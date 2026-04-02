برشلونة للسيدات يسحق ريال مدريد للمرة الثالثة في تسعة أيام ويحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تحتفل أليكسيا بوتياس بخوض مباراتها رقم 500 بأسلوب رائع
برشلونة يضيف المزيد من المعاناة لغريمه في الكلاسيكو
أمام جمهور صاخب يزيد عن 60 ألف متفرج في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» الذي كان يغمره الحماس، تمكن فريق برشلونة للسيدات من التغلب على ريال مدريد للمرة الثالثة في غضون تسعة أيام فقط، ليضمن مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة إجمالية 12-2. تحولت مباراة الإياب إلى كابوس للزوار، حيث تعرضوا لأكبر هزيمة لهم على الإطلاق في المسابقات الأوروبية، بعد خسارتهم 3-0 أمام برشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد.
بوتيلاس تحتفل بإنجاز هام بأسلوب مميز
كان من المتوقع أن تكون هذه الأمسية مخصصة لـ«بوتيلاس»، التي دخلت الملعب لتخوض مباراتها رقم 500 مع فريق «البلوجرانا» الشهير. ولم تستغرق الفائزة مرتين بجائزة «الكرة الذهبية» سوى ثماني دقائق لتترك بصمتها، حيث كانت الأسرع في الاستجابة لتسديدة «إيوا باجور» التي تصدى لها الحارس، لتسجل الهدف الأول. وكان هذا هدفها رقم 230 مع النادي، وهي طريقة مناسبة للاحتفال ببلوغها 500 مباراة.
حدد هدف بوتيلاس نغمة الهجوم المكثف في الشوط الأول الذي أنهى المباراة فعلياً قبل أن تبدأ. كانت قيادتها في قلب خط الوسط مرة أخرى المحرك لكل ما أنتجه برشلونة من إيجابيات.
انضم غراهام هانسن وباجور إلى المجموعة
سجلت كارولين جراهام هانسن الهدف الثاني بضربة رأس بعد مرور 15 دقيقة، قبل أن تمرر الكرة إلى باريدس لتسجل الهدف الثالث من ركلة ركنية. وأضافت اللاعبة الدولية النرويجية في نهاية المطاف هدفاً رائعاً بلمسة خفيفة في الشوط الثاني لتكمل ثنائية أهدافها وتزيد من إحراج ميسا رودريغيز في مرمى مدريد.
ولكي لا تكون أقل شأناً، واصلت إيوا باجور، التي انضمت للفريق في الصيف، موسمها الأول المثمر في إسبانيا. وسجلت الهدف الرابع في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، محققة بذلك هدفها الأربعين في مسيرتها في المسابقات الأوروبية للأندية. وتوجت إسمي بروغتس، التي استغلت عرضية من الشابة كلارا سيراجوردي لتسجل الهدف السادس في المباراة، عمق المواهب المتاحة أمام بير روميو.
بايرن ميونيخ ينتظر في الدور نصف النهائي
وبعد هذا الفوز الساحق بنتيجة إجمالية 12-2، يتأهل برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي. ورغم أن العملاق الألماني سيشكل تهديدًا بدنيًا أكبر من ريال مدريد، فإن برشلونة سيدخل هذه المواجهة بثقة مطلقة. وقد التقى الفريقان في وقت سابق من هذا الموسم خلال مرحلة المجموعات، حيث انتصر برشلونة بنتيجة ساحقة بلغت 7-1.
بعد أن خسر الفريق الكتالوني لقبه لصالح أرسنال الموسم الماضي، يبدو أنه فريق متحمس ومصمم على استعادة مكانته كملك أوروبا. وقد وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي دون أي هزيمة هذا الموسم، مسجلاً 20 هدفاً في مرحلة المجموعات وحدها.