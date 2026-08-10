فيرمين لوبيز: رحيل أراوخو مؤسف وحديثي عن صفقة رودري يعد "إهانة" لزملائي

أعرب لاعب خط وسط برشلونة عن خيبة أمله إزاء رحيل أراوخو، بعد أن تم الكشف عن توصل ليفربول إلى اتفاق لضم المدافع على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويبدو أن اللاعب الدولي الأوروجواياني، الذي شغل منصب أحد القادة الرئيسيين للنادي، متجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لإعادة إحياء مسيرته بعد فترة صعبة قضاها في كاتالونيا.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، وجه لوبيز رسالة صادقة إلى زميله المغادر، حيث قال لصحيفة«SPORT»: «لقد جاء ليودعنا. إنه لأمر مؤسف، لأنه قائد الفريق ولدي علاقة جيدة معه. لقد اتخذ قراره لمواصلة تطوير مستواه، وآمل أن يعود في الموسم المقبل».