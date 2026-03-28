برشلونة سيختار بين هدفين دفاعيين، حيث يضع بطل الدوري الإسباني نصب عينيه نجمي توتنهام وإنتر
الخبير الإيطالي
وفقًا لصحيفة «AS» الإسبانية، برز أليساندرو باستوني كمرشح رئيسي للعملاق الكتالوني. نجم إنتر البالغ من العمر 26 عامًا هو مدافع قلب يساري أثبت جدارته بالفعل على أعلى المستويات، حيث خاض ما يقرب من 300 مباراة مع «النيرازوري» و41 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي. ويدرك برشلونة جيدًا قدراته، بعد أن واجهه خلال المسيرة الرائعة لإنتر في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ومع ذلك، لن يكون الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي أمراً سهلاً. مع عقد يمتد حتى عام 2028، فإن إنتر في وضع تفاوضي قوي. ما لم يتمكن برشلونة من تضمين لاعبين كجزء من صفقة تبادل، فإن المطالب المالية للنادي الإيطالي قد تشكل عقبة كبيرة أمام إدارة البلوغرانا.
اللاعب الكرواتي الشاب الموهوب
الاسم الثاني على قائمة ديكو هو لوكا فوسكوفيتش، النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عامًا والمعار حاليًا من توتنهام إلى هامبورغ. وقد ارتفعت أسهم هذا الشاب الكرواتي بشكل كبير هذا الموسم، حيث يصنفه الكثيرون ضمن أفضل المدافعين في الدوري الألماني. وتعد تعدد مواهبه من أهم نقاط جاذبيته، حيث يشعر بالراحة في اللعب على أي من جانبي خط الدفاع المركزي.
وقد وضع ارتباط فوسكوفيتش بالوكيل الكبير بيني زهافي، الذي يحافظ على علاقة وثيقة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا، النادي في حالة تأهب قصوى. ووفقاً لتقارير صحيفة بيلد، أبدى اللاعب بالفعل رغبته في الانتقال إلى نادٍ يشارك في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.
عقبات اللعب المالي النظيف
لكي يتمكن برشلونة من القيام بأي تحركات مهمة في سوق الانتقالات، يُعتبر العودة إلى قاعدة الإنفاق 1:1 في الدوري الإسباني أمراً ضرورياً. وتشير التقديرات الحالية إلى أن النادي لا يزال بحاجة إلى حوالي 12 مليون يورو للوصول إلى هذا الحد. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة باللوائح المالية، فقد حقق النادي تقدمًا هائلاً في إدارة نفقات الرواتب، التي تمثل الآن 53% من الميزانية مقارنة بأكثر من 90% في السنوات السابقة.
بسبب هذه القيود الاقتصادية، يبقي النادي الباب مفتوحاً أمام أندرياس كريستنسن. وبما أنه مسجل بالفعل، فإن تجديد عقد اللاعب الدولي الدنماركي لن يؤثر سلباً على هامش اللعب النظيف للنادي. يجب على ديكو أن يوازن بين الرغبة في ضم وجوه جديدة مثل باستوني أو فوسكوفيتش والواقع اللوجستي المتمثل في القيود المالية المتبقية للنادي.
عمق خط دفاع فريق فليك
نجح فليك في تجاوز الأزمات الدفاعية التي أعقبت إصابات كريستنسن وأراوخو، بالإضافة إلى انتقال إينيغو مارتينيز إلى الدوري السعودي للمحترفين. ورغم أن باو كوبارسي وجيرارد مارتين قد أدوا أدوارًا بارزة، لا يزال ديكو يركز على ضم مدافع من الطراز العالمي - مثل باستوني أو فوسكوفيتش - لضمان جاهزية خط الدفاع.