لا يشاهد ولا يقرأ، ولم يتعلم شيئًا من ظلم برشلونة!.. كاليدو كوليبالي يكمل كوارثه في الهلال بـ"ركلة بوبيل" ضد الخليج

إذا كان على لاعب ما أن يتحسر على مستواه؛ فلن يكون إلا النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال.

كوليبالي البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث كان واحدًا من أفضل المحترفين في الملاعب السعودية، وصخرة تتحطم عليها هجمات الخصوم.

لكن.. منذ الموسم الماضي 2025-2026، ومستوى اللاعب في تراجع مستمر؛ ليصل إلى مرحلة "الانهيار الكامل"، في بطولة كأس العالم ومطلع العام الرياضي الحالي.

وآخر المستويات الكارثية التي قدّمها كوليبالي؛ تلك التي جاءت في مباراة الهلال ضد نادي الخليج مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الكوارث التي ارتكبها كاليدو كوليبالي، في مباراة الهلال والخليج..