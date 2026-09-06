عين على الحكم | ركلة جزاء رافينيا ودليل ينقذه من لقطة يامال .. "صاحب واقعة بلد الوليد" يثير استياء جماهير برشلونة أمام فالنسيا!

رغم أنها لم تكن لتؤثر كثيرًا على سير اللقاء، إلا أن الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا إسكوديروس، رفض مرور مباراة برشلونة وفالنسيا، بدون بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الكثير من الجدل، في مواجهة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بموسم 2026-2027.

بداية كتبية هانزي فليك، في "لاليجا"، تؤكد أن برشلونة لا ينوي التفريط في اللقب، الذي حصده في آخر موسمين متتاليين، بعد تحقيق انتصارات عريضة، أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو، في الوقت الذي تلقى فيه ريال مدريد، خسارته الأولى مع مدربه جوزيه مورينيو، بعد السقوط أمام ريال بيتيس في لاكارتوخا.

وبينما كان برشلونة يملك الفرصة لزيادة غلته التهديفية، جاءت قرارات الحكم إيسيدرو وتقنية الفيديو المساعد VAR، حول لقطات جدلية بشأن إعاقة رافينيا وإلغاء هدف ليامال.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على فالنسيا، في قلب ميستايا، بخماسية نظيفة، حملت توقيع لامين يامال "هدفين د6 و84"، فيرمين لوبيز "د22"، رافينيا "د50"، بيدري "79".