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أحمد فرهود

جريمة في حق ثنائي برشلونة ولوكا مودريتش تذكر ولاءه المدريدي للحظة!.. عندما واجهت إسبانيا "رجال كرواتيا" وليس أطفال المدارس

فقرات ومقالات
كرواتيا ضد إسبانيا
كرواتيا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
لامين يامال
بيدري
رودري
لوكا مودريتش
لويس دي لا فوينتي
برشلونة
ريال مدريد

إسبانيا تخطف انتصارًا صعبًا ضد كرواتيا..

هكذا هم الأبطال؛ قد لا يظهرون بأفضل مستوى معهود عنهم، ولكنهم يعرفون كيف يخطفون الفوز والثلاث نقاط.

الحديث هُنا عن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي؛ الذي حقق فوزًا صعبًا للغاية على كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء.

الفوز الإسباني على منتخب كرواتيا؛ جاء بهدفين مقابل واحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم المنتخب الكرواتي أولًا بواسطة نجمه إيفان بريسيتش، في الدقيقة 17 من عمر المباراة؛ قبل أن تقلب إسبانيا النتيجة عن طريق ميكيل ميرينو، في الدقيقتين 61 و88 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. انفرد منتخب إسبانيا في "صدارة" المجموعة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن إنجلترا "الوصيفة"، و9 نقاط عن كرواتيا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا ضد كرواتيا..

  • كرواتيا.. إسبانيا واجهت رجال وليس "منتخب أطفال"!

    قبل 3 أيام من الآن؛ تلقى منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم هزيمة مذلة ضد إنجلترا بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    نعم.. هذه المباراة التي استضافتها رييكا الكرواتية؛ أقيمت بحضور "أطفال المدارس" فقط، والتي لا تتخطى أعمارهم الـ14 سنة.

    السبب هي العقوبة الموقعة ضد منتخب كرواتيا، بمنع حضور المشجعين باستثناء "أطفال المدارس"؛ وذلك على خلفية ما وُصِف بـ"السلوك العنصري" ضد فرنسا، عام 2025.

    المهم.. منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم وجد أجواءً مختلفة تمامًا، عندما حل ضيفًا على الكروات في الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ملعب مليئ بالجماهير الحماسية؛ بعد انتهاء العقوية.

    * ثانيًا: منتخب كرواتي أكثر قتالية؛ بحيث يضغط ويدافع بقوة.

    * ثالثًا: منتخب كرواتي أكثر تنظيمًا تكتكيًا؛ خاصة في صناعة الفرص والهجمات.

    ولذا؛ عانى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من صعوبات كبيرة جدًا أمام كرواتيا، خاصة في الشوط الأول الذي خرج منه خاسرًا (0-1).

  • إسبانيا.. عندما تحسن الأداء في الشوط الثاني بـ"مساعدة كرواتيا"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نشير إلى الأمور اختلفت بنسبة كبيرة؛ وذلك في الشوط الثاني من مباراة منتخبي إسبانيا وكرواتيا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    هذا الاختلاف الذي حدث في الشوط الثاني؛ تجلى في التحسن الكبير لمنتخب إسبانيا أمام كرواتيا، للأسباب التالية:

    * أولًا: التراجع الدفاعي المبالغ فيه للمنتخب الكرواتي؛ مع انخفاض حدة الضغط الأمامي.

    * ثانيًا: "الطرد" الذي تحصل عليه النجم الكرواتي الكبير إيفان بريسيتش؛ وذلك في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

    * ثالثًا: إدخال إسبانيا متوسط الميدان ميكيل ميرينو بدلًا من الجناح الأيسر أليكس باينا؛ وما أعقب ذلك من تغيير داخل أرضية الملعب.

    نعم.. داني أولمو أصبح يلعب كـ"جناح أيسر وهمي" يدخل إلى العمق؛ ما أدى إلى زيادة عددية واضحة للمنتخب الإسباني، في منطقة الـ18 الكرواتية.

    وواصل فيرمين لوبيز القيام بنفس الدور؛ بعدما دخل بديلًا عن أولمو، في الدقيقة 71 من عمر المواجهة ضد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

    أما ميرينو؛ فهو أثبت مرة أخرى أنه متوسط ميدان بـ"لقب هداف"، حيث واصل هز شباك الخصوم مع منتخب إسبانيا.

    ودائمًا ما يدخل ميرينو "بديلًا" في مباريات إسبانيا المعقدة، ويسجل الأهداف بالزيادة العددية داخل منطقة الـ18؛ مثلما فعل بثنائيته ضد كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء.

  • دي لا فوينتي.. مواجهة كرواتيا أثبتت "الجريمة الكروية" في حق ثنائي برشلونة!

    ضد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، في الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ شعرنا بإرهاق معظم نجوم إسبانيا "الكبار"، وخاصة القائد المخضرم رودري هيرنانديز والجناح الشاب لامين يامال.

    إرهاق نجوم إسبانيا الكبار؛ يأتي بسبب مشاركتهم في جميع مباريات المنتخب الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

    نعم.. المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، حاول "التناوب" قدر الإمكان بين اللاعبين؛ ولكنه ظل يشرك عناصره الأساسية لأكبر عدد من الدقائق الممكنة، حتى في بعض المباريات المحسومة.

    ومن هُنا وجدنا نجوم مثل رودري ويامال، ثنائي العملاق الكتالوني برشلونة، لا يظهران بالمستوى المعهود عنهما ضد كرواتيا؛ ليتم سحبهما من أرضية المستطيل الأخضر، في الشوط الثاني أساسًا.

    ومتاعب رودري ويامال في مباراة ليلة الثلاثاء؛ جاءت بسبب أن منتخب كرواتيا جر إسبانيا إلى "اللعب البدني"، أكثر من الفنيات أساسًا.

    ولحسن حظ الإسبان؛ أنهم حققوا الفوز على منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم (2-1)، رغم أن معظم النجوم الكبار كانوا بعيدين عن مستواهم الطبيعي.

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  • لوكا مودريتش.. أسطورة كرواتيا يتذكر "ولاءه المدريدي" ضد بيدري!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن الأسطورة لوكا مودريتش؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده كرواتيا ضد إسبانيا، في الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    مودريتش البالغ من العمر 41 سنة، لعب دورًا مهمًا للغاية في الشوط الأول ضد إسبانيا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تنظيم اللعب؛ مع التحكم في الرتم.

    * ثانيًا: التغطية على الظهير؛ في الحالات الدفاعية.

    إلا أنه في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ تراجع مودريتش "بدنيًا وفنيًا" بحكم سنه المتقدم، ليتم استبداله في الدقيقة 66.

    لكن قبل استبداله مباشرة؛ قام مودريتش بتدخل عنيف للغاية على قدم بيدري جونزاليس، متوسط ميدان منتخب إسبانيا والعملاق الكتالوني برشلونة.

    وفي هذا التدخل.. كما ولو كان مودريتش الذي يلعب في صفوف العملاق الإيطالي ميلان حاليًا، قد تذكر انتماءه لناديه السابق ريال مدريد الإسباني؛ ليتدخل بكل عنف على قدم بيدري، الذي نجا من الإصابة.