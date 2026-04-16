فقد شن اللاعب الدولي الفرنسي السابق هجوماً لافتاً على النجم الشاب لامين يامال، مشككاً في كل من مستواه الفني ومزاجه.
"في أي عالم يعيش هذا الفتى!" .. لاعب برشلونة السابق مهاجمًا لامين يامال: لن تكون ضمن قائمة الأفضل
في أعقاب خروج «البلوجرانا» من المسابقات الأوروبية، سارع دوجاري إلى تهدئة الحماس المحيط بيامال، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يتحدث كثيرًا ولا يقدم ما يكفي.
وفي حديثه إلى قناة RMC Sport، لم يتردد دوجاري، المهاجم السابق لبرشلونة وميلان، في التعبير عن رأيه بصراحة عند مناقشة أداء المراهق الأخير وشخصيته العامة.
وقال الفائز بكأس العالم 1998: "إذا كنت ستتحدث كثيرًا، فتأكد من أن فريقك قادر على الفوز. في أي عالم تعيش يا فتى؟ في العالم الحقيقي، أنت لا تفعل شيئًا".
- Getty Images Sport
التشكيك في مؤهلات «يامال» ذات المستوى العالمي
على الرغم من الهدف المبكر الذي سجله يامال في مباراة الإياب من ربع النهائي ضد أتلتيكو، رأى دوجاري أن المهاجم اختفى عندما بلغت حدة الضغط ذروتها. وقارن أداء يامال بشكل سلبي بأداء نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، مدعيا أن الشاب لم يصل بعد إلى مستوى نخبة اللاعبين على الإطلاق، رغم المقارنات المستمرة بينه وبين عظماء الماضي.
وأضاف دوجاري: "سجل يامال هدفاً في الدقيقة الرابعة. ثم ماذا؟ أثبت أنه ليس في السباق على جائزة الكرة الذهبية. كان [عثمان] ديمبيلي سيحرز بالتأكيد بضعة أهداف أخرى. حظي الصغير لامين بلحظة مجده ولم يعد أكثر من ذلك. من الواضح أنه يمتلك الموهبة، لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".
اتهامات بـ«تضخم الغرور»
يبدو أن المهاجم السابق، الذي خاض 13 مباراة فقط مع برشلونة خلال موسمه الوحيد في كامب نو، يعتقد أن الإشادة التي حظي بها يامال قد أثرت على عقليته. وذهب دوجاري إلى حد الإشارة إلى أن فشل برشلونة في التقدم في البطولات الأوروبية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بما يرى أنه نقص في التأثير والتواضع لدى الشاب الإسباني.
وأكد دوجاري موقفه قائلاً: "لست مقتنعاً على الإطلاق بأن برشلونة استحق التأهل على حساب أتلتيكو، بالنظر إلى أداء لامين يامال. لديه غرور مفرط".
- Getty Images Sport
أرقام "يامال" ترسم صورة مختلفة
وتبدو هذه الانتقادات ملفتة للنظر بشكل خاص بالنظر إلى الإحصائيات التي سجلها يامال هذا الموسم. فقد سجل المراهق 23 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مما ساعد برشلونة على توسيع صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني بفارق تسع نقاط. ويمكن لفريق هانسي فليك أن يخطو خطوة كبيرة أخرى نحو الفوز بلقبه الثاني على التوالي بفوزه على سيلتا فيجو في مباراته المقبلة يوم 22 أبريل.