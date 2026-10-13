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أحمد فرهود

"عاشق برشلونة" يتألق تحت أنظار هانزي فليك.. و"لقطة مزدوجة" دمرت جلطة سراي نفسيًا

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
A. Batrakov
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
دوري أبطال أوروبا

3 نقاط برشلونية غالية من الأراضي التركية..

يا لها من نسخة مرعبة للعملاق الكتالوني برشلونة، نشاهدها في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

نعم عزيزي القارئ؛ "برشلونة فليك" وصل إلى 10 انتصارات من عشر مباريات، في مختلف مسابقات الموسم الرياضي الحالي.

آخر هذه السلسلة من الانتصارات كانت ضد نادي جلطة سراي التركي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وتقدم جلطة سراي أولًا، بهدف سجله النجم الروسي الشاب أليكسي باتراكوف في الدقيقة 28؛ قبل أن يرد الضيوف برباعية كاملة، بواسطة كل من "البرتغالي جواو كانسيلو، الإسباني فيرمين لوبيز، الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي".

أهداف برشلونة جاءت في الدقائق 42 و49 و52 و64 تواليًا؛ ليصل الفريق الكتالوني إلى نقطته السادسة، "متصدرًا" جدول ترتيب مرحلة الدوري - حتى انتهاء باقي مباريات الجولة -.

أما فريق جلطة سراي الأول لكرة القدم؛ فقد تجمد عند "0 نقاط" بعد الخسارة أمام برشلونة، محتلًا "المركز الرابع والثلاثين" في جدول الترتيب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكبير على جلطة سراي..

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    العقدة متواصلة.. فشل جديد لجلطة سراي ضد برشلونة!

    مرة أخرى.. تواصلت "عقدة" نادي جلطة سراي التركي ضد العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بعد السقوط أمامه مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    نعم.. جلطة سراي الذي تقدم (1-0)، وظن أنه قادر على كسر "عقدة" برشلونة؛ وجد نفسه خاسرًا عند إطلاق صافرة النهاية، برباعية مقابل هدف.

    ولم يعرف الفريق التركي الفوز على العملاق الكتالوني؛ منذ فعل ذلك بهدفين مقابل واحد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 1994-1995.

    * تاريخ مواجهات برشلونة وجلطة سراي:

    - مباريات: 11.

    - فوز برشلونة: 7.

    - فوز جلطة سراي: 1.

    - تعادل: 3.

    - أهداف برشلونة: 20.

    - أهداف جلطة سراي: 8.

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    أليكسي باتراكوف.. عندما تألق عاشق برشلونة أمام عيني هانزي فليك

    بعيدًا عن لغة الأرقام والعقدة؛ فهُناك نجم شاب يجب التوقف عنده في صفوف نادي جلطة سراي التركي، وهو صانع الألعاب الروسي أليكسي باتراكوف.

    "لماذا هذا اللاعب بالذات؟!"؛ الإجابة بسيطة للغاية، وهي أن باتراكوف أعرب عن رغبته الكبيرة في تمثيل العملاق الكتالوني برشلونة، في يوم من الأيام.

    وتم سؤال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، بشأن هذا اللاعب البالغ من العمر 21 سنة؛ وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة جلطة سراي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    فليك أكد أنه لم يتابع باتراكوف كثيرًا، ولكنه حسب مشاهداته القليلة له، تأكد أنه لاعب موهوب؛ قائلًا: "عليه أن يبذل المزيد من الجهد لتحقيق أحلامه"، في إشارة إلى الانتقال لبرشلونة.

    وعندما انطلقت القمة الأوروبية على الأراضي التركية؛ أثبت باتراكوف نفسه أمام عيني المدير الفني الألماني بالذات، وذلك على النحو التالي:

    - أولًا: تسجيل هدف جلطة سراي الوحيد.

    - ثانيًا: تحركات مستمرة بين الجناح والعمق.

