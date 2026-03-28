برشلونة متردد في التعاقد مع نجم إسبانيا الصاعد، حيث سيذهب نصف قيمة شرط الإفراج البالغة 40 مليون يورو إلى ريال مدريد

أصبح مونوز نجم الساعة بعد انطلاقة مذهلة مع المنتخب الإسباني. فقد حقق مهاجم أوساسونا ظهورًا أولًا خياليًا مع «لا روخا»، حيث سجل هدفًا في الدقائق الأولى من مشاركته في المباراة الودية ضد صربيا يوم الجمعة، مؤكدًا بذلك الضجة الكبيرة التي أحاطت بتطوره في الدوري الإسباني.

وسارع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي إلى الإشادة باندماج الشاب في تشكيلة المنتخب الأول.

وقال دي لا فوينتي: "فيكتور مونوز متواضع للغاية. إنه يدرك أنه وصل للتو وعليه أن يعمل بجد". "لقد قدم مباراة رائعة، مع تفاصيل شاهدناها جميعًا. لقد اندمج جيدًا مع المجموعة وهذا أمر حيوي بالنسبة لنا".



