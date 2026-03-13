Getty Images Sport
برشلونة يراقب نجم تشيلسي بيدرو نيتو، حيث يأمل فريق الدوري الإسباني في الاستفادة من علاقته مع الوكيل خورخي مينديز
العمالقة الكتالونيون يبحثون عن عمق هجومي
على الرغم من وجود اثنين من أفضل لاعبي الأجنحة في أوروبا، لامين يامال ورافينها، اللذين سجلا معًا 34 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن برشلونة حريص على تعزيز جودة أجنحته. وفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو، برز نيتو، الذي انضم إلى تشيلسي في عام 2024 مقابل 60 مليون يورو، كمرشح مثالي نظرًا لقدرته على اللعب في أي من الجناحين أو كلاعب رقم 9 زائف. أصبحت فترة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في لندن معقدة بسبب المنافسة الشرسة من لاعبين مثل إستيفاو وأليخاندرو غارناشو وجيمي جيتنز. يقال إن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، يبحث في السوق عن لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة ويمكنه توفير منافسة عالية المستوى، وسجل نتو الحافل في الدوري الإنجليزي يجعله خيارًا بارزًا لإدارة البلوغرانا.
عامل مينديز والاضطرابات التأديبية
هذا الانتقال المحتمل مدعوم بوجود مينديز المؤثر، الذي يحافظ على علاقة قوية مع ديكو ومجلس إدارة برشلونة. في حين أن التقارير الفنية على أرض الملعب مشرقة، إلا أن نيتو وجد نفسه مؤخرًا تحت الأضواء لأسباب خاطئة في إنجلترا. اتهم الحكام المهاجم مؤخرًا باستخدام لغة بذيئة بعد طرده، وتورط في مواجهة ساخنة مع أحد جامعي الكرات خلال مباراة مع باريس سان جيرمان - على الرغم من أنه اعتذر لاحقًا بإهدائه قميصه. على الرغم من هذه اللحظات من الإحباط، يعتقد مسؤولو برشلونة أن ملفه الفني سيرفع بشكل كبير من المرونة التكتيكية لفليك.
العقبات المالية والأولويات المتنافسة
أي محاولة لضم نيتو ستكون مرهونة بالوضع المالي غير المستقر لبرشلونة واللوائح الصارمة للرابطة الإسبانية بشأن سقف الرواتب. يحاول النادي حالياً التوفيق بين عدة أهداف بارزة، بما في ذلك الانتقال الدائم للنجم المستعار ماركوس راشفورد - المتاح مقابل 30 مليون يورو - والاهتمام الطويل الأمد بمهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز. يقال إن عقد نيتو يحتوي على بند محدد قد يسهل رحيله إذا أعرب عن رغبته في خوض تحدٍ جديد. ومع ذلك، مع احتمال مطالبة تشيلسي بعائد كبير على استثماره الأولي، يجب على برشلونة أن يوازن بين ما إذا كان النجم البرتغالي يمثل قيمة أفضل من خياراته الهجومية الأخرى.
ربيع حاسم للنادي واللاعب
ستكون الأشهر الأخيرة من الموسم بمثابة اختبار نهائي لكل من نيتو واللاعبين الحاليين في تشكيلة برشلونة. بالنسبة للجناح، فإن الحصول على دقائق لعب منتظمة في خط هجوم تشيلسي المزدحم أمر ضروري للحفاظ على قيمته السوقية ومكانته داخل المنتخب البرتغالي. في الوقت نفسه، يواجه راشفورد في كامب نو سلسلة من المباريات الحاسمة للحصول على عقد دائم، مما سيؤثر بشكل مباشر على سعي النادي لضم نيتو. مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، سيواصل برشلونة مراقبة سجل نيتو التأديبي ولياقته البدنية بينما يضع اللمسات الأخيرة على قائمته المختصرة لما يبدو أنه سيكون فترة انتقالات تحويلية.
