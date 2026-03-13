برشلونة يتنفس الصعداء بعد تعافي لامين يامال من المرض في الوقت المناسب لمواجهة الدوري الإسباني

كانت الأجواء في مقر النادي أكثر استرخاءً بشكل ملحوظ صباح يوم الجمعة، حيث عاد يامال للانضمام إلى زملائه على العشب، وفقًا لصحيفة «ماركا». وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد غاب عن حصة التدريب يوم الخميس بسبب شعوره بتوعك عام، مما دفع الطاقم الطبي للنادي إلى زيارته في منزله لتقييم حالته.

امتد غيابه إلى الالتزامات الاجتماعية أيضًا، حيث اضطر الجناح إلى التغيب عن عشاء الفريق الذي أقامه رونالد أراوخو. ومع ذلك، تشير تعافيه السريع إلى أن المرض كان بسيطًا، مما سمح لهانسي فليك بالتنفس الصعداء فيما يتعلق بأكثر لاعبيه إبداعًا وتأثيرًا.