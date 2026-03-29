معتز الجمال

برشلونة مستعد لتقديم عقد جديد لروبرت ليفاندوفسكي بشرط أساسي واحد

لا يزال مستقبل روبرت ليفاندوفسكي في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» موضوعًا رئيسيًا للنقاش، مع اقتراب عقده الحالي من الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتشير التقارير إلى أن برشلونة مستعد الآن لتقديم عرض لتمديد عقد المهاجم المخضرم لمدة عام واحد، بهدف الإبقاء عليه في النادي إلى ما بعد عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا العرض مشروط بشكل صارم بموافقة النجم البولندي على تخفيض كبير في راتبه.

  • خطة برشلونة بشأن المهاجم المخضرم

    وضع برشلونة خطة واضحة بشأن ليفاندوفسكي مع اقتراب انتهاء عقده في 30 يونيو. ووفقًا لفابريزيو رومانو، فإن النادي الكتالوني منفتح تمامًا على فكرة الإبقاء على المهاجم من خلال عرض تجديد عقده لمدة عام واحد، بهدف توفير الاستقرار في مركز المهاجم. يحاول النادي الموازنة بين تأثيره على أرض الملعب ووضعه المالي الحرج. على الرغم من توليه دورًا ثانويًا بعض الشيء، إلا أنه تمكن من تسجيل 16 هدفًا وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يثبت جودته المستمرة.

    الشروط المالية للتجديد

    يقول رومانو إن العرض المقدم من برشلونة يأتي مشروطًا بشرط أساسي يتعلق براتبه. منذ انضمامه قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، كان ليفاندوفسكي استثمارًا مذهلاً، حيث سجل 117 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 184 مباراة. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يعد حاليًا أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي. وتعتقد الإدارة أن تخفيض الراتب ضروري حتى يكون التجديد منطقيًا من الناحية التجارية.

  • اهتمام خارجي من دوري MLS والمملكة العربية السعودية

    كما أكد رومانو أن ليفاندوفسكي يحظى باهتمام من أطراف أخرى. وكتب في منشوره على إنستغرام: "الأندية الأوروبية والأندية السعودية، ولا سيما أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، تتواصل بالفعل مع وكلاء ليفاندوفسكي - وستتبع جميع العروض إذا ما قرر روبرت بدء فصل جديد في مسيرته." ولم يؤكد ليفاندوفسكي بعد المكان الذي يخطط للعب فيه الموسم المقبل.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    الكرة الآن في ملعب قائد المنتخب البولندي، الذي يقيّم السنوات الأخيرة من مسيرته الحافلة بالإنجازات. عليه أن يقرر ما إذا كان سيقبل بخفض راتبه ليبقى في النادي أم يبحث عن مغامرة جديدة. لكنه، في الوقت الحالي، لا يزال ملتزمًا تمامًا ببرشلونة، ويأمل في المشاركة في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

