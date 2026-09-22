ويعترف اللاعب الدولي الإسباني بأنه كان يعاني في السابق من الاهتمام السلبي، لكنه تعلم الآن أن يتجاهل ببساطة الضجيج الخارجي.
"أمي أهم ما في الأمر" .. لامين يامال يتحدث عن تعامله مع الشائعات والحياة الصاخبة رغم صغر سنه
التعامل مع الاهتمام العالمي
حقق يامال انطلاقة مذهلة في الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف في سبع مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم. ومثل هذه المستويات المتميزة تجلب اهتمامًا عالميًّا مكثفًا.
ويظل اللاعب الدولي الإسباني دائمًا في صدارة العناوين، مما يجبره على التعامل مع موجة لا تهدأ من التدقيق الإعلامي والشائعات اليومية والجدل غير الضروري.
ومع ذلك، فإن نجم «البلوجرانا» الصاعد يتعامل مع كل ذلك بهدوء. وبمرور الوقت، اعترف يامال بأنه طور أسلوبًا ناضجًا في التعامل مع الأضواء الساطعة، حيث تعلم تجاهل الضجيج الخارجي والتركيز بشكل كامل على كرة القدم.
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التصدي للشائعات الإعلامية الملفقة
في حديثه مع صحيفة «ليكيب»، تحدث المراهق بصراحة عن تطور علاقته مع وسائل الإعلام. واعترف بأن التدفق المستمر للمعلومات الكاذبة كان يثير إحباطه بشدة خلال المراحل الأولى من مسيرته.
وأوضح يامال: "عندما كنت أصغر سناً، لم أكن أفهم. لم أكن أفهم لأن معظم الجدل أو الشائعات التي كانت تنتشر عني كانت كاذبة. لطالما كان الأمر هكذا معي! كنت أقول لنفسي (لكنني لم أفعل ذلك، فلماذا يقولون ذلك؟)".
طمأنة والدته
مع تزايد شهرته، أدرك يامال بسرعة أن اسمه وحده يثير اهتمامًا تجاريًّا هائلًا. وهو يدرك أن بعض وسائل الإعلام ستقوم عن طيب خاطر باختلاق قصص لمجرد الاستفادة من شعبيته الهائلة في جميع أنحاء العالم.
وأشار قائلاً: "أدركت أن ما يبيعني في النهاية، حتى عندما لا أفعل شيئاً، هو اختلاق الأمور حتى يتسنى الحديث عنها. لذا، أتعامل مع الأمر الآن على النحو التالي (حسناً، لم أكن أعلم أنني فعلت ذلك، لكن لا بأس!). أحرص دائمًا على أن تكون أمي هادئة، وأن تعرف أنني لم أفعل ذلك، وأن الأمر كاذب. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يزعجني ذلك".
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التحضير للمهام الدولية
سيركز يامال الآن على مهامه الدولية مع المنتخب الإسباني، بعد أن تم اختياره ضمن تشكيلة لويس دي لا فوينتي للفترة الدولية الحالية. ومن المقرر أن يواجه «لا روخا» منتخب إنجلترا في 26 سبتمبر، تليها مباراتان ضد كرواتيا (29 سبتمبر و6 أكتوبر) ومباراة ضد تشيكيا في 3 أكتوبر.
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