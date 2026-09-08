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أحمد فرهود

"يعرف إمكاناته ويدافع عن شرف برشلونة وسط صمت الإدارة".. الوجه الآخر من حرب لامين يامال ضد ريال مدريد

فقرات ومقالات
لامين يامال
برشلونة
ريال مدريد
كيليان مبابي
عثمان ديمبيلي
إسبانيا
الدوري الإسباني

لامين يامال "كابوس" ريال مدريد الجديد..

يُعد الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، من أكثر الأسماء المثيرة للجدل حاليًا، في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. يامال يثير الجدل دائمًا؛ سواء بتصرفاته فوق المستطيل الأخضر، أو من خلال تصريحاته الإعلامية ومنشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن جوهرة برشلونة، دائمًا ما يواجه اتهامات بـ"استفزاز" الغريم التاريخي نادي ريال مدريد ونجومه؛ وذلك بسبب كلماته الجريئة، وتحدياته المستمرة لهم.

وفي الحقيقة، من ينظر إلى كلمات يامال سيعتقد أنها "مستفزة" بالفعل؛ لكن هُناك وجه آخر للقصة، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty

    لامين يامال.. ريال مدريد "يسرق" ثم يشتكي!

    العالم أجمع يتذكر تصريحات الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، ضد نادي العاصمة ريال مدريد؛ وذلك قبل الكلاسيكو الكبير، في أكتوبر من عام 2025.

    وقتها.. ظهر يامال مع صانع المحتوى الإسباني إيباي يانوس؛ حيث قال جملته الشهيرة ضد ريال مدريد؛ وهي: "يسرقون ثم يشتكون".

    وتعرض يامال لهجوم عنيف للغاية من قِبل المدريديين آنذاك؛ مع مطالبات بمعاقبته بسبب هذه الاتهامات القوية، ضد الميرينجي.

    لكن يبدو أن منتقدي يامال، تناسوا الهجوم الشرس الذي يتعرض له برشلونة أساسًا، من قِبل قناة ريال مدريد الرسمية بالذات، والإعلام الموالي لهذا النادي العاصمي الكبير.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن نعيش منذ 3 سنوات تقريبًا على نغمة واحدة، وهي:

    * أولًا: العاملون في قناة ريال مدريد يستخدمون قضية "نيجريرا" دائمًا؛ للتشكيك في أي انتصار أو إنجاز لبرشلونة، دون التطرق إلى مشاكل ناديهم الحقيقية.

    * ثانيًا: تصريحات مستمرة من مدربي ريال مدريد "المتعاقبين"؛ بأن الحكام يتعمدون إسقاط فريقهم، من أجل عيون برشلونة.

    * ثالثًا: تصوير نجوم ريال مدريد أنفسهم بـ"الضحايا"؛ مع التأكيد على أنهم يتعرضون للاضطهاد من الحكام أصحاب الميول البرشلونية.

    وهُنا.. خرج يامال للرد على قناة ريال مدريد ومدربي ولاعبي الفريق "المتعاقبين" بنفس أسلوبهم؛ وسط صمت من إدارة العملاق الكتالوني، التي لم تدافع عن النادي مثل الجوهرة الإسبانية الصغير حتى.

    ومن فترة لأخرى، تقوم إدارة برشلونة بالرد على ريال مدريد بالطبع؛ ولكن الكثير من عشاق هذا الكيان الرياضي، يرون أن مجلس جوان لابورتا مقصر في هذا الجانب بالفعل.

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لامين يامال.. تحدي "سانتياجو برنابيو" الخاص!

    منذ اليوم الأول الذي لعب فيه الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، في ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بنادي العاصمة ريال مدريد؛ وهو يتعرض للإهانات، وكل أشكال العنصرية.

    وبخصوص ذلك؛ نتذكر بعض الإهانات التي تعرض لها يامال بملعب "سانتياجو برنابيو"، وهي على النحو التالي:

    * أولًا: تقليد "أصوات القردة" ضده.

    * ثانيًا: هتافات ضده بـ"بيع المناديل في إشارات المرور".

