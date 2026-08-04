حياة برشلونة لن تتوقف.. 12 تشكيلة هجومية أمام هانزي فليك بدون "صفقة جديدة"

سؤال وحيد يطرح نفسه الآن بقوة، بين عشاق العملاق الكتالوني برشلونة؛ وهو: "ماذا لو لم يتعاقد النادي مع مهاجم جديد في صيف العام الحالي؟".

برشلونة لا يمتلك أي مهاجم صريح حاليًا؛ وذلك بعد رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بنهاية عقده في 30 يونيو 2026.

حتى أن النجم الإسباني فيران توريس، الذي أصبح يتم توظيفه كـ"مهاجم" بدلًا من الجناح، بات مستقبله غامضًا مع الفريق البرشلوني؛ وسط اهتمام كبير من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، للتعاقد معه.

وكما يعلم الجميع؛ وضع العملاق الكتالوني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على رأس أولوياته، إلا أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يرفض التخلي عنه - حتى الآن -.

وعندما تم سؤال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بخصوص أزمة عدم التعاقد مع مهاجم جديد، في صيف العام الحالي؛ قام بطمأنة الجماهير الكتالونية، بأن الفريق يمتلك حلولًا أخرى.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حلول فليك الهجومية في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتشكيلات التي يُمكن أن يعتمد عليها..