Getty Images Sport
ترجمه
برشلونة يخطط لصفقة انتقال أليساندرو باستوني في الوقت الذي حدد فيه إنتر السعر
برشلونة يبحث عن تعزيزات دفاعية
وفقًا لشبكة ESPN، يبحث برشلونة بنشاط في سوق الانتقالات عن تعزيزات دفاعية، حيث برز باستوني كمرشح بارز. وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه كأحد أبرز المدافعين المتميزين في تمرير الكرة في أوروبا منذ انضمامه إلى إنتر ميلان قادمًا من أتالانتا في عام 2017. ويُذكر أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مهتم باللاعب الإيطالي نظرًا لمزيج نادر من الخبرة المتميزة والإمكانات على المدى الطويل. ومع ذلك، تشير المصادر نفسها إلى أن باستوني ليس الاسم الوحيد على قائمة المرشحين؛ حيث يراقب البلوغرانا أيضًا باو توريس لاعب أستون فيلا ونيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا للعثور على متخصص في اللعب بالقدم اليسرى لخط دفاعهم.
ارتفاع التكلفة يشكل عقبة كبيرة
على الرغم من الحماس الداخلي تجاه باستوني، فإن إتمام صفقة انتقاله ليس بالأمر السهل. فاللاعب الدولي الإيطالي مرتبط حالياً بعقد مع نادي سان سيرو حتى عام 2028، مما يمنح إنتر ميلان موقفاً تفاوضياً قوياً. ووفقاً لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، فإن متصدر الدوري الإيطالي سيطلب مبلغاً يزيد عن 50 مليون يورو (58 مليون دولار) للنظر في إمكانية بيعه.
الأداء الهجومي المذهل لحارس من النخبة
إن المهارات الفنية الاستثنائية التي يتمتع بها باستوني، إلى جانب صلابته الدفاعية، تجعله خيارًا جذابًا لبرشلونة. خلال 293 مباراة خاضها مع إنتر، سجل قلب الدفاع هذا ثمانية أهداف وصنع 30 تمريرة حاسمة. ويتطلب نظام هانسي فليك عالي الكثافة هذه القدرة على صناعة اللعب من العمق. تشمل الموارد الدفاعية لبرشلونة حاليًا باو كوبارسي ورونالد أراوخو، ولكن مع انتهاء عقد أندرياس كريستنسن وغياب الدنماركي بسبب الإصابة، أصبحت الحاجة إلى لاعب متخصص في الجانب الأيسر موثوق به أمراً ملحاً.
قرارات صعبة تنتظرنا في فترة الانتقالات الصيفية
سيتعين على برشلونة هذا الصيف أن يقرر كيفية توزيع ميزانيته المحدودة على عدة مجالات ذات أولوية قصوى. وسيكون لأداء الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيجنيه من بيع اللاعبين، دور حاسم في تحديد مسار الأمور. ورغم أن باستوني عازم على مساعدة إنتر ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، إلا أنه قد يستسلم لإغراء لعب دور بارز في مشروع برشلونة المتجدد عند فتح سوق الانتقالات.
إعلان