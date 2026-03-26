أحمد فرهود

لاعب برشلونة ينضم إلى كريستيانو رونالدو وهاري كين في "معبد نولي".. نوفاك جوكوفيتش "مُعلِّم خاص" لنجوم الكرة!

جوكوفيتش "قدوة" داخل الملاعب وخارجها..

في ملاعب كرة القدم، حيث تُحسم المعارك بالركض المتواصل والالتحامات البدنية الشرسة؛ كان الاعتقاد السائد أن "الحديد"، هو لغة العضلات الوحيدة.

لكن وفي صمتٍ مريب، بدأ يتشكل قانون جديد للأداء الرياضي؛ والذي أصبح بمثابة "معبد خاص" لا تُقدس فيه الأوزان الثقيلة، بل تُعبد فيه المرونة والوعاء الصافي.

هذا القانون وضعه أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، وسار عليه الكثير من نجوم كرة القدم؛ آخرهم الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

دي يونج اعترف بأنه قام بقراءة "كتاب جوكوفيتش"، وتعلم منه أسلوب التغذية الصحيح، وهو الأمر الذي ساعده على التحسُن بشكلٍ كبير؛ بدرجة ستجعل مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، تمتد لفترةٍ أطول.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح "نولي" عرابًا لنجوم كرة القدم، وأبرز الأسماء التي اقتدت به..

  2026 Australian Open - Day 7

    جسد نوفاك جوكوفيتش يتحوّل إلى "معبد خاص"

    يتعامل أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش مع جسده، على أنه بمثابة "معبد خاص"؛ حيث يرفض إدخال أي مادة في دمه، إلا بعد دراسة شخصية دقيقة.

    وأكبر مثال على ذلك؛ عندما رفض جوكوفيتش الحصول على "لقاح كورونا"، بعدما انتشر الوباء في العالم أجمع عام 2020.

    وضحى أسطورة التنس الصربي، بالمشاركة في بعض البطولات الكبيرة، التي اشترطت الحصول على "اللقاح"؛ وذلك حتى لا يجبره أي شخص، على إدخال مادة لا يُريدها إلى دمه.

    وأساسًا.. جوكوفيتش يُحافظ على جسده بشكلٍ كبير للغاية، وهو ما جعله يُنافس لاعبين شباب على مستوى عالٍ، رغم اقترابه من سن الـ39.

    حفاظ نوفاك جوكوفيتش على صحته الجسدية والذهنية، يتم من خلال اتباعه نظامين مهمين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: النظام الغذائي الصارم

    يتبع جوكوفيتش نظامًا خاليًا من "الجلوتين، اللاكتوز والسكر المكرر"؛ ما يُقلل من الالتهابات في الجسم بعد المباريات الشاقة، ويسرع من عملية الاستشفاء.

    * ثانيًا: الجانب الذهني والتنفس

    يُركز جوكوفيتش على الوعي التام وتدريبات التنفس؛ وهي مهارات أصبحت أساسية لأي رياضي في العصر الحديث، للحفاظ على صحته الذهنية والعقلية.

  2026 Australian Open - Day 13

    ملخص كتاب جوكوفيتش الذي حوّله إلى "مُعلِّم خاص"

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى كتاب أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش؛ والذي تعلّم منه متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، والكثير من نجوم كرة القدم.

    هذا الكتاب هو "Serve to Win" أو "الإرسال من أجل الفوز"؛ والذي أصدره جوكوفيتش بشكلٍ رسمي، عام 2013.

    وفي هذا الكتاب، لا يتحدث جوكوفيتش عن التنس فحسب؛ بل يسرد تحوّله الجذري من لاعب كان ينهار بدنيًا في منتصف البطولات، إلى أن أصبح "المُصنف الأول عالميًا" لسنواتٍ عديدة.

    ويُمكن تلخيص أهم ما جاء في كتاب أسطورة التنس الصربي؛ في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * اختبار الحساسية.. حيث يروي كيف اكتشف حساسيته تجاه الجلوتين بالصدفة؛ وكيف أن استبعاده من نظامه الغذائي، أنهى مشاكله البدنية والتنفسية.

    * خطة الـ14 يومًا.. يقدّم دليلًا عمليًا؛ لكيفية تغيير العادات الغذائية، خلال أسبوعين فقط.

