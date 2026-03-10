Goal.com
نسخة برشلونة الأكثر مللًا: القدر ينقذ لامين يامال ضد نيوكاسل يونايتد.. ودقوا "ناقوس الخطر" بسبب رافينيا!

برشلونة ينجو من الخسارة ضد نيوكاسل وسط علامات استفهام عديدة..

رفضت قلعة العملاق الكتالوني برشلونة أن تسقط؛ وسط عاصفة القمصان المُخططة، للفريق الإنجليزي نيوكاسل يونايتد.

برشلونة خطف  تعادلًا  قاتلًا (1-1) أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدّم نيوكاسل بهدف أول مستحق، حيث كان الطرف الأفضل طوال الـ90 دقيقة؛ وذلك عن طريق نجمه هارفي بارنيس، في الدقيقة 86.

إلا أن الإسباني داني أولمو، صانع ألعاب نادي برشلونة، تحصل على "ركلة جزاء"، بمهارة كبيرة للغاية؛ ترجمها مواطنه الجوهرة لامين يامال إلى داخل الشباك، في الدقيقة 90+6.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل برشلونة مع نيوكاسل ذهابًا، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة.. 

    النسخة المملة.. برشلونة يتعلم من درس أتلتيكو مدريد

    يبدو أن العملاق الكتالوني برشلونة تعلم كثيرًا، من السيناريوهات القاسية التي مر بها؛ سواء على المستوى المحلي، أو أوروبيًا.

    مثلًا.. في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قدّم برشلونة مباراة ذهاب كارثية ضد أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    وقتها.. خسر برشلونة (0-4) على أرضية أتلتيكو مدريد؛ ليدفع الثمن غاليًا، بعدم التأهُل إلى نهائي الكأس.

    وانتفض العملاق الكتالوني على أرضه إيابًا، حيث قدّم مستوى مبهر مع الفوز (3-0)؛ ولكنه لم يكن كافيًا للتأهُل، في النهاية.

    هُنا.. خرج نجوم برشلونة ليتحسروا على مباراة الذهاب، ويؤكدوا أنهم سيتعلموا من هذا الدرس؛ خاصة في الأدوار الإقصائية، التي تلعب ذهابًا وإيابًا.

    وظهر تعلم برشلونة من درس أتلتيكو مدريد، ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الاندفاع المبالغ فيه هجوميًا.

    * ثانيًا: اللعب بواقعية مع عدم الاهتمام بالجمالية.

    * ثالثًا: الحرص على عدم استقبال أي هدف في المقام الأول.

    بمعنى.. برشلونة أراد تسيير مباراة الذهاب بأفضل طريقة ممكنة، لا أن يندفع ويخسر كل شيء في أول 90 دقيقة؛ خاصة أن "الإياب" سيقام على أرضية ميدانه، في أقليم كتالونيا.

    ناقوس الخطر.. أين ذهب رافينيا دياز الذي نعرفه؟

    هل بدأ ناقوس الخطر يدق في برشلونة؟!.. سؤال يجب أن نطرحه الآن؛ بشأن حالة النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    رافينيا أثبت نفسه بقوة في برشلونة، سواء في الموسم الماضي 2024-2025، أو العام الرياضي الحالي؛ وذلك من خلال الآتي:

    * أولًا: القيادة داخل غرفة الملابس، وفوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: تسجيل وصناعة الأهداف؛ إلى جانب الكثير من المساعدات الدفاعية.

    لكن.. أداء النجم البرازيلي انخفض كثيرًا، في المباريات القليلة الماضية؛ وتحديدًا بعد إصابته الأخيرة، والتي أشعلت غضب المدير الفني الألماني للفريق الأول هانزي فليك.

    آخر هذه المباريات كانت ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وسجل رافينيا دياز هدفًا وحيدًا في آخر 6 مباريات؛ وكان من "ركلة جزائية" ضد نادي أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    وبعيدًا عن لغة الأرقام.. ظهر ثقل حركة رافينيا فوق أرضية الملعب، خلال هذه المباريات، مع فقدانه الترابط مع زملائه بصفةٍ عامة بالمقارنة بالسابق؛ وذلك بعد الإصابة الأخيرة.

    بسبب الإصابات.. هانزي فليك يلجأ إلى خطة تشافي

    بسبب الإصابات العديدة التي عانى منها العملاق الكتالوني برشلونة، في الظهيرين الأيمن والأيسر؛ لجأ المدير الفني الألماني للفريق الأول هانزي فليك، إلى طريقة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

    ودخل برشلونة مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو يفتقد مجموعة من اللاعبين في الظهيرين؛ وذلك على النحو التالي:

    * الفرنسي جول كوندي: الظهير الأيمن.

    * الإسباني أليخاندو بالدي: الظهير الأيسر.

    * الإسباني إيريك جارسيا: المدافع الذي يجيد في الظهيرين.

    ونتيجة لكل هذه الغيابات؛ قام فليك بالاعتماد على قلب الدفاع رونالد أراوخو، في مركز الظهير الأيمن.

    وكان تشافي يعتمد على أراوخو في الظهير الأيمن، في بعض المباريات، عندما كان يشرف على قيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ وخاصة في مواجهات الكلاسيكو ضد ريال مدريد، لإيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    المهم.. ضد نيوكاسل؛ وجدنا فليك يعتمد على أسلوب تشافي القديم، على النحو التالي:

    * أولًا: تفضيل الاعتماد على أراوخو؛ كظهير أيمن.

    * ثانيًا: الاعتماد على البرتغالي جواو كانسيلو؛ في الظهير الأيسر.

    * ثالثًا: اللعب بجيرارد مارتين في قلب الدفاع؛ بدلًا من الظهير الأيسر.

    أي أن فليك فضل اللعب بهذه الطريقة؛ عن وضع أراوخو في مركزه كقلب دفاع، مع تواجد مارتين في الظهير الأيسر وكانسيلو في الطرف الأيمن.

    شكرًا أولمو.. القدر ينقذ لامين يامال ضد نيوكاسل يونايتد

    بمجرد دخوله "التشكيل الأساسي" لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ كتب الجوهرة الإسبانية العملاق الكتالوني برشلونة لامين يامال، التاريخ.

    يامال أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يُشارك في 30 مباراة بالمسابقة، قبل أن يكمل عامه التاسع عشر.

    إلا أن الجوهرة الإسبانية لم يقدّم أي شيء ضد نيوكاسل؛ ليعيد نسخته السيئة في المباريات الكبيرة، طوال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. يامال كان سيئًا في جميع المباريات الكبيرة، خلال الموسم الحالي؛ باستثناء لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ضد أتلتيكو مدريد.

    أداء يامال ضد أتلتيكو مدريد؛ جعل الجمهور البرشلوني يتأمل كثيرًا قبل مواجهة نيوكاسل، ولكن خيب أملهم مرة أخرى.

    ولولا "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها صانع الألعاب داني أولمو، بمهارة كبيرة للغاية، وترجمها يامال إلى هدف في الوقت القاتل؛ كانت سهام الانتقادات ستوجه إليه، مرة أخرى.

    وبصفةٍ عامة.. سوء أداء يامال كان مثل جميع النجوم الكبار في برشلونة؛ الذين كانوا غائبين تمامًا، ضد الفريق الإنجليزي.

