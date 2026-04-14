برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن طول العشب في ملعب أتلتيكو مدريد قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا
فليك يعرب عن مخاوفه بشأن الملعب قبل المباراة الحاسمة
وأظهرت لقطات فيديو فليك وهو يشير إلى العشب في ملعب "المتروبوليتانو" أثناء حديثه عن ارتفاع العشب. وسرعان ما أثارت هذه اللحظة تكهنات بأن برشلونة غير راضٍ عن حالة الملعب قبل هذه المباراة الأوروبية الحاسمة.
ووفقاً لصحيفة "آس"، أوضح مسؤولو البلوغرانا لاحقاً أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية. ومع ذلك، أكد النادي أن فليك قد أبدى ملاحظاته لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذين اتبعوا بعد ذلك بروتوكولاتهم الروتينية لتفتيش الملعب قبل المباراة.
أتلتيكو ينفي الشائعات المتعلقة بحالة الملعب
ويشير التقرير نفسه إلى أن نادي أتلتيكو رفض الادعاءات التي تفيد بوجود مشاكل في سطح الملعب قبل مباراة الإياب. فقد أكد النادي أن العشب في حالة جيدة، بل وأفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر. كما أشار «الروجيبلانكوس» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في مدريد خلال الأسابيع الأخيرة ساعد في الحفاظ على جودة سطح ملعب «المتروبوليتانو».
جاء هذا الرد بعد أن تحولت الأنظار إلى الملعب عقب زيارة برشلونة الأخيرة إلى الاستاد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك. خلال الهدف الأول، ارتدت الكرة بشكل غير متوقع أمام جوان غارسيا، مما مهد الطريق لفوز أتلتيكو بنتيجة 4-0.
سجل برشلونة المتباين في ملعب المتروبوليتانو
وستكون هذه هي الزيارة الثالثة لبرشلونة إلى ملعب «المتروبوليتانو» هذا الموسم، وقد كانت النتائج السابقة لفريق فليك متفاوتة في هذا الملعب. تعرض الكتالونيون لهزيمة 4-0 في كأس الملك، لكنهم تمكنوا من تحقيق فوز 2-1 في الدوري الإسباني، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. كما حقق برشلونة نجاحًا في هذا الملعب الموسم الماضي، حيث فاز 4-2 في الدوري الإسباني و1-0 في الكأس. قد تفسر هذه المعرفة الجيدة بالملعب سبب سرعة فليك في ملاحظة أي تغيير ملحوظ في سطح الملعب قبل هذه المباراة الحاسمة.
دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يصل إلى مرحلة حاسمة
سيحسم برشلونة وأتلتيكو مدريد مصير مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب «المتروبوليتانو»، حيث يتقدم الأخير بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين. ويحتل فريق فليك حالياً صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط، لكن الخروج مرة أخرى من البطولة على يد أتلتيكو سيكون ضربة قاسية يصعب على «البلوجرانا» تقبلها، وسيأملون في تقديم أداء أفضل بكثير لتحقيق عودة تاريخية.