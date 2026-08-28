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Kalidou Koulibaly GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لا يشاهد ولا يقرأ، ولم يتعلم شيئًا من ظلم برشلونة!.. كاليدو كوليبالي يكمل كوارثه في الهلال بـ"ركلة بوبيل" ضد الخليج

فقرات ومقالات
الهلال
برشلونة
خاليدو كوليبالي
مارك بوبيل
أتلتيكو مدريد
الخليج ضد الهلال
الخليج
دوري روشن السعودي

كوليبالي أصبح عبئًا على كتيبة سيموني إنزاجي..

إذا كان على لاعب ما أن يتحسر على مستواه؛ فلن يكون إلا النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال.

كوليبالي البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث كان واحدًا من أفضل المحترفين في الملاعب السعودية، وصخرة تتحطم عليها هجمات الخصوم.

لكن.. منذ الموسم الماضي 2025-2026، ومستوى اللاعب في تراجع مستمر؛ ليصل إلى مرحلة "الانهيار الكامل"، في بطولة كأس العالم ومطلع العام الرياضي الحالي.

وآخر المستويات الكارثية التي قدّمها كوليبالي؛ تلك التي جاءت في مباراة الهلال ضد نادي الخليج مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الكوارث التي ارتكبها كاليدو كوليبالي، في مباراة الهلال والخليج..

  • هدف الخليج.. ضعف بدني، بطء وتمركز سيئ!

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن لقطة واحدة فقط في مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الخليج، اجتمعت فيها كل عيوب كرة القدم.

    بطل هذه اللقطة كان السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ الذي قام بالتالي:

    * أولًا: تمركز غير جيد.

    * ثانيًا: سوء اتخاذ القرار.

    * ثالثًا: بطء في الحركة.

    * رابعًا: ضعف بدني في الالتحام.

    كل ذلك انتهى بهدف الخليج الوحيد؛ وذلك في المباراة التي فاز بها الهلال (5-1) مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وإذا أردنا شرح اللقطة بشكلٍ أوضح؛ نستطيع القول إن كوليبالي فشل في إبعاد تمريرة خلجاوية بين الخطوط، بسبب تمركزه غير الجيد وسوء اتخاذه القرار.

    ومن ثم.. حاول المدافع السنغالي العودة للتغطية؛ ولكنه كان بطيئًا وسقط عند الالتحام مع المنافس، ليتسبب في هدف بشباك الحارس المغربي ياسين بونو.

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  • ركلة جزاء.. خطأ كارثي بـ"إمساك الكرة" داخل الـ18!

    "هل انتهينا عند ما ذكرناه في السطور الماضية؟!".. الإجابة هي "لا" عزيزي القارئ؛ فالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ارتكب خطئًا فادحًا أكبر، في مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الخليج.

    الخطأ هو عندما تسبب في "ركلة جزاء" لمصلحة الخليج؛ وذلك عندما لمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18 الهلالية، في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    كوليبالي أمسك الكرة بيديه، بعد تمريرة من زميله الحارس المغربي ياسين بونو؛ حيث قام بتثبيتها على الأرض، من أجل تسديد "ركلة مرمى".

    هُنا.. قام الحكم باحتساب "ركلة جزاء" ضد الهلال؛ حيث اعتبر أن بونو نفذ "ركلة المرمى" بالفعل، وبالتالي عندما أمسكها كوليبالي كان ذلك ضمن مجريات اللعب.

    هذا القرار أيّده محمد كمال ريشة، المستشار التحكيمي لصحيفة الرياضية؛ الذي قال: "(ركلة جزاء) صحيحة لمصلحة نادي الخليج، في الدقيقة 64".

    ريشة أشار إلى أن كوليبالي ارتكب خطأً، بلمس الكرة بيديه؛ لأن تمريرة بونو، تعتبر تنفيذًا لـ"ركلة المرمى".

  • كاليدو كوليبالي.. ألم تتعلم شيئًا من ظلم برشلونة؟!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول عزيزي القارئ أن المشكلة الأكبر، هي أن نفس الواقعة كان عليها جدلًا كبيرًا للغاية في الساعات الماضية.

    نعم.. هل تتذكرون قمة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقتها.. الإسباني مارك بوبيل، مدافع فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، قام بإمساك الكرة بيده بعد تنفيذ الحارس "ركلة المرمى"؛ لكن حكم المباراة تغافل عن اللقطة، ولم يحتسب ضربة جزاء لبرشلونة.

    المهم أن برشلونة خسر (0-2) في هذه المباراة، قبل أن يفوز إيابًا بـ"ثنائية مقابل واحد"؛ ما أدى إلى توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا، بشكلٍ رسمي.

    ولو اُحتسبت هذه اللقطة كـ"ركلة جزائية" آنذاك؛ كان من الممكن أن يتأهل برشلونة، إلى دور نصف النهائي.

    وبعد أشهر من هذه اللقطة، أعلن الاتحاد الأوروبي في الساعات القليلة الماضية؛ احتساب أي كرة يمسكها اللاعب بيده بعد تمريرة الحارس من "ركلة مرمى"، كخطأ يستوجب "ضربة جزائية".

    إذًا أول سؤال يتبادر إلى ذهننا هُنا؛ هو "ألم يُشاهد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أو يقرأ عن هذه الواقعة أبدًا؟!".

    أي أن كوليبالي، كان يجب أن يتعلّم شيئًا من كل هذا الجدل، ولا يرتكب مثل هذا الخطأ الساذج البدائي؛ الذي أدى إلى احتساب "ركلة جزائية" ضد عملاق الرياض الهلال، في مواجهة نادي الخليج.


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  • كلمة أخيرة.. على إدارة الهلال التحرك فورًا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هو أننا أمام واقع مؤلم للغاية بخصوص المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وهو:

    * أولًا: انهيار تام في المستوى الفني واللياقي.

    * ثانيًا: فقدان التركيز في المباريات.

    وكما ذكرنا كثيرًا؛ يجب على إدارة عملاق الرياض الهلال أن تتحرك سريعًا، وتتعاقد مع مدافع أجنبي جديد.

    ولا يعقل أن يعتمد نادٍ بحجم الهلال، يريد التتويج بكل البطولات، على مدافع بهذا المستوى الفني والبدني والذهني "المتردي".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية هل سيتحرك الهلال ومديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي للتعاقد مع مدافع جديد، أم لا.