بدأ نادي برشلونة في وضع خطط لإجراء تغيير جذري في مركز حراسة المرمى، حيث يبرز غارسيا باعتباره الحارس الوحيد المؤكد في التشكيلة الأساسية للمستقبل. وفي الوقت الذي يجوب فيه ديكو سوق الانتقالات، ظهر حارس مرمى ريال سوسيداد، ريميرو، كهدف جديد. وقد مدد النادي الباسكي عقده حتى عام 2027، مما يجعل انتقاله هذا الصيف صعباً بسبب القيمة السوقية المرتفعة. ومع ذلك، يزعم التقرير أن الحارس مهتم بالانتقال إلى ملعب كامب نو، وأن وكيل أعماله على اتصال مع ديكو. وفي حين أن الانتقال في عام 2027 يبدو أكثر منطقية، تشير المحادثات الأولية إلى أن النادي يستعد لعصر جديد.
حل معضلة المحاربين القدامى
تتمثل القضية الأكثر تعقيدًا التي تواجه المدرب هانسي فليك في مسألة تير شتيجن. فالحارس المخضرم، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف جيرونا حتى نهاية الموسم، قد انتهت فترة سيطرته التي استمرت لعقد كامل بصفته الحارس الأساسي بلا منازع. وعلى الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2028، فقد قررت الإدارة أن مسيرته في المستوى الأعلى قد انتهت. لكن إيجاد مخرج دائم لحارس مرمى له تاريخ من المشاكل البدنية يثبت أنه أمر صعب. فقد عانى تاريخياً من كونه احتياطياً، حيث أصدر إنذاراً نهائياً شهيراً في عام 2016 ليبدأ المباراة بدلاً من كلاوديو برافو. ومع ذلك، فقد تحسنت العلاقات منذ الخلاف الذي حدث الصيف الماضي، ويأمل برشلونة في تلقي عرض له إذا رفض قبول دور ثانوي.
تلاشي آمال كأس العالم ومشاكل الإصابات
أدت المشاكل البدنية التي يعاني منها تير شتيجن إلى تقييد وقت لعبه بشكل كبير، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط و270 دقيقة في الدوري الإسباني وكأس الملك هذا الموسم. وبعد تعافيه من جراحة في الظهر، ظل على مقاعد البدلاء قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير. ولعب مباراتين في الدوري مع ناديه الجديد، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة، مما أبعدته عن الملاعب لمدة سبع مباريات أخرى. ونتيجة لذلك، تتضاءل فرص مشاركته مع المنتخب الوطني مع اقتراب موعد كأس العالم.
صرح مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان: "احترامًا له، لا أستبعد ذلك تمامًا، لكن الفرص لا تزال ضئيلة جدًا جدًا جدًا لأنه يجب النظر إلى وضعه العام".
وأضاف ناجلسمان: "يحتاج إلى تكثيف برنامج إعادة التأهيل. إنه يبلي بلاءً حسناً ولم يعد يعاني من ألم شديد، فقط القليل، لكن الأمر يستغرق وقتاً. لم يعد في الحادية والعشرين من عمره ولديه بعض المباريات في رصيده؛ علينا فقط أن نرى كيف تسير أموره".
تقييم خيارات الطوارئ والشباب
وبصرف النظر عن وضع اللاعب الألماني، يمتلك برشلونة بنداً محدداً في العقد يتيح له إنهاء عقد شتشيزني مقابل تعويض ثابت يبلغ حوالي 2 مليون يورو. وفي حال الإبقاء عليه، سيكون اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً بديلاً موثوقاً به. في غضون ذلك، يراقب ديكو عن كثب المواهب الواعدة في أكاديمية النادي مثل دييغو كوتشين، لاعب منتخب الولايات المتحدة تحت 21 عاماً. بعد أن أمضى موسمين يتنقل بين الفريق الأول وفريق الاحتياط، من المتوقع أن يضغط الشاب للحصول على مكان في الفريق الأول قريباً. علاوة على ذلك، يلعب إيناكي بينا حالياً في صفوف إلتشي حتى عام 2029، لكن من المتوقع أن يبيعه النادي لجمع الأموال قبل انطلاق الموسم الجديد.