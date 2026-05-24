وفي تصريح له عقب قيادة قائد منتخب إنجلترا الفريق البافاري للفوز بكأس ألمانيا، استبعد هونيس إمكانية حدوث هذا الانتقال، مستهزئًا بالمشاكل المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.
"برشلونة لا يملك المال!" .. أولي هونيس يسخر من انتقال هاري كين إلى الدوري الإسباني
هونيس يشيد بكين باعتباره صفقة قياسية
كان تأثير كين في ملعب أليانز أرينا ثورياً بكل ما للكلمة من معنى، ولا يتردد هونيس في تحديد المكانة التي يحتلها قائد منتخب إنجلترا بالضبط في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات. عقب فوز بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بنتيجة 3-0 في نهائي كأس ألمانيا، حيث سجل كين ثلاثية رائعة أنهت انتظار النادي للقب الذي استمر ست سنوات، أطلق الرئيس الفخري أعلى درجات الثناء.
وفي حديثه إلى قناة "Das Erste" خلال احتفالات ما بعد المباراة، أدلى هونيس بتصريح قاطع بشأن إرث المهاجم في ميونخ، قائلًا: "هاري كين هو أفضل صفقة انتقالات قمنا بها على الإطلاق".
رد قاسٍ على اهتمام برشلونة
على الرغم من نجاحه في الدوري الألماني، انتشرت الشائعات بطبيعة الحال حول اهتمام أندية أوروبية عملاقة أخرى به، بما في ذلك برشلونة. ومع ذلك، سارع هونيس إلى دحض أي تلميح إلى أن «البلوجرانا» قد يتمكن من استقطاب نجمه بعيدًا عن بافاريا، مشيرًا بشكل مباشر إلى الصعوبات المالية المعروفة التي يواجهها النادي الكتالوني.
وعندما أثير موضوع اهتمام برشلونة، لم يتردد هونيس في اغتنام الفرصة للسخرية من القوة الشرائية للفريق الإسباني. وعندما طُلب منه تأكيد ما إذا كان كين سيبقى في النادي على المدى الطويل، أجاب: "نعم، وبرشلونة ليس لديه مال على أي حال".
موقف بايرن الصارم بشأن بيع نجومه
كما أوضح المسؤول المخضرم موقف بايرن ميونخ من الانتقالات، مؤكدًا على فكرة أن النادي ليس بحاجة إلى بيع أفضل لاعبيه لتحقيق التوازن المالي. وفي حين يعاني برشلونة من قيود سقف الرواتب والضغوط المالية في الدوري الإسباني، يظل بايرن ميونخ أحد أكثر الكيانات استقرارًا وازدهارًا في عالم كرة القدم.
استغل هونيس المقابلة لتذكير عالم كرة القدم بالفلسفة الأساسية للنادي فيما يتعلق برحيل اللاعبين. ويوضح هذا الموقف أنه بغض النظر عن الاهتمام القادم من الخارج، فإن الإدارة لا تنوي النظر في أي عروض لشراء لاعب أصبح محور هجوم الفريق، مشددًا: "بايرن ميونخ هو نادٍ يشتري اللاعبين ولا يبيعهم".
مستقبل كين لا يزال في ميونخ
من جانبه، يبدو كين مستقرًا تمامًا في بافاريا، بعد أن نجح أخيرًا في حصد الألقاب التي طالما حرم منها في شمال لندن. غالبًا ما تحدث المهاجم عن سعادته بالحياة في ألمانيا، ويقال إن النادي يعمل بالفعل على تمديد عقده لضمان بقائه بعد انتهاء العقد الحالي في عام 2027.
وبدعم من مجلس الإدارة وسجل تهديفي ينافس أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، تظل احتمالية انتقال قائد منتخب إنجلترا من ملعب أليانز أرينا إلى كامب نو مجرد خيال بعيد المنال.