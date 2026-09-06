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imago-sport-1082492492.jpgZUMA Press Wire
محمود خالد

عين على الحكم | ركلة جزاء رافينيا ودليل ينقذه من لقطة يامال .. "صاحب واقعة بلد الوليد" يثير استياء جماهير برشلونة أمام فالنسيا!

لامين يامال
رافينيا
فالنسيا
برشلونة
الدوري الإسباني

ماذا حدث في مباراة برشلونة وفالنسيا؟

رغم أنها لم تكن لتؤثر كثيرًا على سير اللقاء، إلا أن الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا إسكوديروس، رفض مرور مباراة برشلونة وفالنسيا، بدون بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الكثير من الجدل، في مواجهة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بموسم 2026-2027.

بداية كتبية هانزي فليك، في "لاليجا"، تؤكد أن برشلونة لا ينوي التفريط في اللقب، الذي حصده في آخر موسمين متتاليين، بعد تحقيق انتصارات عريضة، أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو، في الوقت الذي تلقى فيه ريال مدريد، خسارته الأولى مع مدربه جوزيه مورينيو، بعد السقوط أمام ريال بيتيس في لاكارتوخا.

وبينما كان برشلونة يملك الفرصة لزيادة غلته التهديفية، جاءت قرارات الحكم إيسيدرو وتقنية الفيديو المساعد VAR، حول لقطات جدلية بشأن إعاقة رافينيا وإلغاء هدف ليامال.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على فالنسيا، في قلب ميستايا، بخماسية نظيفة، حملت توقيع لامين يامال "هدفين د6 و84"، فيرمين لوبيز "د22"، رافينيا "د50"، بيدري "79".

  • ماذا حدث في المباراة؟

    في لقطة وصفها متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الفضيحة"، قرر الحكم إلغاء هدف لصالح لامين يامال، نجم برشلونة، في الدقيقة الثالثة، على إثر تمريرة رائعة من العمق، من قِبل فيرمين لوبيز، وصلت إلى يامال الذي سدد الكرة من اليمين، لتستقر في الشباك.

    وقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من قِبل جماهير برشلونة، رغم ما أظهرته تقنية الفار بعد ذلك، بشأن وقوع يامال في مصيدة التسلل، من خلال الجزء الأمامي من القدم.


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  • الحكم يقرر: لا وجود لركلة جزاء

    ولم يتوقف الجدل عند تلك اللقطة، بل إن الحكم إسكوديروس، رفض أيضًا، احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة، بداعي تدخل بتهور من قبل ظهير فالنسيا، بابلو مافيو، على رافينيا، داخل المنطقة.

    وأظهرت الكاميرات، وجود لمسة يد "برفق" من قِبل مافيو على الكرة، قبل أن يتدخل لإسقاط رافينيا الذي كان يسيطر على الكرة، الأمر الذي علّق عليه الحساب المختصّ في الحالات التحكيمية "ArchivoVAR"، بأن تقنية الفيديو أخطأت في التغاضي عن مخاطبة الحكم لاحتساب ركلة جزاء كانت مستحقة لبرشلونة، بداعي منع البرازيلي من مواصلة اللعب من خلال إعاقته.

  • توصيات أثارت غضب لجنة الحكام

    وكان الحكم دياز دي ميرا، قد صنع واقعة أثارت غضب هيئة الإذاعة والتليفزيون، بسبب توصياته لبيزولانو، خلال مباراة بين برشلونة وبلد الوليد، في 2024.

    وجاءت رسالة دي ميرا لبيزولانو حينها، بقوله "أريدك ألا تضرب، فقط ارتكب أخطاءً طفيفة"، في الوقت الذي يُمنع فيه الحكام من التحدث في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، كما حذرتهم هيئة الاتصالات من كثرة الكاميرات الموجودة، وحثتهم على توخي الحذر وعدم التحدث إلى اللاعبين المعنيين.

    ورغم ذلك، إلا أن واقعة الحكم أثارت قلق مسؤولي الحكام، الذين اعتبروا ما فعله دي ميرا، غير مبرر بأن يقدم مثل تلك التوصيات، والتي من شأنها أن تزيد من حدة الجدل، بعدما قال لمدرب بلد الوليد "أطلب منك شيئًا واحدًا فقط. أعلم أنهم يشتكون كثيرًا، أليس كذلك؟ أريدك ألا تضربهم .. تضربهم، حسنًا"، وبينما كان بيزولانو يرد على الحكم بصوت منخفض جدًا ويده على فمه، إلا أن دي ميرا اختتم كلامه بقوله "لنحتسب مخالفات بسيطة فقط".

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  • إصابة نجم برشلونة

    وبخلاف الوقائع التحكيمية المثيرة للجدل، فإن المباراة شهدت واقعة غريبة، تمثلت في إصابة إريك جارسيا، ظهير برشلونة، بعد اصطدامه بزميله رودري، عن طريق الخطأ، خلال تنفيذ ركلة ركنية.

    رودري الذي شارك في أولى مباراة رسمية له كـ"أساسي" مع برشلونة، كان يستعد لاستقبال ركلة ركنية، قبل أن يتسبب بالخطأ في نطح زميله إريك جارسيا في وجهه، ليسقط على أرض الملعب، ويعاني من إصابة استدعت تدخل الطاقم الطبي.

    وبدا جارسيا يعاني من إصابة في الوجه أو الأنف، أجبرت هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة جول كوندي، بديلًا له، في الدقيقة 29.



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