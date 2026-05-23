صحوة الوداع: نجم برشلونة يعيد اكتشاف نفسه رغم "إحراج" السيدات .. وجمهور الريال حائر بين التقدير والغضب!

ليلة الوداع؛ فيض من المشاعر في نهاية الرحلة، هكذا شاهدنا في مباراتين "تحصيل حاصل" لبرشلونة وريال مدريد، في ختام الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

برشلونة، المتوّج رسميًا بلقب "لاليجا"، تلقى خسارة أمام مضيفه فالنسيا، على ملعب ميستايا، بنتيجة (1-3)، فيما حقق "الوصيف" ريال مدريد، انتصارًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو، في السانتياجو برنابيو، بنتيجة (4-2).

رباعية الريال جاءت عن طريق جونزالو جارسيا وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وبراهيم دياز، في الدقائق 12 و41 و51 و89، فيما أحرز جوركا جوروزيتا وأوركو إيزيتا، هدفي بيلباو، في الدقيقتين 45+1 و90+1.

أما عن لقاء برشلونة، فقد سجل هدفه الوحيد عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بالدقيقة 61، قبل أن تقلب فالنسيا الطاولة، بثلاثية خافيير جويرا ولويس ريوخا وجويدو رودريجيز، في الدقائق 66 و71 و90+7.