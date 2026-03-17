برشلونة يخطط لصفقة انتقال أليساندرو باستوني في الوقت الذي حدد فيه إنتر السعر

وفقًا لشبكة ESPN، يبحث برشلونة بنشاط في سوق الانتقالات عن تعزيزات دفاعية، حيث برز باستوني كمرشح بارز. وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه كأحد أبرز المدافعين المتميزين في تمرير الكرة في أوروبا منذ انضمامه إلى إنتر ميلان قادمًا من أتالانتا في عام 2017. ويُذكر أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مهتم باللاعب الإيطالي نظرًا لمزيج نادر من الخبرة المتميزة والإمكانات على المدى الطويل. ومع ذلك، تشير المصادر نفسها إلى أن باستوني ليس الاسم الوحيد على قائمة المرشحين؛ حيث يراقب البلوغرانا أيضًا باو توريس لاعب أستون فيلا ونيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا للعثور على متخصص في اللعب بالقدم اليسرى لخط دفاعهم.