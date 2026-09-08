"يعرف إمكاناته ويدافع عن شرف برشلونة وسط صمت الإدارة".. الوجه الآخر من حرب لامين يامال ضد ريال مدريد

يُنافس الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، على جائزة "الكرة الذهبية" بقوة، في العام الحالي 2026.
بل أن البعض يقول إن يامال، هو الأقرب للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية 2026"؛ وذلك للأسباب التالية:
* أولًا: التتويج بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي مع برشلونة، موسم 2025-2026.
* ثانيًا: الأرقام الشخصية والأداء الفردي الرائع مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، موسم 2025-2026.
* ثالثًا: التتويج بلقب كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا؛ حتى ولو لم يظهر بأفضل شكلٍ ممكن.
المهم.. بعض منافسي يامال على "الكرة الذهبية"، تناسوا أنه شارك في بطولة كأس العالم 2026، وهو عائد من إصابة أبعدته عن مباريات برشلونة الأخيرة من الموسم، ودون أن يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%؛ ليبدأوا في استخدام هذا الأمر ضده، والترويج لفكرة أنهم أحق منه للتتويج بالجائزة.
على رأس هؤلاء المنافسين؛ يأتي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.
وبلهجة واثقة في إمكاناته، وما يقدّمه من إبداع فوق المستطيل الأخضر؛ رد يامال على مبابي وكل من يستبعده من حسابات "الكرة الذهبية" مثل الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي، بالقول في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أنا لا أتوسل للحصول على الجائزة.. أشعر برضاء تام لكل ما قدّمته في الموسم الماضي".
ثم برر يامال تقليل أسماء مثل مبابي وديمبيلي منه، بأنهما عانيا أمامه كثيرًا في المواجهات المباشرة؛ خاصة على المستوى الدولي، أو في مباريات الكلاسيكو - بالنسبة لكيليان -.
أي أن تصريحات يامال هُنا؛ تندرج كـ"رد فعل" ضد تقليل منافسيه منه، وليس استفزازًا مباشرًا لهم من الأساس.