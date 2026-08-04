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أحمد فرهود

حياة برشلونة لن تتوقف.. 12 تشكيلة هجومية أمام هانزي فليك بدون "صفقة جديدة"

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
خوليان ألفاريز
لامين يامال
انتوني جوردون
كريم أديمي
رافينيا
داني أولمو
فيران توريس
فيرمين لوبيز
الدوري الإسباني

هانزي فليك مطالب بإيجاد الحلول مجددًا..

سؤال وحيد يطرح نفسه الآن بقوة، بين عشاق العملاق الكتالوني برشلونة؛ وهو: "ماذا لو لم يتعاقد النادي مع مهاجم جديد في صيف العام الحالي؟".

برشلونة لا يمتلك أي مهاجم صريح حاليًا؛ وذلك بعد رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بنهاية عقده في 30 يونيو 2026.

حتى أن النجم الإسباني فيران توريس، الذي أصبح يتم توظيفه كـ"مهاجم" بدلًا من الجناح، بات مستقبله غامضًا مع الفريق البرشلوني؛ وسط اهتمام كبير من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، للتعاقد معه.

وكما يعلم الجميع؛ وضع العملاق الكتالوني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على رأس أولوياته، إلا أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يرفض التخلي عنه - حتى الآن -.

وعندما تم سؤال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بخصوص أزمة عدم التعاقد مع مهاجم جديد، في صيف العام الحالي؛ قام بطمأنة الجماهير الكتالونية، بأن الفريق يمتلك حلولًا أخرى.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حلول فليك الهجومية في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتشكيلات التي يُمكن أن يعتمد عليها..

  • hansi-flick(C)Getty Images

    نبذة عن تفكير هانزي فليك "الهجومي" في الموسم الجديد

    خلال الساعات القليلة الماضية.. أعطى الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، نبذة عن النجوم الذين يُمكن أن يعتمد عليهم في مركز قلب الهجوم؛ حال عدم التعاقد مع صفقة جديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    هؤلاء النجوم الذين تحدث عنهم فليك صراحة، للعب في مركز قلب الهجوم، خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ هم:

    - الجوهرة الإسبانية لامين يامال: قال إنه يجيد في هذا المركز؛ رغم أن الخطة الأساسية، هي مواصلة الاعتماد عليه في مركز "الجناح الأيمن".

    - الألماني كريم أديمي: قال إن هذا اللاعب القادم من النادي المحلي بوروسيا دورتموند؛ يستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم، بما فيها رأس الحربة.

    - الإنجليزي أنتوني جوردون: قال إن هذا اللاعب القادم من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد؛ يستطيع اللعب في جميع مراكز الهجوم، بما فيها رأس الحربة.

    أي أنه من تصريحات فليك؛ يبدو أن النية هي الاعتماد على أديمي أو جوردون كـ"مهاجم"، إذ لم يتم التعاقد مع صفقة جديدة - خاصة الأرجنتيني خوليان ألفاريز -.

    لكن بخلاف أديمي وجوردون، وحتى يامال؛ لا ننسى أن العملاق الكتالوني يُمكنه الاعتماد على الإسباني داني أولمو في الهجوم، بالإضافة لمواطنه فيرمين لوبيز والبرازيلي رافينيا دياز أيضًا.

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  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    لامين يامال.. ماذا لو لعب جوهرة برشلونة كـ"مهاجم"؟

    مركز المهاجم ليس بغريب على الجوهرة الإسبانية لامين يامال أساسًا؛ حيث بدأ فيه مسيرته الكروية بالفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة، قبل تحويله إلى الجناح الأيمن.

    ويُقال إن برشلونة يخطط مستقبلًا؛ للاعتماد على يامال كـ"مهاجم وهمي"، مثلما حدث سابقًا مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    حتى أن يامال نفسه اعترف بهذا الأمر؛ عندما قال: "عليّ أن اعتاد على اللعب في العمق أكثر.. أعرف أنه سيأتي الوقت، الذي سيحتاجني برشلونة في هذا المركز".

    وإذا افترضنا أن يامال، سيلعب كـ"مهاجم" في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ فنحن هُنا سنكون أمام 3 تشكيلات محتملة لبرشلونة، هي:

    * 1/ كريم أديمي "جناح أيمن" - لامين يامال "مهاجم" - رافينيا دياز "جناح أيسر".

    * 2/ رافينيا دياز "جناح أيمن" - لامين يامال "مهاجم" - أنتوني جوردون "جناح أيسر".

