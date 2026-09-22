"أمي أهم ما في الأمر" .. لامين يامال يتحدث عن تعامله مع الشائعات والحياة الصاخبة رغم صغر سنه

حقق يامال انطلاقة مذهلة في الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف في سبع مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم. ومثل هذه المستويات المتميزة تجلب اهتمامًا عالميًّا مكثفًا.

ويظل اللاعب الدولي الإسباني دائمًا في صدارة العناوين، مما يجبره على التعامل مع موجة لا تهدأ من التدقيق الإعلامي والشائعات اليومية والجدل غير الضروري.

ومع ذلك، فإن نجم «البلوجرانا» الصاعد يتعامل مع كل ذلك بهدوء. وبمرور الوقت، اعترف يامال بأنه طور أسلوبًا ناضجًا في التعامل مع الأضواء الساطعة، حيث تعلم تجاهل الضجيج الخارجي والتركيز بشكل كامل على كرة القدم.