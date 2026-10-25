حقق ريال مدريد فوزًا دراميًا في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو على ملعب سبوتيفاي كامب نو بنتيجة هدفين لهدف، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة بفضل ثنائية كيليان مبابي، بعدما خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87 إثر مرتدة سريعة وصناعة متقنة من إدواردو كامافينجا، ليعلن المدرب جوزيه مورينيو نفسه فائزًا في النتيجة، لكن التفاصيل الفنية لأحداث اللقاء تروي قصة مختلفة تمامًا عن مجرد فوز أو هيمنة مطلقة.
برشلونة وريال مدريد | فك الشفرة لـ 45 دقيقة.. مورينيو اقترب من إنهاء حقبة هيمنة فليك في الكلاسيكو ولكن!
- AFP
هدايا كتالونية وأداء طيب من مدريد
شهد الشوط الأول التفوق الأوضح لريال مدريد، والسبب الحقيقي في ذلك لم يكن تقديم الفريق الأبيض لمباراة أسطورية أو أداء يفوق الخيال، بل كان نتاجًا مباشرًا لعشوائية غريبة أصابت لاعبي برشلونة وسوء قرارات غير مبرر من الجميع.
ثنائي الوسط بيدري ورودري عجزا تمامًا عن تمرير كرة واحدة أرضية تكسر الخطوط الدفاعية، ولجأ الفريق لكرات عالية طويلة بلا هدف ولا معنى، فضلًا عن مبالغة واضحة في الاحتفاظ بالكرة والمراوغة في قلب الملعب بدلًا من التمرير السلس.
ريال مدريد لعب بشكل جيد ومنظم، لكنه قدم المتوقع منه والمعتاد في مثل هذه المواجهات الصعبة من مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم ومدرب لطالما كان حاضرًا في المواعيد الكبرى، وجاء هدف التقدم في الدقيقة 41 كمكافأة وهدية مجانية من المدافع جيرارد مارتين الذي شتت الكرة في قدم مبابي مباشرة أمام الشباك.
العودة للأصل تكشف الفوارق
ما حدث في الشوط الثاني يؤكد أن تفوق مورينيو في الشوط الأول ارتبط بشكل مباشر بمستوى برشلونة السيئ وتخليه عن هويته، فبمجرد أن استعاد الفريق الكتالوني هدوءه في الـ 45 دقيقة التالية وقرر لعب كرته الطبيعية بتمريرات أرضية سريعة، اختفت شفرة مورينيو تمامًا.
تمريرة واحدة نموذجية من بيدري كسرت دفاع الريال في الدقيقة 60، وترجمها رافينيا إلى هدف التعادل، ليتحول الملعب بعدها إلى سيطرة كتالونية شبه كاملة بنسبة استحواذ تجاوزت 60 بالمئة، وظهر ريال مدريد عاجزًا عن مجاراة النسق وكاد يستقبل أكثر من هدف لولا تألق حارسه أندري لونين وتصدياته الحاسمة أمام رأسية مارتين وتسديدات الهجوم الكتالوني.
عقاب اللحظات الأخيرة وحسم الفرديات
على عكس مجريات النصف الثاني والسيطرة الكتالونية، كان لعامل الجودة الفردية والسرعة في التحولات رأي آخر في الدقيقة 87، حين استغل البديل كامافينجا المساحات المتروكة خلف دفاع برشلونة المنطلق للأمام بحثًا عن هدف الفوز، ليمرر كرة حاسمة لمبابي المنفرد بالمرمى.
هذا الهدف حسم النقاط الثلاث للملكي، لكنه لم يثبت سيطرة تكتيكية مستمرة لمورينيو طوال اللقاء، بقدر ما أثبت أن فريقه يمتلك لاعبين قادرين على معاقبة الخصم من لقطة واحدة حين تتاح لهم المساحة.
- Goal AR
بيت القصيد
فك مورينيو شفرة هانزي فليك لـ 45 دقيقة كاملة، واقترب بالفعل من إنهاء حقبة هيمنة المدرب الألماني في الكلاسيكو بعدما عطّل أسلوب برشلونة وجعل لاعبيه يظهرون بصورة سيئة وقرارات مراهقة في الشوط الأول، لكن الحقيقة الفنية تؤكد أن تراجع برشلونة هو من صنع ذلك التفوق.
والدليل يتمثل في عودة برشلونة لفرض أسلوبه بمجرد اللعب بكرته الطبيعية في الشوط الثاني، ليبقى الفوز المدريدي مستحقًا بالنتيجة واستغلال الفرص، دون أن يعني ذلك كسر سطوة فليك التكتيكية أو إنهاء أسلوبه بالكامل.
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