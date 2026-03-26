لاعب برشلونة ينضم إلى كريستيانو رونالدو وهاري كين في "معبد نولي".. نوفاك جوكوفيتش "مُعلِّم خاص" لنجوم الكرة!

في ملاعب كرة القدم، حيث تُحسم المعارك بالركض المتواصل والالتحامات البدنية الشرسة؛ كان الاعتقاد السائد أن "الحديد"، هو لغة العضلات الوحيدة.

لكن وفي صمتٍ مريب، بدأ يتشكل قانون جديد للأداء الرياضي؛ والذي أصبح بمثابة "معبد خاص" لا تُقدس فيه الأوزان الثقيلة، بل تُعبد فيه المرونة والوعاء الصافي.

هذا القانون وضعه أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، وسار عليه الكثير من نجوم كرة القدم؛ آخرهم الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

دي يونج اعترف بأنه قام بقراءة "كتاب جوكوفيتش"، وتعلم منه أسلوب التغذية الصحيح، وهو الأمر الذي ساعده على التحسُن بشكلٍ كبير؛ بدرجة ستجعل مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، تمتد لفترةٍ أطول.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أصبح "نولي" عرابًا لنجوم كرة القدم، وأبرز الأسماء التي اقتدت به..