نسخة برشلونة الأكثر مللًا: القدر ينقذ لامين يامال ضد نيوكاسل يونايتد.. ودقوا "ناقوس الخطر" بسبب رافينيا!

يبدو أن العملاق الكتالوني برشلونة تعلم كثيرًا، من السيناريوهات القاسية التي مر بها؛ سواء على المستوى المحلي، أو أوروبيًا.

مثلًا.. في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قدّم برشلونة مباراة ذهاب كارثية ضد أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقتها.. خسر برشلونة (0-4) على أرضية أتلتيكو مدريد؛ ليدفع الثمن غاليًا، بعدم التأهُل إلى نهائي الكأس.

وانتفض العملاق الكتالوني على أرضه إيابًا، حيث قدّم مستوى مبهر مع الفوز (3-0)؛ ولكنه لم يكن كافيًا للتأهُل، في النهاية.

هُنا.. خرج نجوم برشلونة ليتحسروا على مباراة الذهاب، ويؤكدوا أنهم سيتعلموا من هذا الدرس؛ خاصة في الأدوار الإقصائية، التي تلعب ذهابًا وإيابًا.

وظهر تعلم برشلونة من درس أتلتيكو مدريد، ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: عدم الاندفاع المبالغ فيه هجوميًا.

* ثانيًا: اللعب بواقعية مع عدم الاهتمام بالجمالية.

* ثالثًا: الحرص على عدم استقبال أي هدف في المقام الأول.

بمعنى.. برشلونة أراد تسيير مباراة الذهاب بأفضل طريقة ممكنة، لا أن يندفع ويخسر كل شيء في أول 90 دقيقة؛ خاصة أن "الإياب" سيقام على أرضية ميدانه، في أقليم كتالونيا.