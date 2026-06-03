ويخلف نجم إنتر ميامي أسطورة التنس سيرينا ويليامز في الحصول على واحدة من أعلى الجوائز الإسبانية، مما أثار موجة من التهاني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من ناديه السابق برشلونة.
"تميز مستحق بعد ما مررت به معنا" .. رسالة من برشلونة إلى ليونيل ميسي بعد حصول على جائزة إسبانية مرموقة
تكريم مسيرة ميسي الأسطورية
أقرت لجنة تحكيم جائزة أميرة أستورياس رسمياً بتميز مسيرة ميسي التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ الرياضة. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً يُشكل معالم العصر الحديث لكرة القدم، حيث تسلط الجائزة الضوء على إنجازاته الفردية الاستثنائية وتأثيره الهائل الذي يتجاوز حدود الملعب.
في قرارها الرسمي، سلطت لجنة التحكيم الضوء على "موهبته المبهرة، ومسيرته الرياضية الاستثنائية، وعمله الخيري الرائع والمستمر في تعزيز حصول الأطفال المحرومين على التعليم والرعاية الصحية". وأشارت اللجنة، التي ضمت مدير التحرير في صحيفة "آس" خوسيه فيليكس دياز وترأستها أسطورة الألعاب البارالمبية تيريزا بيراليس، إلى أن ميسي نال احترام العالم بفضل "ثباته وتواضعه والتزامه بالروح الجماعية للعبة".
برشلونة يتصدر التكريمات المخصصة لأعظم رموزه
كان برشلونة من أوائل من أقروا بإنجازات نجمهم السابق. فقد أمضى ميسي الغالبية العظمى من مسيرته في كامب نو، حيث صعد عبر صفوف أكاديمية «لا ماسيا» ليقود النادي خلال أكثر حقباته نجاحًا.
وخلال فترة وجوده في كتالونيا، فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و10 ألقاب في الدوري الإسباني، وسبعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
يرتبط تاريخ البلوجرانا ارتباطًا وثيقًا بفوز ميسي بثمانية جوائز الكرة الذهبية وإنجازاته التهديفية التي حطمت الأرقام القياسية.
وجاء في البيان الرسمي لبرشلونة: "تهانينا، ليونيل ميسي، على حصولك على جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026. إنه تقدير مستحق لمسيرة استثنائية، تميزت بإرثك الأسطوري في برشلونة ورحلة مليئة بالنجاحات مع نادينا".
الهيمنة الدولية وإرث كأس العالم
ورغم أن نجاحاته مع الأندية تعتبر تاريخية، فإن هذه الجائزة تعكس أيضًا الإنجاز الأكبر الذي حققه ميسي مع المنتخب الأرجنتيني. فمن خلال فوزه بكأس العالم 2022، أكمل رصيده من الألقاب وعزز مكانته باعتباره الشخصية البارزة في جيله. وقد رفع هذا الانتصار، إلى جانب فوزه بلقبين في كأس أمريكا الجنوبية، مكانته الدولية إلى نفس المستوى الذي وصل إليه في أوروبا. وتشمل جوائزه أيضًا جائزة لوريوس العالمية للرياضة كأفضل رياضي في العام.
وتابع بيان منظمي الجائزة: "ليو ميسي، اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم، نال أيضًا احترام وإعجاب الجميع من خلال سلوكه المثالي على أرض الملعب".
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الانضمام إلى قائمة النخبة من عظماء الرياضة
وبفوزه بهذه الجائزة، ينضم ميسي إلى قائمة مرموقة للغاية من الفائزين السابقين الذين يمثلون مختلف أنحاء عالم الرياضة. ومن بين الفائزين السابقين أسماء لامعة مثل رافائيل نادال، ومايكل شوماخر، وكارل لويس، والمنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم 2010.
وهو أول لاعب كرة قدم يحصل على هذه الجائزة بشكل فردي منذ أن تقاسم إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز الجائزة في عام 2012.