    والمثير في الأمر أن النجم الإسباني، لم يحول الأمر يومًا إلى دراما، مثلما يحدث مع لاعبين آخرين؛ بل أخذ الأمر كـ"تحدٍ شخصي" بالنسبة له، قبل مباريات الكلاسيكو في مدريد.

    نعم.. يامال يتعمد نشر "رسائل تحدي" ضد الميرينجي، قبل مباريات الكلاسيكو؛ بالإضافة إلى بعض التصريحات المثيرة، مثلما قال: "آخر مرة قمتُ فيها بزيارة مدريد، فزتُ برباعية".

    وكان برشلونة قد فاز (4-0) ضد ريال مدريد، في أكتوبر من عام 2024؛ حيث سجل يامال هدفًا آنذاك، ليصبح أصغر لاعب يفعل ذلك في الكلاسيكو.

  • el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal Getty images

    لامين يامال.. لا أتوسل الفوز بـ"الكرة الذهبية"!

    يُنافس الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، على جائزة "الكرة الذهبية" بقوة، في العام الحالي 2026.

    بل أن البعض يقول إن يامال، هو الأقرب للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية 2026"؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: التتويج بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي مع برشلونة، موسم 2025-2026.

    * ثانيًا: الأرقام الشخصية والأداء الفردي الرائع مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، موسم 2025-2026.

    * ثالثًا: التتويج بلقب كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا؛ حتى ولو لم يظهر بأفضل شكلٍ ممكن.

    المهم.. بعض منافسي يامال على "الكرة الذهبية"، تناسوا أنه شارك في بطولة كأس العالم 2026، وهو عائد من إصابة أبعدته عن مباريات برشلونة الأخيرة من الموسم، ودون أن يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%؛ ليبدأوا في استخدام هذا الأمر ضده، والترويج لفكرة أنهم أحق منه للتتويج بالجائزة.

    على رأس هؤلاء المنافسين؛ يأتي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

    وبلهجة واثقة في إمكاناته، وما يقدّمه من إبداع فوق المستطيل الأخضر؛ رد يامال على مبابي وكل من يستبعده من حسابات "الكرة الذهبية" مثل الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي، بالقول في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أنا لا أتوسل للحصول على الجائزة.. أشعر برضاء تام لكل ما قدّمته في الموسم الماضي".

    ثم برر يامال تقليل أسماء مثل مبابي وديمبيلي منه، بأنهما عانيا أمامه كثيرًا في المواجهات المباشرة؛ خاصة على المستوى الدولي، أو في مباريات الكلاسيكو - بالنسبة لكيليان -.

    أي أن تصريحات يامال هُنا؛ تندرج كـ"رد فعل" ضد تقليل منافسيه منه، وليس استفزازًا مباشرًا لهم من الأساس.

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  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    كلمة أخيرة.. لامين يامال ليس مثاليًا أبدًا ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أننا أعطينا أمثلة عن "3 مواقف" مختلفة، تظهر أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال لم يبدأ هو معركته ضد منافسيه - خاصة نادي العاصمة ريال مدريد -.

    وهذا ليس معناه أبدًا، أن يامال لا يرتكب الأخطاء، وأنه مظلوم على الدوام؛ بل هُناك بعض التصرفات من هذا اللاعب الصغير، ينتقدها جمهور العملاق الكتالوني برشلونة أنفسهم.

    إلا أننا نتكلم بصفةٍ عامة، عن أمرين مهمين للغاية في تصريحات يامال وتصرفاته التي قد تبدو مستفزة للبعض؛ وهي:

    * أولًا: يامال رغم صغر سنه؛ لكنه من أكثر نجوم برشلونة الذين دافعوا عن ناديهم، ضد الحملات المدريدية.

    * ثانيًا: يامال لديه ثقة كبيرة في مستواه؛ حيث أعرب في كثير من الأحيان عن أمنيته بالفوز بالجوائز الفردية، لكن دون هوس أو فرض نفسه عليها.

    وبالتالي؛ يامال لن يحظى يومًا بحب الجميع، ولكن يجب عدم وضعه في "قفص الاتهام" دائمًا أيضًا.