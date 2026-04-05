"برشلونة كان محظوظًا" - نجم أتلتيكو مدريد غاضب من قرار البطاقة الحمراء، بينما يحقق رجال هانسي فليك فوزًا في اللحظات الأخيرة ليوسعوا الفارق في صدارة الدوري الإسباني

لم يتردد موسو في إبداء رأيه بعد المباراة، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب رغم الخسارة. وفي حديثه إلى قناة DAZN، أعرب الحارس الأرجنتيني عن إحباطه قائلاً: "لعبنا شوطاً أول رائعاً. بل لعبنا بشكل أفضل من ذلك، وخلقنا العديد من الفرص؛ كانت مباراة مسلية وممتعة. البطاقة الحمراء أضرت بنا. من الصعب جداً في كرة القدم الحالية أن تلعب بفارق لاعب واحد. أعتقد أيضًا أنها كانت بطاقة حمراء بالنسبة لهم. رأى الحكم ذلك بوضوح على أرض الملعب. ثم شوهد ذلك في الإعادة. كان من الممكن أن يجعل ذلك المباراة أكثر واقعية. لكن لا بأس، سنمضي قدمًا. كانت مباراة مهمة. هذا لا يهز ثقتنا. أحد عشر ضد أحد عشر، أعتقد أننا كنا الأفضل. صنعنا العديد من الفرص وحركنا الكرة جيدًا. هذا يمنحنا الثقة".