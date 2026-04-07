أحمد فرهود

14 سنة في خدمة برشلونة: رجل النادي الذي لا يُمس.. غضب لامين يامال قد يهدم جدار "صديق شتيجن المنبوذ"

جدل جديد بسبب لامين يامال..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، ثمة وجوه تتغيّر وأخرى تبقى كالجدران؛ مثل خوسيه رامون دي لا فوينتي، الاسم الأقدم في الجهاز الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

لكن.. الجدار الذي بناه دي لا فوينتي لنفسه، على مر السنوات الماضية؛ ربما ينهار في القريب العاجل، بسبب جوهرة برشلونة لامين يامال.

يامال البالغ من العمر 18 سنة فقط، أصبح له وزنًا ثقيلًا في غرفة ملابس العملاق الكتالوني؛ لذلك قد يكون سببًا في الإطاحة بأحد رجال النادي، الذي يتعرض لانتقادات عنيفة أساسًا.

نعم.. دي لا فوينتي الذي عمل مع مختلف الأجهزة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال السنوات الماضية؛ يواجه انتقادات جماهيرية عنيفة، منذ مدة ليست بالقليلة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، سبب "الغضب" الجماهيري من خوسيه رامون دي لا فوينتي؛ إلى جانب كواليس "خلاف" لامين يامال معه، وهل سيكون ذلك بداية النهاية بالنسبة له..

    رامون دي لا فوينتي.. رجل برشلونة الذي لا يُمس!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن خوسيه رامون دي لا فوينتي؛ هو مدرب حراس مرمى، يعمل في العملاق الكتالوني برشلونة منذ عام 2012.

    وعمل دي لا فوينتي مع أجهزة برشلونة المُتعاقبة، خلال 14 سنة كاملة؛ بداية من "تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي وإرنيستو فالفيردي"، وصولًا إلى "كيكي سيتين، رونالد كومان وتشافي هيرنانديز".

    وكان من المقرر أن يرحل دي لا فوينتي عن العملاق الكتالوني، في صيف عام 2024؛ وذلك بعد "إقالة" تشافي من منصبه، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

    إلا أنه في النهاية، وافق فليك على بقاء دي لا فوينتي في جهازه الفني؛ وذلك للعب بعض الأدوار الأخرى - بخلاف كونه مدربًا لحراس المرمى -، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لعب دور المترجم؛ في ظل عدم إجادة كثير من نجوم برشلونة الإسبان، اللغة الإنجليزية.

    * ثانيًا: لعب دور تقني؛ بمساعدة فليك في نقل التعليمات الفنية والتكتيكية، إلى اللاعبين.

    ومن هُنا.. زادت أهمية هذا الرجل، الذي كان على وشك الرحيل عن برشلونة؛ لأسباب اضطرارية، مُتعلقة باللغة خاصة.

    أسباب غضب الجماهير البرشلونية من رامون دي لا فوينتي

    والآن.. لننتقل إلى الأسباب التي تجعل خوسيه رامون دي لا فوينتي، لا يحظى بتأييد من جماهير العملاق الكتالوني برشلونة، خلال السنوات الأخيرة.

    * أولًا: قضية مارك تير شتيجن

    تعاقد برشلونة مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، صيف عام 2014؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي بوروسيا مونشنجلادباخ.

    وعلى مدار أكثر من 11 سنة، كوّن شتيجن صداقة قوية للغاية مع دي لا فوينتي؛ بدرجة جعلت الاتهامات تطارد الأخير، بأنه هو من كان يعرقل ضم أي حارس جديد.

    وقيل إن دي لا فوينتي بحكم صداقته مع تير شتيجن، كان يقف ضد تعاقد برشلونة مع أي حارس قد يأخُذ مكان النجم الألماني، رغم الانخفاض الكبير في مستوى الأخير.

    * ثانيًا: الحرس البرشلوني القديم

    خلال الـ14 سنة التي عمل فيها دي لا فوينتي داخل برشلونة؛ تعاون هذا الرجل مع بعض المديرين الفنيين، الذين لم يحظوا بإعجاب الجماهير البرشلونية.

    وأصبح دي لا فوينتي محسوبًا على هؤلاء المدربين "المنبوذين"؛ لذلك أصبح هُناك صورة ذهنية سيئة عن هذا الرجل، بضرورة رحيله مع الحرس القديم.

    أزمة لامين يامال مع خوسيه رامون دي لا فوينتي

    وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ جاءت أزمة جوهرة نادي برشلونة لامين يامال، لتفجر جدلًا جديدًا بشأن خوسيه رامون دي لا فوينتي.

    أزمة يامال ودي لا فوينتي - حسب الكواليس الأخيرة التي تم نشرها -؛ حدثت أثناء قمة برشلونة ومستضيفه نادي أتلتيكو مدريد، في الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    يامال سدد كرة بعيدة، في الدقائق الأخيرة من عمر هذه القمة، وتحديدًا عندما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)؛ وهو ما دفع دي لا فوينتي لانتقاد اللاعب، من الخط الجانبي للملعب.

    انتقاد دي لا فوينتي لم يعجب جوهرة برشلونة، الذي أشار إليه بـ"الوقت" - أي أنه سدد في محاولة للتسجيل مع اقتراب انتهاء المباراة -؛ قبل أن يُغادر الملعب غاضبًا، في اللقطة الشهيرة مع المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    آنذاك.. قام فليك بسؤال يامال عن سبب غضبه، وهو متجه إلى غرفة الملابس، بعد إطلاق صافرة النهاية وفوز برشلونة (2-1)؛ ليجيب اللاعب بكلمتين "اسأله هو"، حيث اتضح أنه يقصد دي لا فوينتي في النهاية.

    غضب لامين يامال قد يكون بداية النهاية.. ولكن!

    أخيرًا.. لابد من التأكيد على أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، حاول التقليل من هذه الواقعة؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    فليك أكد أن يامال لاعب عاطفي، ويتأثر عندما لا يستطيع التسجيل أو الصناعة، بعدما يفعل كل شيء فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مشددًا على أنه سيظل يُساند هذا النجم الشاب، خاصة أن عمره لا يتجاوز الـ18 سنة.

    لكن يبقى السؤال بعيدًا عن تصريحات فليك؛ هو: "هل لا يزال يامال غاضبًا من خوسيه رامون دي لا فوينتي؟!".

    بالطبع.. المباريات القادمة لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، ستكشف لنا الإجابة على هذا السؤال؛ لكن إذا كان لا يزال غاضبًا بالفعل، فإن ذلك قد يكون بداية النهاية لدي لا فوينتي في النادي.

    وكما ذكرنا في بداية التقرير؛ لا يحظى دي لا فوينتي بشعبية جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى أن يامال أصبح لديّه ثقلًا كبيرًا داخل غرفة برشلونة بالفعل.

    كل ذلك قد يدفع الإدارة البرشلونية، لوضع حد لمسيرة هذا الرجل في النادي، حتى ولو بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ليقوم يامال بما عجز عنه الكثيرون قبله.

    إلا أن برشلونة عودنا دائمًا، بالتعامل السريع مع المشاكل التي تظهر من فترةٍ إلى أخرى؛ وذلك بمجرد تحقيق الفريق الأول، الانتصار تلو الآخر.

    وهذا العملاق الكتالوني محظوظ أساسًا، بتواجد مدرب مثل فليك؛ حيث يعرف كيف يتعامل مع نفسية اللاعبين، ما يجعله قادرًا على إنهاء الأزمات سريعًا.

