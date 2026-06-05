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أحمد فرهود

الحليف الخفي: ساعد برشلونة وتير شتيحن شاهد.. عندما تحوّل ميشيل من "هدف جوان لابورتا" إلى مهندس إنقاذه

فقرات ومقالات
برشلونة
جيرونا
أياكس
إيريك جارسيا
مارك أندريه تير شتيجن
الدوري الإسباني
الدوري الهولندي

أحد أكثر الأسماء التي خدمت برشلونة.. ولكن!

في عالم كرة القدم، لا تُقاس العلاقات دائمًا بالعقود الموقعة، أو الصور الرسمية تحت أضواء "سبوتيفاي كامب نو"؛ بل بمعايير عديدة أخرى، سواء بشكلٍ مباشر أو دون قصد.

نعم.. المدير الفني الإسباني ميشيل خير دليل على ذلك؛ فهو تحوّل من أحد المرشحين لتولي منصب المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، إلى "حليف خفي" للنادي.

هذا التحالف غير المقصود بين ميشيل وإدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا؛ حدث عندما كان المدير الفني الإسباني يقود الفريق المحلي جيرونا، وقد يستمر حتى بعد ذهابه إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وقاد هذا المدرب البالغ من العمر 50 سنة، فريق جيرونا الأول لكرة القدم في الفترة من 2021 إلى 2026؛ قبل أن يوقع مع أياكس بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح ميشيل "الحليف الخفي" للإدارة البرشلونية في السنوات الأخيرة، بدون قصد..

  • Eric GarciaGetty Images

    عندما أنقذ ميشيل مستقبل إريك جارسيا مع برشلونة

    قرر العملاق الكتالوني برشلونة في صيف عام 2021، استعادة ابنه الإسباني إريك جارسيا، من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

    جارسيا بدأ مسيرته الكروية في برشلونة؛ حيث تدرج في الفئات السنية، قبل الذهاب إلى مانشستر سيتي صيف 2017.

    لكن.. عندما سنحت الفرصة لهذا المدافع الشاب، أن يعود إلى نادي طفولته مجددًا، لم يتأخر عن ذلك أبدًا؛ في الوقت الذي رأى فيه العملاق الكتالوني نفسه، أن جارسيا هو "الخليفة الشرعي" للأسطورة جيرارد بيكيه.

    المهم.. اللاعب فشل بشكلٍ كبير مع برشلونة؛ حيث كان النادي على وشك التخلي عنه نهائيًا، لولا ظهور المدير الفني الإسباني ميشيل في الصورة صيف 2023.

    ميشيل الذي كان يقود نادي جيرونا الإسباني وقتها، اقترح على برشلونة الحصول على جارسيا "إعارة"؛ وهو الأمر الذي نظرت إليه إدارة جوان لابورتا بعين إيجابية، للأسباب التالية:

    * أولًا: فرصة لتدرب جارسيا تحت يد مدرب؛ يؤمن بأسلوب لعب برشلونة، ويحاول تنفيذه مع جيرونا.

    * ثانيًا: تأقلُم جارسيا أكثر مع الدوري الإسباني؛ وذلك من خلال حصوله على دقائق لعب عديدة، في مباريات جيرونا.

    وبالفعل.. نجح ميشيل في تطوير أداء إريك جارسيا، خلال موسم واحد فقط "2023-2024"؛ بل وتحوّيله إلى لاعب جوكر، يلعب في قلب الدفاع والظهيرين.

    التطور الكبير الذي أحدثه هذا المدرب الإسباني، في أداء جارسيا؛ جعل المدير الفني الألماني هانزي فليك يتمسك ببقاء اللاعب في صفوف برشلونة، عندما تولى قيادة الفريق صيف 2024.

    وأضاف فليك لمسة إضافية، على أداء المدافع الإسباني الشاب؛ ليحوّله إلى أحد أهم نجوم برشلونة حاليًا، سواء في قلب الدفاع أو الظهير الأيمن ووسط الميدان.

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  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    من روميو إلى شتيجن.. ميشيل خلص برشلونة من هموم ثقيلة

    بخلاف إريك جارسيا.. قدّم المدير الفني الإسباني ميشيل، خدمات مالية وفنية كبيرة إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ حتى ولو كان ذلك بدون قصد، على النحو التالي:

    * صيف 2024: طلب من نادي جيرونا، إعادة متوسط الميدان الإسباني أوريول روميو.

    * يناير 2026: طلب من نادي جيرونا، التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

    ولكي نفهم القصة بشكلٍ أفضل؛ دعونا نُشير إلى أن المدير الفني الإسباني السابق لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، تمسك بالتعاقد مع روميو من جيرونا صيف 2023.

    الصفقة أثارت استغراب الجماهير البرشلونية للغاية؛ إلا أن تشافي أصر عليها، قبل أن تتم إقالته صيف 2024.

    وبعدما تولى الألماني هانزي فليك، القيادة الفنية للعملاق الكتالوني، بدلًا من تشافي؛ كانت من أهم طلباته للإدارة الرياضية، الاستغناء عن روميو.

    إدارة برشلونة لم تجد أي نادٍ يتعاقد مع روميو؛ قبل أن يظهر ميشيل ويطلب استعادة اللاعب مجددًا، ليستعيره جيرونا لمدة موسم رياضي واحد "2024-2025".

