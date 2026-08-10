وتطرق لاعب الوسط إلى الرحيل الوشيك لقائد الفريق رونالد أراوخو، كما أعرب عن وجهة نظره بشأن القضايا المستمرة المتعلقة بانتقالات رودري وفيران توريس.
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فيرمين لوبيز: رحيل أراوخو مؤسف وحديثي عن صفقة رودري يعد "إهانة" لزملائي
فيرمين يعلق على انتقال أراوخو إلى أنفيلد
أعرب لاعب خط وسط برشلونة عن خيبة أمله إزاء رحيل أراوخو، بعد أن تم الكشف عن توصل ليفربول إلى اتفاق لضم المدافع على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويبدو أن اللاعب الدولي الأوروجواياني، الذي شغل منصب أحد القادة الرئيسيين للنادي، متجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لإعادة إحياء مسيرته بعد فترة صعبة قضاها في كاتالونيا.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، وجه لوبيز رسالة صادقة إلى زميله المغادر، حيث قال لصحيفة«SPORT»: «لقد جاء ليودعنا. إنه لأمر مؤسف، لأنه قائد الفريق ولدي علاقة جيدة معه. لقد اتخذ قراره لمواصلة تطوير مستواه، وآمل أن يعود في الموسم المقبل».
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الرد على التكهنات المتعلقة بـ«رودري» و«فيران توريس»
وسرعان ما تحولت المحادثة إلى أخبار انتقالات أخرى بارزة تهيمن حالياً على عناوين الصحف في إسبانيا. وسُئل فيرمين عن احتمالية انضمام قائد المنتخب الإسباني رودري إلى «البلوجرانا»، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن مانشستر سيتي قد رفض العرض الأولي الذي قدمه برشلونة للحصول على خدمات نجم خط الوسط.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: "ليس لدي أي معلومات بشأن هذا الأمر، لكن أي قرار يتخذه ديكو والمدير الرياضي سيكون مقبولاً بالنسبة لي. الجميع يعلم أن رودري لاعب رائع. لا أريد أن أتدخل كثيرًا في هذا الأمر. فهذا يعد إهانة لمن هم موجودون هنا بالفعل".
كما تطرق فيرمين إلى مستقبل توريس المجهول، وسط تقارير متزايدة تفيد بأن مواطنه أبلغ برشلونة برغبته في الانضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وبعد أن أقام علاقة وثيقة مع المهاجم، كان فيرمين مترددًا في تأجيج المزيد من التكهنات بشأن الانتقال إلى العاصمة الفرنسية، حيث علق: "لا أريد الخوض في هذا الأمر، لأنني لا أملك المعلومات اللازمة. إنه زميل جيد وصديق؛ آمل أن يقرر ما هو الأفضل له".
التغلب على الإصابة وتحسين اللياقة البدنية
بالنسبة لفيرمين نفسه، يمثل عودته في فترة ما قبل الموسم انتصارًا شخصيًا بعد عملية تعافي صيفية شاقة. فقد حرمه كسر في عظم مشط القدم الخامس بشكل قاسٍ من مكان في تشكيلة لويس دي لا فوينتي التي فازت في النهاية بكأس العالم 2026، لكنه عمل بلا كلل لاستعادة مكانه في تشكيلة الفريق الأول.
بعد أداء مؤثر في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفريق 1-0 على نوتنجهام فورست، حيث حصل على ركلة الجزاء التي سجلها رافينيا، اعترف فيرمين بأنه لا يزال يعمل على استعادة كامل لياقته: "جيد. ما زلت بحاجة إلى استعادة الإيقاع، لكنني شعرت أنني بحالة جيدة. كنت أرغب في اللعب. لقد كان صيفًا صعبًا للغاية، لكنني الآن بخير وأتطلع إلى هذا الموسم".
تعد عودة لاعب الوسط دفعة قوية في الوقت المناسب لمدرب الفريق فليك، خاصة في ظل رحيل بعض اللاعبين المخضرمين والخسارة المحتملة للعمق الهجومي. ومن المتوقع أن يتحمل فيرمين مزيدًا من المسؤولية في وسط الملعب بينما يمر النادي بفترة انتقالية.
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التطلع إلى الموسم الجديد
في الوقت الذي يواصل فيه برشلونة استعداداته للموسم الجديد، لا يزال التركيز منصبًا على دمج الأفكار الجديدة مع التعامل مع تداعيات رحيل اللاعبين البارزين.
ويخلف رحيل أراوخو فراغًا قياديًا يجب سده، في حين أن الانضمام المحتمل لرودري سيشكل إعلانًا قويًّا عن نوايا مجلس الإدارة.
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة للعملاق الكتالوني في سعيه لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته قبل إغلاق سوق الانتقالات.
ومع استمرار المفاوضات بين الأندية بشأن رودري واستكمال الإجراءات الرسمية لإعارة أراوخو إلى ليفربول، فإن مشهد الفريق يتغير بسرعة.
أما بالنسبة لفيرمين، فإن الهدف يظل بسيطًا: الحفاظ على لياقته البدنية والمساهمة في فريق يمر بمرحلة إعادة تشكيل.
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