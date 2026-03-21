برشلونة مستعد للتخلي عن جول كوندي مقابل السعر المناسب رغم تجديد عقده لفترة طويلة
وفقًا لصحيفة «ماركا»، لم يعد برشلونة يعتبر كوندي لاعبًا لا يمكن التخلي عنه، وسينظر في أي عروض قد ترد في الصيف للحصول على خدمات اللاعب الدولي الفرنسي. وكان كوندي قد وقع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030 في الصيف الماضي، لكنه عانى بعض الشيء من أجل استعادة مستواه تحت قيادة هانسي فليك، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكتيكات الفريق القائمة على خط دفاع متقدم.
لعب كوندي في الغالب كظهير أيمن، لكنه كشف سابقًا أن تشافي أقنعه بالانتقال إلى كامب نو لأنه وعده بأنه سيلعب في قلب الدفاع، حيث اختار تجاهل تشيلسي والانتقال إلى إسبانيا.
وقال: "استمتعت بمحادثتنا. مر الوقت سريعًا، وهذا دائمًا علامة جيدة عندما تتحدث بشكل طبيعي. نتحدث بشكل أساسي عن كرة القدم، وهو ما أحب التحدث عنه أكثر من أي شيء آخر، خاصة مع المدرب تشافي، الذي كان أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".
وأضاف: "تحدثت إلى توخيل وشعرت أنه يريدني أن أذهب، لكنني ببساطة فضلت نهج تشافي.
"اخترت برشلونة لأنني أعلم أنني سألعب في هذا المركز [قلب الدفاع] في معظم الأوقات".
مشاكل إصابة كوندي
عانى كوندي من الإصابات هذا الموسم، وهو غائب حالياً بسبب إصابة عضلية.
بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي أجريت في المرافق الطبية للنادي عقب إصابة كوندي في مباراة أتلتيكو مدريد، تم الكشف عن حجم الإصابة.
وأصدر البلوغرانا بياناً رسمياً لإطلاع المشجعين على حالة كوندي، مشيراً إلى أن اللاعب الفرنسي سيغيب لفترة غير محددة. وجاء في بيان النادي: "بعد الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء على اللاعبين جول كوندي وأليخاندرو بالدي، تبين أن المدافع الفرنسي يعاني من إصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".
اهتمام مانشستر سيتي
ورغم اهتمام تشيلسي به في السابق، أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن مانشستر سيتي استفسر عن إمكانية التعاقد مع كوندي الصيف الماضي.
لكنهم لم يترجموا هذا الاهتمام إلى عرض رسمي: "لا، لم يكن هناك عرض. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن مانشستر سيتي، الذي يترأسه الآن [المدير الرياضي الجديد] هوغو فيانا، وقبله كان تشيكي [بيجيريستين]، كان يبحث عن ظهير، وبالطبع سألونا عما إذا كان كوندي متاحاً في سوق الانتقالات. وأخبرناهم أنه غير متاح. لذا، لم يكن هناك أي عرض أو مفاوضات".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني، متقدماً بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويخوض فريق فليك مباراته المقبلة أمام رايو فايكانو يوم الأحد سعياً وراء حصد ثلاث نقاط أخرى، على الرغم من أنه من المرجح أن يغيب كوندي عن هذه المواجهة.
كما سيغيب عن الفريق الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، حيث أكد برشلونة في بداية شهر مارس أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر.