    هُنا وبفضل طلب ميشيل؛ تخلص فليك من عبء كبير وقتها، كما لم تتورط إدارة جوان لابورتا في أزمة عدم العثور على نادٍ لهذا اللاعب.

    - هذا ما حدث في قصة تير شتيجن!

    أما بخصوص تير شتيجن؛ فبرشلونة واجه أزمة كبيرة مع هذا الحارس، سواء في بداية موسم 2025-2026 أو في الانتقالات الشتوية.

    وأراد برشلونة التخلص من شتيجن صيف 2025، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية؛ بالإضافة تسهيل عملية تسجيل عقد الحارس الإسباني الشاب جوان جارسيا، الذي تم التعاقد معه من نادي إسبانيول.

    إلا أن شتيجن رفض الرحيل وقتها؛ لتأتي العناية الإلهية وتنقذ العملاق الكتالوني، عندما أُصيب هذا الحارس المخضرم وتم تسجيل جارسيا بدلًا منه - وفقًا للوائح -.

    وتجددت الأزمة مجددًا في يناير 2026، عندما عاد اللاعب من الإصابة؛ لكن هذه المرة.. عرف برشلونة أن شتيجن قد يُسبب المشاكل في غرفة الملابس، لرفضه الجلوس بديلًا.

    "ماذا حدث إذًا؟!".. ظهر ميشيل من العدم وتواصل مع شتجين؛ حيث أقنعه بالقدوم إلى جيرونا في الميركاتو الشتوي الماضي، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    واقتنع الحارس الألماني بالفعل؛ خاصة أن ميشيل وعده بمقعد أساسي، بالإضافة إلى أن مقر جيرونا يتواجد في إقليم كتالونيا أيضًا.

    وتعرض شتيجن لسوء حظ كبير، بعد الانضمام إلى جيرونا "معارًا"؛ حيث تعرض لإصابة جديدة، أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة قد يتحرر في "اللعب المالي النظيف" بفضل ميشيل

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه سابقًا؛ فاستكمالًا لحديثنا عن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، يجب القول إن العملاق الكتالوني برشلونة لا يزال متمسكًا بالتخلص منه حتى الآن.

    ومن المفترض أن يعود شتيجن لبرشلونة، يوم 1 يوليو 2026، بعد نهاية إعارته إلى نادي جيرونا الإسباني رسميًا؛ لكن الإدارة الرياضية تحاول إقناعه بالرحيل، للأسباب التالية:

    * أولًا: ليس له مكانًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة.

    * ثانيًا: تخلُص برشلونة من راتبه الضخم للغاية.

    وترى الإدارة البرشلونية أن التخلص من شتيجن، في صيف العام الحالي؛ سيحرر مساحة كبيرة للغاية في سلم الرواتب، ما يعني تحرك النادي بحرية في قانون "اللعب المالي النظيف".

    بمعنى.. رحيل شتيجن يساوي تسجيل برشلونة، صفقات ضخمة من الممكن التعاقد معها صيف العام الحالي، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ بدون أي متاعب أو قيود.

    والآن.. فجّرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مفاجأة سارة لجماهير العملاق الكتالوني؛ عندما أعلنت طلب المدير الفني الإسباني ميشيل من إدارة أياكس أمستردام الهولندي، التعاقد مع تير شتجين.

    وكما ذكرنا.. ميشيل وقع مع أياكس في صيف العام الحالي، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول؛ حيث قد يأخُذ الحارس الألماني معه إلى هُناك، وبالتالي يقدّم خدمة العمر إلى برشلونة.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    كلمة أخيرة.. ميشيل أراد مصلحته لكنه خدم برشلونة في النهاية

    الخلاصة من كل ما ذكرناه، هو أن المدير الفني الإسباني ميشيل، الذي كان مرشحًا لقيادة العملاق الكتالوني برشلونة أكثر من مرة، خاصة صيف عام 2024 بعد إقالة مواطنه تشافي هيرنانديز، وقبل التعاقد مع الألماني هانزي فليك؛ يُعد أحد أكثر الأسماء التي ساعدت هذا النادي، خلال السنوات الأخيرة.

    والحقيقة أن مساعدة ميشيل لبرشلونة غير مقصودة؛ حيث هدفه الأول دائمًا هو خدمة الأندية التي يشرف عليها، على النحو التالي:

    * أولًا: كان يؤمن بقدرات الإسباني إريك جارسيا كثيرًا؛ وبالفعل لعب هذا المدافع الشاب دورًا كبيرًا في إنجاز نادي جيرونا الإسباني، بالحصول على "المركز الثالث" في الدوري الإسباني 2023-2024.

    * ثانيًا: كان يعلم قدرات متوسط الميدان الإسباني أوريول روميو جيدًا؛ حيث أشرف على تدريبه في جيرونا قبل الانتقال إلى برشلونة، لذلك طلب استعادته من جديد عندما أراد العملاق الكتالوني التخلص منه.

    * ثالثًا: طلبه التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن في جيرونا ثم أياكس أمستردام الهولندي؛ بسبب إجادته اللعب بقدمه وبناء اللعب من الخلف، وهو ما يخدم طريقته التكتيكية - أي ميشيل -.

    بمعنى.. ميشيل دائمًا ما يُفكر في مصلحة فريقه؛ لكن كل هذا خدم برشلونة في النهاية، سواء في ملف تطوير اللاعبين أو قانون "اللعب المالي النظيف".