لا يزال مستقبل مارك كاسادو، محور الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، غير واضح المعالم، فرغم أنه مشارك في المعسكر التدريبي الذي يخوضه البلوجرانا في سانت جورج بارك، إلا أن اللاعب يدرك جيدًا أنه لن يكون ضمن حسابات المدير الفني هانزي فليك، بصورة أساسية، خلال الموسم الرياضي الجديد.
وسط أنباء استبداله بكانسيلو مع الهلال .. برشلونة يقدر سعر كاسادو بمبلغ "صعب على أندية أوروبا"!
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برشلونة لن يمانع بيعه بهذا المبلغ
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن كاسادو الذي سيعود إلى برشلونة، الإثنين، وسيكون أمامه حتى نهاية أغسطس، ليتخذ قراره بشأن مستقبله، يدرك جيدًا بأن فرص مشاركته مع الفريق ستكون ضئيلة للغاية، حيث أبلغه هانزي فليك بذلك صراحة.
ورغم إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، إلا أن وجود مارك برنال وبيدري وجافي، وحتى إريك جارسيا، الذي يعد متعدد المهام في برشلونة، يجعل مهمة كاسادو صعبة للغاية، كي يعتمد عليه فليك في الثنائي المتقدم أمام الدفاع، لتوزيع الكرة.
وتلقى برشلونة عرضًا حول كاسادو قبل 30 يونيو، إلا أنه تم رفضه بداعي القيمة القليلة، للاعب تبلغ قيمته السوقية حوالي 10 ملايين يورو.
ويتوقع برشلونة أن يسمح برحيل صاحب الـ22 عامًا، بمقابل يتراوح بين 30-40 مليون يورو، علمًا بأنه يرتبط بعقد حتى 2028، وسبق وأن لعب مع المنتخب الإسباني، رغم غيابه عن مونديال أمريكا الشمالية، الذي شهد فوز "لاروخا" باللقب.
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موقف كاسادو من الرحيل إلى الهلال
وبحسب التقارير، فإن مارك كاسادو كان محل اهتمام من قِبل نادي الهلال، إلا أن المحور الشاب يرفض التوجه إلى السعودية، فضلًا عن بعض العروض من الدوري التركي، لم يعرها اهتمامًا.
التوجه الأقرب لكاسادو ينحصر بين اتجاهين؛ البقاء مع برشلونة، حيث يصعب عليه ترك النادي الذي انضم إليه في سن الثالثة عشرة، أو البقاء في أوروبا، رغم أنه من الصعب أن يتم التعاقد معه بهذا المبلغ المتوقع أن يسمح البلوجرانا برحيله مقابل الحصول عليه.
وبالحديث عن عرض الهلال، فإن اسم كاسادو ارتبط - وفق التقارير - بأن يكون وفق صفقة تبادلية، تعكس حيلة الإدارة، في حسم بقاء الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، بصورة نهائية، مجانًا.
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إلغاء ودية برشلونة
وعلى صعيد متصل، فقد تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان برشلونة، بصدد خوضها، أمام بريستون نورث إند، بداعي عدم توفر عدد كافٍ من لاعبي الفريق الأول "الإنجليزي".
واقترح بريستون أن يشارك في ودية برشلونة، بفريق تحت 21 عامًا، إلا أن البلوجرانا رفض الأمر، وفضّل إقامة تدريب عادي، واعتبر المباراة ملغاة.
ويتأهب بريستون لملاقاة هيدرسفيلد تاون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المُقبل، ولعله السبب الأرجح، لرغبة الفريق في عدم المخاطرة بلاعبيه بأي شكل.
وكان من المقرر أن يلعب برشلونة وديته الثالثة في إنجلترا، أمام بريستون، بعد خوض وديتين أمام يوروبا وبرمنجهام، حيث كان موعد المباراة، صباح الغد، على ملعب سانت جورج بارك، ولكن بدلًا من ذلك، سيجري البارسا تدريباته بصورة طبيعية، مع التوجه نحو تقديم موعد العودة إلى برشلونة.
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بطولة جوان جامبر
واستقرت إدارة نادي برشلونة، على اختيار الأهلي المصري من أجل خوض مباراة ودية بين الفريقين، على بطولة كأس جوان جامبر، في 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
مواجهة ذات طابع خاص، خاصة مع انتقال حمزة عبد الكريم، موهبة الأهلي، إلى صفوف الشباب بنادي برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية.
ولن تكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين برشلونة والأهلي، حيث سبق وأن التقى الفريقان على ملعب القاهرة الدولي، في إبريل 2007، حيث كان العملاق المصري يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه.
وأمام أنظار 67 ألف متفرج، تمكن برشلونة من تحقيق انتصار كبير على الأهلي، برباعية نظيفة عن طريق سافيولا وبويان وصامويل إيتو (هدفين).
لعل تلك هي المواجهة الأشهر، إلا أن الفريقين التقيا في مواجهتين أيضًا، الأولى في عام 1961، وفاز برشلونة بنتيجة (6-1)، وفي 2009، على ملعب ويمبلي، وفاز برشلونة برباعية بويان كركيتش وجوزيه رويدا وجيفرين وبيدرو رودريجيز، مقابل هدف للأهلي سجله هاني العجيزي.
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