    - ثالثًا: بعض العرضيات المتقنة إلى زملائه.

    وبالطبع.. هذه المباراة لن تكون كافية لهذا اللاعب، من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة؛ ولكن على أقل تقدير.. فقد شاهده فليك على أرض الواقع الآن.

  • BarcelonaGetty Images

    برشلونة.. وجهان مختلفان ضد نادي جلطة سراي!

    الآن.. لنتحدث عن العملاق الكتالوني برشلونة، وما قدّمه ضد نادي جلطة سراي التركي مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    والحقيقة أننا شاهدنا "وجهين مختلفين" لبرشلونة، وسط الأجواء الجماهيرية الساخنة في تركيا؛ تحديدًا ما بين الشوطين الأول والثاني، وذلك على النحو التالي:

    * الشوط الأول: اختراق دفاعاته بكل سهولة؛ مع تأثر واضح هجوميًا من غياب النجم البرازيلي رافينيا دياز، وعدم وجود لاعب "رقم 9" صريح.

    * الشوط الثاني: تنوع هجومي رائع بين الجناح والعمق؛ بالإضافة إلى صلابة أكبر في الدفاع ووسط الميدان.

    ويُمكن إرجاع اختلاف أداء برشلونة، بين الشوطين الأول والثاني ضد جلطة سراي؛ لأمرين مهمين للغاية، وهما:

    - 1/ انهيار جلطة سراي نفسيًا؛ بعد لقطة مزدوجة بإلغاء الهدف الثاني وضياع فرصة التقدم (2-0) بداعي التسلل، ثم استقبال هدف التعادل (1-1) في نهاية الشوط الأول.

    - 2/ انهيار جلطة سراي بدنيًا؛ بعد الجهد الكبير للغاية الذي بذله نجوم الفريق التركي، في الشوط الأول.

    وزاد على هذين الأمرين، عبقرية الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي أعطى تعليمات للثنائي الإسباني فيرمين لوبيز والإنجليزي أنتوني جوردون، للدخول إلى العمق كـ"مهاجمين وهميين"، بدلًا من نجم الماتادور الآخر داني أولمو.

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    الصفقات الصيفية.. تأثير كبير في صفوف برشلونة

    أخيرًا.. لنتحدث عن تأثير الصفقات الصيفية للعملاق الكتالوني برشلونة، والتي تؤكد من مباراة إلى أخرى؛ صحة اختيارات المدرب الألماني هانزي فليك، ومعه المدير الرياضي البرتغالي ديكو.

    وأمام جلطة سراي التركي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ شاهدنا مساهمات تهديفية مباشرة من الصفقات الجديدة، على النحو التالي:

    * الإنجليزي أنتوني جوردون: سجل الهدف الثالث لبرشلونة.

    * الألماني كريم أديمي: سجل الهدف الرابع لبرشلونة.

    * البرازيلي جابرييل جيسوس: صنع الهدف الرابع لبرشلونة.

    كما أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، سجل الهدف الأول لبرشلونة في شباك جلطة سراي؛ وهو الذي تعاقد معه النادي الكتالوني نهائيًا في صيف العام الحالي، بعد أن لعب "معارًا" من عملاق الرياض الهلال، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026.

    وبعيدًا عن المساهمات التهديفية؛ فإذا نظرنا إلى تأثير هذه الصفقات الصيفية، سنجد أنه يمتد إلى إرهاق المنافس، وخلق المساحات للزملاء.

    مثلًا.. أرهق جوردون دفاعات جلطة سراي بتحركاته المتواصلة، على مدار 60 دقيقة كاملة؛ قبل أن يدخل أديمي بدلًا منه، ويستغل المساحات وتراجع أداء الخصم في آخر نصف ساعة.

    أي أن هذا الثنائي البرشلوني الرائع؛ قد يكون مكملًا لبعضه، حتى ولو لم يتشاركا أرضية الملعب كثيرًا في الوقت نفسه.

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