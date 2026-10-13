"عاشق برشلونة" يتألق تحت أنظار هانزي فليك.. و"لقطة مزدوجة" دمرت جلطة سراي نفسيًا

يا لها من نسخة مرعبة للعملاق الكتالوني برشلونة، نشاهدها في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

نعم عزيزي القارئ؛ "برشلونة فليك" وصل إلى 10 انتصارات من عشر مباريات، في مختلف مسابقات الموسم الرياضي الحالي.

آخر هذه السلسلة من الانتصارات كانت ضد نادي جلطة سراي التركي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وتقدم جلطة سراي أولًا، بهدف سجله النجم الروسي الشاب أليكسي باتراكوف في الدقيقة 28؛ قبل أن يرد الضيوف برباعية كاملة، بواسطة كل من "البرتغالي جواو كانسيلو، الإسباني فيرمين لوبيز، الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي".

أهداف برشلونة جاءت في الدقائق 42 و49 و52 و64 تواليًا؛ ليصل الفريق الكتالوني إلى نقطته السادسة، "متصدرًا" جدول ترتيب مرحلة الدوري - حتى انتهاء باقي مباريات الجولة -.

أما فريق جلطة سراي الأول لكرة القدم؛ فقد تجمد عند "0 نقاط" بعد الخسارة أمام برشلونة، محتلًا "المركز الرابع والثلاثين" في جدول الترتيب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكبير على جلطة سراي..