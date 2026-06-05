الحليف الخفي: ساعد برشلونة وتير شتيحن شاهد.. عندما تحوّل ميشيل من "هدف جوان لابورتا" إلى مهندس إنقاذه

بخلاف إريك جارسيا.. قدّم المدير الفني الإسباني ميشيل، خدمات مالية وفنية كبيرة إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ حتى ولو كان ذلك بدون قصد، على النحو التالي:
* صيف 2024: طلب من نادي جيرونا، إعادة متوسط الميدان الإسباني أوريول روميو.
* يناير 2026: طلب من نادي جيرونا، التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.
ولكي نفهم القصة بشكلٍ أفضل؛ دعونا نُشير إلى أن المدير الفني الإسباني السابق لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، تمسك بالتعاقد مع روميو من جيرونا صيف 2023.
الصفقة أثارت استغراب الجماهير البرشلونية للغاية؛ إلا أن تشافي أصر عليها، قبل أن تتم إقالته صيف 2024.
وبعدما تولى الألماني هانزي فليك، القيادة الفنية للعملاق الكتالوني، بدلًا من تشافي؛ كانت من أهم طلباته للإدارة الرياضية، الاستغناء عن روميو.
إدارة برشلونة لم تجد أي نادٍ يتعاقد مع روميو؛ قبل أن يظهر ميشيل ويطلب استعادة اللاعب مجددًا، ليستعيره جيرونا لمدة موسم رياضي واحد "2024-2025".
هُنا وبفضل طلب ميشيل؛ تخلص فليك من عبء كبير وقتها، كما لم تتورط إدارة جوان لابورتا في أزمة عدم العثور على نادٍ لهذا اللاعب.
- هذا ما حدث في قصة تير شتيجن!
أما بخصوص تير شتيجن؛ فبرشلونة واجه أزمة كبيرة مع هذا الحارس، سواء في بداية موسم 2025-2026 أو في الانتقالات الشتوية.
وأراد برشلونة التخلص من شتيجن صيف 2025، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية؛ بالإضافة تسهيل عملية تسجيل عقد الحارس الإسباني الشاب جوان جارسيا، الذي تم التعاقد معه من نادي إسبانيول.
إلا أن شتيجن رفض الرحيل وقتها؛ لتأتي العناية الإلهية وتنقذ العملاق الكتالوني، عندما أُصيب هذا الحارس المخضرم وتم تسجيل جارسيا بدلًا منه - وفقًا للوائح -.
وتجددت الأزمة مجددًا في يناير 2026، عندما عاد اللاعب من الإصابة؛ لكن هذه المرة.. عرف برشلونة أن شتيجن قد يُسبب المشاكل في غرفة الملابس، لرفضه الجلوس بديلًا.
"ماذا حدث إذًا؟!".. ظهر ميشيل من العدم وتواصل مع شتجين؛ حيث أقنعه بالقدوم إلى جيرونا في الميركاتو الشتوي الماضي، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
واقتنع الحارس الألماني بالفعل؛ خاصة أن ميشيل وعده بمقعد أساسي، بالإضافة إلى أن مقر جيرونا يتواجد في إقليم كتالونيا أيضًا.
وتعرض شتيجن لسوء حظ كبير، بعد الانضمام إلى جيرونا "معارًا"؛ حيث تعرض لإصابة جديدة، أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.