    * فلسفة الأكل بوعي.. يشدد على ضرورة تناول الطعام ببطء، وتجنُب المشتتات أثناء الأكل - مثل الهاتف والتلفاز -؛ لضمان هضم مثالي، وامتصاص كامل للعناصر الغذائية.

    * التوازن القلوي.. يتحدث عن أهمية الحفاظ على بيئة قلوية في الجسم؛ لتقليل الإجهاد.

  Cristiano Ronaldo

    أبرز نجوم كرة القدم الذين تعلّموا من جوكوفيتش

    الكثير من نجوم كرة القدم الكبار، تعلّموا نظام التغذية الصحيح، من أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش؛ وذلك بخلاف الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

    جوكوفيتش وكتابه "الإرسال من أجل الفوز"، أصبحا بمثابة الوقود لجسد هؤلاء النجوم؛ والذين يُمكن استعراض أبرزهم، على النحو التالي:

    * الإنجليزي هاري كين

    أعلن مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني أنه استعان بطباخ خاص، لتغيير نظامه الغذائي بالكامل؛ مؤكدًا أنه استلهم فكرة "الاهتمام بنوعية الوقود الذي يدخل الجسم"، من رياضيين مثل جوكوفيتش.

    كين ركز على تقليل الالتهابات وسرعة الاستشفاء؛ وهو ما ساعده على تجاوز إصابات الكاحل المتكررة، التي كانت تهدد مسيرته سابقًا.

    * الهولندي فرينكي دي يونج

    أكد متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة أنه بعد قراءة "كتاب جوكوفيتش"؛ أصبح يتجنب الجلوتين واللاكتوز؛ لأن الفحوصات أثبتت أن جسده لا يستجيب جيدًا، مع حليب البقر.

    * الإسباني سيرخيو راموس

    أسطورة دفاع العملاق الإسباني ريال مدريد سابقًا اعترف بأنه استفاد من تجارب "نجوم خارقين" مثل جوكوفيتش؛ وذلك للاستمرار لأطول فترة ممكنة، في الملاعب.

    استفادة راموس من تجربة جوكوفيتش؛ تمثّلت في نظام التغذية، بالإضافة إلى تمارين "مرونة المفاصيل" وغيرها.

    * البرتغالي كريستيانو رونالدو

    لا يُمكن أن ننسى الأسطورة البرتغالية الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي النصر؛ حيث أنه وبالرغم من امتلاكه نظامه الغذائي الخاص، لكنه أشاد بجوكوفيتش بصفةٍ خاصة.

    رونالدو شدد على أن جوكوفيتش، مثال حي للرياضي المثالي؛ وأن أنظمة الغذاء والتدريبات والاستشفاء التي يتبعها، يجب أن تكون درسًا لجميع اللاعبين حول العالم.

  2026 Australian Open - Day 13

    كلمة أخيرة.. نحن أمام أسطورة لن تتكرر بسهولة!

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب التأكيد على أن الأسطورة الصربية نوفاك جوكوفيتش، لم يعد مجرد لاعب تنس فحسب؛ بل "عرابًا" لجيل كامل، يرفض الاعتزال في سن الثلاثين.

    وفي "معبد نولي".. القاعدة الأولى بسيطة للغاية؛ على النحو التالي: "جسدك هو ملعبك الحقيقي، وما تضعه في طبقك أهم مما تفعله بقدميك أو يديك".

    وبهذه القاعدة البسيطة؛ نجح جوكوفيتش في أن يجذب نجوم كرة القدم إليه، والذين اتخذوه كـ"مُعلِّم خاص" بالنسبة لهم.

    ومن الطبيعي أن يتعلّم نجوم التنس، من أسطورة بحجم جوكوفيتش؛ مثلما فعل "المُصنف الأول على العالم" حاليًا الإسباني كارلوس ألكارز، الذي أخذ أسلوب نولي في الإرسال.

    لكن أن يتعلّم نجوم رياضات أخرى من نوفاك جوكوفيتش؛ فهذا أكبر دليل على أننا أمام قدوة حقيقية، وأسطورة لن تتكرر بسهولة في عالم الرياضة.