برشلونة فاز وخسر ضد سيلتا فيجو: لقطة مثيرة تفتح باب "مؤامرة تيباس".. وعفوًا يا هانزي فليك "أنت شريك في مصيبة لامين يامال"

في ليلة كان يُفترض أن تكون كرنفالًا لتعزيز "الصدارة"، والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإسباني 2025-2026؛ تحوّل ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إلى ما يشبه المستشفى الميداني.

نعم.. برشلونة فاز (1-0) ضد نادي سيلتا فيجو، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 33 بمسابقة الدوري الإسباني؛ ولكنه خرج خاسرًا عددًا من نجومه المهمين، مع بعض الأحداث المأساوية الأخرى.

الجوهرة الإسبانية لامين يامال، سجل هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر المباراة؛ ولكنه تعرض لإصابة في نفس اللعبة، وسط تأكيدات إعلامية على انتهاء موسمه.

أيضًا.. أُصيب البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ مع معاناة أحد المشجعين من "سكتة قلبية"، قبل أن يتم إنقاذ حياته فيما بعد.

وبصفةٍ عامة.. ما جمل هذه الليلة الصعبة على البرشلونيين؛ هو الخروج بانتصار مهم للغاية، حافظ على فارق الـ9 نقاط مع نادي ريال مدريد "الوصيف".

ووصل العملاق الكتالوني إلى نقطته "رقم 82"، من 32 لقاءً في الدوري الإسباني؛ بينما يمتلك ريال مدريد 73 نقطة، قبل النهاية بـ6 مباريات فقط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة "الصعب" على سيلتا فيجو..