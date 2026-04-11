برشلونة متهم بـ«عدم احترام الزملاء» بعد أن انتقد نجم إسبانيول الاشتباك الذي وقع في النفق عقب مباراة الديربي
تتصاعد التوترات في مباراة الديربي داخل النفق
ورغم أن الأحداث على أرض الملعب كانت حافلة بالإثارة، إلا أن ما أثار أكبر قدر من الجدل هو ما حدث في النفق بعد صافرة النهاية. فبينما كان اللاعبون يتجهون نحو غرف الملابس، أفادت التقارير بوقوع مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين، مما ترك لاعبي إسبانيول يشعرون بالاستياء من سلوك منافسهم المحلي.
ووجد لوزانو، الذي كان ينتظر أداء واجباته الإعلامية بعد المباراة، نفسه في خضم مواجهة مع عدة لاعبين من البلوغرانا. وتشير التقارير إلى أن جواو كانسيلو وآخرين تبادلوا الكلمات مع لاعب الوسط، مما أدى إلى إحباط واضح لدى الضيوف.
لوزانو ينتقد انعدام الاحترام
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد وقوع الحادثة بوقت قصير، لم يخفِ لوزانو خيبة أمله إزاء هذا التبادل. وعندما سُئل عن الكلمات المحددة التي وجهها إليه وفد برشلونة، اختار لاعب الوسط عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة، لكنه أوضح تمامًا مشاعره تجاه سلوكهم المهني.
"لا يهم، ما يهم هو كرة القدم فقط. الجميع رأى مستوى الاحترام الذي يبدونه تجاه زملائهم المحترفين. ليس لدي ما أضيفه"، قال لاعب الوسط لـDAZN. وأوضح لاحقاً طبيعة المشادة، مضيفاً: "لم يكن الأمر متعلقاً بكانسيلو. هذه الأمور تحدث على أرض الملعب. حاولوا استفزازي قليلاً لأنهم فازوا، هذا كل شيء. عندما تخسر، عليك أن تتقبل الأمر. الأمر دائماً هو نفسه، لا يهم".
بعد ظهر "بائس" لفريق "بيريكوس"
على الرغم من الجدل الذي أحاط بالاشتباك الذي وقع في النفق، حرص لوزانو أيضًا على التحدث عن الأداء الذي رأى أنه كان يستحق أكثر من ذلك. فقد ضغط إسبانيول على جاره طوال التسعين دقيقة، ويعتقد لاعب الوسط أن النتيجة النهائية لم تعكس بالضرورة مدى تنافسية المباراة بالفعل. وبعقب هذه النتيجة، عزز برشلونة صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إسبانيول المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
ووصف لوزانو المباراة بأنها "صعبة وتنافسية" وأصر على أن فريقه كان على وشك تحقيق مفاجأة. "كنا قريبين جدًا، لكن الأخطاء قضت علينا قليلاً. يجب أن نفخر جدًا بالعمل الذي قمنا به"، أوضح لوزانو، مؤكدًا أنه على الرغم من الهزيمة، فإن جهد الفريق يظل نقطة إيجابية.
فيران توريس يسجل ثنائية لفريق فليك
بعد تعادل ريال مدريد 1-1 مع جيرونا يوم الجمعة، أتاحت مباراة السبت لبرشلونة فرصة لتوسيع صدارته في قمة الدوري الإسباني. وسجل فيران توريس هدف التقدم المبكر بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يضاعف النتيجة بعد 15 دقيقة. ورغم أن إسبانيول قلص الفارق بهدف في الشوط الثاني، إلا أن لامين يامال وماركوس راشفورد سجلا هدفين في الدقائق الأخيرة ليصبح النتيجة 4-1، ويبتعد الفريق الكتالوني بفارق تسع نقاط في السباق على لقب الدوري الإسباني.