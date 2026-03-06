برشلونة وريال مدريد يرفضان خطة الدوري الإسباني الخاصة بـ"يوم المباريات الرجعية" حيث يرفض عملاقا الكلاسيكو ارتداء القمصان الأيقونية

من المقرر أن تشهد كرة القدم الإسبانية تحولاً نوستالجياً بين 10 و13 أبريل، حيث تستضيف الدوري الإسباني أول "يوم مباريات رجعي" في تاريخ كرة القدم الاحترافية الأوروبية. وتشمل هذه المبادرة 38 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية، حيث سترتدي هذه الأندية أزياء جديدة مستوحاة من الفترات الأسطورية في تاريخها. ومن المقرر أن يشارك حكام المباريات أيضًا بزي رسمي مصمم خصيصًا على الطراز القديم. ومع ذلك، فإن الاحتفال الجماعي بالتراث لا يحظى بإجماع تام؛ ففي حين تشارك الغالبية العظمى من أندية الدوري، لن يرتدي برشلونة وريال مدريد وخيتافي ورايو فايكانو قمصانًا قديمة على أرض الملعب. وعلى الرغم من أن برشلونة والناديين الأخيرين أشاروا إلى عقبات لوجستية، إلا أن مدريد قد ابتعدت تمامًا عن المشروع وفقًا للتقارير.