برشلونة وريال مدريد يرفضان خطة الدوري الإسباني الخاصة بـ"يوم المباريات الرجعية" حيث يرفض عملاقا الكلاسيكو ارتداء القمصان الأيقونية
رحلة منقسمة في ذكريات الماضي
من المقرر أن تشهد كرة القدم الإسبانية تحولاً نوستالجياً بين 10 و13 أبريل، حيث تستضيف الدوري الإسباني أول "يوم مباريات رجعي" في تاريخ كرة القدم الاحترافية الأوروبية. وتشمل هذه المبادرة 38 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية، حيث سترتدي هذه الأندية أزياء جديدة مستوحاة من الفترات الأسطورية في تاريخها. ومن المقرر أن يشارك حكام المباريات أيضًا بزي رسمي مصمم خصيصًا على الطراز القديم. ومع ذلك، فإن الاحتفال الجماعي بالتراث لا يحظى بإجماع تام؛ ففي حين تشارك الغالبية العظمى من أندية الدوري، لن يرتدي برشلونة وريال مدريد وخيتافي ورايو فايكانو قمصانًا قديمة على أرض الملعب. وعلى الرغم من أن برشلونة والناديين الأخيرين أشاروا إلى عقبات لوجستية، إلا أن مدريد قد ابتعدت تمامًا عن المشروع وفقًا للتقارير.
صياغة إرث حي
وقد وصف مسؤولو الدوري هذا المشروع بأنه جسر عاطفي حيوي بين مختلف أجيال المشجعين. وأبرز خايمي بلانكو، مدير مكتب نادي الدوري الإسباني، أن "يوم الرجعية هو فرصة فريدة لتكريم تاريخ أنديتنا والرموز التي شكلت عدة أجيال من المشجعين. إنه وسيلة لجلب الماضي إلى الحاضر، ومواصلة خلق تجارب وتشكيل إرث يربط عاطفياً مع المشجعين. إن عرض هذه المجموعة في أسبوع الموضة الإسباني الكبير هو الطريقة المثالية لتوسيع هذه الهوية إلى ما وراء الملعب ورفع كرة القدم إلى صدارة الحوار الثقافي والإبداعي".
إعادة ضبط كاملة للوسائط السمعية البصرية
تهدف الحملة، التي تحمل عنوان "42 إرثًا، 42 طريقة للفوز"، إلى أن تكون تجربة غامرة تتجاوز بكثير ملابس اللاعبين. ستخضع البث التلفزيوني لعملية إصلاح شاملة من حيث الأسلوب، حيث ستدمج رسومات ذات طابع رجعي وهوية بصرية محددة لنقل المشاهدين إلى الماضي. يشمل هذا المشروع الشامل أساطير كرة القدم والرعاة ومتحف "Legends, The Home of Football" لتعزيز السرد التاريخي عبر المنصات الرقمية والمادية. ومع ذلك، فإن رفض الناديين الأكثر نجاحًا في إسبانيا، مثل برشلونة ومدريد، عرض الأطقم يضعف التأثير الجماعي لمشروع يهدف إلى الاحتفاء بالهوية المشتركة لكرة القدم الإسبانية.
من منصة العرض إلى الملعب
من المقرر الكشف عن الأطقم المشاركة في حدث بارز يوم 19 مارس، خلال أسبوع مرسيدس بنز للموضة في مدريد. بعد هذا العرض الثقافي، ستتاح الفرصة للجماهير لمشاهدة الكلاسيكيات المعاد تصميمها أثناء المباراة 31 من الدوري الإسباني والمباراة 35 من دوري الدرجة الثانية. بينما تتبنى معظم فرق الدوري هذا التغيير في الأسلوب، ستستمر أربع فرق في ارتداء ملابسها القياسية لعام 2025-2026. باعتبارها الدوري الأوروبي الوحيد الذي يتخذ مثل هذه المبادرة المنسقة، ستقوم الدوري الإسباني بتقييم الأثر التجاري ومشاركة المشجعين لتحديد ما إذا كانت الملابس "الرجعية" ستصبح أمرًا معتادًا.
