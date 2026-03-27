Goal.com
مباشر
Lamine Yamal GFX GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

برشلونة يعيش في قلق: لامين يامال لم يتعلم من درس رافينيا القاسي.. ويصطدم بـ"القائم الملعون" ضد صربيا!

فقرات ومقالات
المباريات الودية

ماذا قدّم لامين يامال في مباراة إسبانيا وصربيا؟!..

بينما كانت جماهير "البلوجرانا" تحبس أنفاسها، خوفًا على نجوم العملاق الكتالوني برشلونة، الذين يُشاركون مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي الحالي؛ رسم الجوهرة الإسبانية لامين يامال، سيناريو خاص به.

يامال شارك لأكثر من ساعة، في فوز منتخب إسبانيا (3-0) على صربيا وديًا؛ وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ولم ينجح يامال في تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 63 دقيقة ضد منتخب صربيا؛ قبل أن يتم استبداله بزميله فيران توريس، مهاجم برشلونة.

وسجل ثلاثية إسبانيا في الشباك الصربية؛ كل من ميكيل أويارزابال "ثنائية" في الدقيقتين 16 و43، وفيكتور مونيوز في الدقيقة 72.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يامال في مباراة إسبانيا وصربيا الودية..

  • لامين يامال.. "محرك" منتخب إسبانيا الأول

    رغم عدم صناعة أو تسجيل الجوهرة الإسبانية لامين يامال، أي هدف في مواجهة منتخب صربيا؛ إلا أنه أظهر أهميته الكبيرة مرة أخرى، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحريك المنتخب الإسباني؛ من خلال تنقله بين الجناح الأيمن والعمق.

    * ثانيًا: سحب مدافعي الخصم معه؛ لفتح المساحات إلى زملائه.

    ولذلك.. أهمية يامال في بعض المباريات، تتخطى تسجيل الأهداف أو صناعتها؛ سواء مع العملاق الكتالوني برشلونة، أو منتخب بلاده إسبانيا.

  • القائم الملعون.. الحظ السيئ يقف ضد لامين يامال!

    العملاق الكتالوني برشلونة يُعتبر أكثر فريق في الدوريات الكبرى، اصطدمت كراته بالعارضة والقائمين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث حرم الحظ السيئ زملاء الجوهرة لامين يامال، من عديد الأهداف.

    ويبدو أن هذا الحظ السيئ، انتقل مع يامال إلى منتخب إسبانيا؛ حيث حاول اللاعب البالغ من العمر 18 سنة، التسجيل بأي شكل ضد صربيا.

    وكاد أن يفعل جوهرة برشلونة ذلك، خلال مجريات الشوط الأول؛ لولا أن تسديدته الأرضية الرائعة، اصطدمت بالقائم.

    وظهرت الحسرة على يامال، بعد أن فشل في تسجيل هدف ضد صربيا؛ إلا أنه كما ذكرنا في السطور الماضية، أهمية اللاعب تفوق هذا الأمر بكثير.

  • "التهور".. عنوان لامين يامال حتى في الوديات!

    الآن.. لننتقل إلى نقطة في غاية الأهمية؛ وذلك في حديثنا عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، خلال مواجهة منتخب صربيا الأول لكرة القدم.

    هذه النقطة هي "التهور"؛ نعم.. يامال أدخل نفسه في التحامات بدنية عديدة ضد صربيا، على الرغم من أن المباراة ودية.

    والبعض قد يقول إن ما يفعله يامال، هو "الاحترافية" بمعناها الحقيقي؛ حيث يجب على اللاعب أن يُقاتل في كل مباراة، بغض النظر على الخصم.

    لكننا يجب أن لا ننسى بأن هذه المباراة "ودية"؛ حيث توجد استحقاقات مهمة للغاية أمام يامال في الفترة القادمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حسم لقب الدوري الإسباني مع ناديه برشلونة.

    * ثانيًا: استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن برشلونة منذ 10 سنوات.

    * ثالثًا: المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول في بطولة كأس العالم 2026.

    وبالفعل.. أرعب يامال عشاق برشلونة وإسبانيا، وذلك بعدما سقط في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول متألمًا؛ ثم جاءت لقطة وهو يتحدث مع طبيب المنتخب، خلال دخوله غرفة الملابس بين الشوطين.

  • كلمة أخيرة.. لامين يامال لم يتعلم من درس رافينيا القاسي

    ما نريد قوله من النقطة سالفة الذكر؛ هو أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال يجب أن يكون حذرًا في بعض الأمور، خاصة الاندفاع والدخول في التحامات خلال "الوديات".

    مثلًا.. العملاق الكتالوني برشلونة سيفتقد واحدًا من أهم لاعبيه، لأسابيع عديدة قادمة؛ بسبب الإصابة في مباراة ودية.

    الحديث هُنا عن النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ الذي أُصيب في المباراة الودية بين منتخب بلاده وفرنسا، مساء يوم الخميس.

    رافينيا لم يكن حذرًا في التعامل مع جسده؛ حيث فجرّت صحيفة "جلوبو" البرازيلية مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أنه كان يُعاني من حمل بدني قبل المباراة.

    ورغم ذلك شارك رافينيا في المباراة الودية، وتعرض لإصابة عضلية؛ ستحرم برشلونة من خدماته، لحوالي 5 أسابيع تقريبًا.

    والمغزى من حديثنا؛ هو أن يامال لم يتعلم من درس زميله البرازيلي، وكان من الممكن أن يتعرض لإصابة في "ودية" هو الآخر.

    ويُمني برشلونة وجميع الأندية الكبيرة النفس؛ لكي يعود نجومهم الدوليين من فترة التوقف، وهم لا يعانون من أي مشاكل.