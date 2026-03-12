اهتمام برشلونة ليس من فراغ: عبدالصمد الزلزولي يتخلص من "لعب الحواري".. ويتحوّل إلى بديل رافينيا المثالي

قبل 3 سنوات تقريبًا، غادر النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، أسوار العملاق الكتالوني برشلونة؛ متجهًا إلى الأندلس، حيث نادي ريال بيتيس.

لكن.. هذا الرحيل قد يتحوّل إلى "استراحة محارب" فقط؛ إذا ما صدقت التقارير الصادرة في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستقبله.

نعم.. صحيفة "ماركا" الإسبانية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بإعلانها رغبة برشلونة في التعاقد مع الزلزولي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الصحيفة كشفت عن أن العملاق الكتالوني، وضع النجم المغربي كـ"بديل محتمل"؛ إذ لم يستطع تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، من نادي مانشستر يونايتد.

وقام برشلونة باستعارة راشفورد صيف عام 2024، ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو؛ إلا أنه يحاول تقليل هذا المبلغ، وهو الأمر الذي يرفضه مانشستر يونايتد حتى الآن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الأسباب التي جعلت عبدالصمد الزلزولي يجذب أنظار برشلونة، بعد أن استغنى عنه النادي الكتالوني سابقًا..