    * 3/ كريم أديمي "جناح أيمن" - لامين يامال "مهاجم" - أنتوني جوردون "جناح أيسر".

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    كريم أديمي.. العودة إلى عهد سالزبورج النمساوي

    يتمتع النجم الألماني كريم أديمي بـ"مرونة تكتيكية"؛ وذلك باللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، إلى جانب قلب الهجوم.

    وأساسًا.. أديمي شارك كـ"مهاجم صريح"، في كثير من مباريات ناديه النمساوي الأسبق رد بول سالزبورج؛ بل وتألق في هذا المركز، بشكلٍ واضح.

    ولذا؛ قد يعود النجم الألماني للعب في هذا المركز مجددًا، بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني برشلونة في صيف العام الحالي.

    وعلى غرار الجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ سيكون برشلونة أمام 3 تشكيلات محتملة إذا لعب أديمي كـ"مهاجم"، على النحو التالي:

    * 1/ لامين يامال "جناح أيمن" - كريم أديمي "مهاجم" - رافينيا دياز "جناح أيسر".

    * 2/ لامين يامال "جناح أيمن" - كريم أديمي "مهاجم" - أنتوني جوردون "جناح أيسر".

    * 3/ رافينيا دياز "جناح أيمن" - كريم أديمي "مهاجم" - أنتوني جوردون "جناح أيسر".

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  • Anthony Gordon Barcelona crestGetty/GOAL

    أنتوني جوردون.. مواصفات المهاجم متوفرة لديه!

    ليس غريبًا أن نجد النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، يلعب كـ"مهاجم" في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي انضم إليه في صيف العام الحالي، قادمًا من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد.

    ويمتلك جوردون مواصفات المهاجم، الذي يحبه المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ حتى ولو كان مركزه الأساسي الذي يتألق فيه، هو الجناح الأيسر.

    هذه المواصفات؛ تتمثل في الضغط القوي على دفاعات المنافس، مع حس تهديفي وتحرك رائع وذكي بين الخطوط.

    وحال لعب جوردون في قلب الهجوم؛ فبرشلونة قد يعتمد على 3 تشكيلات مختلفة، على النحو التالي:

    * 1/ لامين يامال "جناح أيمن" - أنتوني جوردون "مهاجم" - رافينيا دياز "جناح أيسر".

    * 2/ لامين يامال "جناح أيمن" - أنتوني جوردون "مهاجم" - كريم أديمي "جناح أيسر".

    * 3/ رافينيا دياز "جناح أيمن" - أنتوني جوردون "مهاجم" - كريم أديمي "جناح أيسر".

  • Hansi FlickGetty Images

    حلول هجومية أخرى أمام هانزي فليك

    أخيرًا.. من الممكن أن يفاجئنا الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، ويعتمد على مهاجم مختلف تمامًا؛ وذلك غير الجوهرة الإسبانية لامين يامال، أو الألماني كريم أديمي والإنجليزي أنتوني جوردون.

    مثلًا.. قد نجد صانع الألعاب الإسباني داني أولمو، يلعب في مركز المهاجم؛ حيث جربه فليك مرتين أو ثلاثة في هذا المركز سابقًا، وقدّم مستوى جيد للغاية.

    كذلك؛ قد يجيد النجم البرازيلي رافينيا دياز في هذا المركز، خاصة مع إمكاناته الكبيرة في عمليات الضغط والتحرك بين الخطوط.

    حتى أن صانع الألعاب الإسباني الآخر فيرمين لوبيز، قدّم نسخة تهديفية رائعة موسم 2025-2026؛ حيث يمتلك إمكانات كبيرة أمام المرمى، قد تجعله يلعب كـ"مهاجم".

    وبناء على ذلك؛ قد نجد برشلونة يعتمد على هذه التشكيلات الهجومية في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وهي:

    * 1/ لامين يامال "جناح أيمن" - داني أولمو "مهاجم" - رافينيا دياز "جناح أيسر".

    * 2/ لامين يامال "جناح أيمن" - رافينيا دياز "مهاجم" - أنتوني جوردون "جناح أيسر".

    * 3/ لامين يامال "جناح أيمن" - فيرمين لوبيز "مهاجم" - رافينيا دياز "جناح أيسر".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، لرؤية كيف سيكون شكل هجوم برشلونة؛ إذا لم يتم التعاقد مع رأس حربة جديد، مع رحيل الإسباني فيران توريس أيضًا.

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