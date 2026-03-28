وفقًا لصحيفة «AS» الإسبانية، برز أليساندرو باستوني كمرشح رئيسي للعملاق الكتالوني. نجم إنتر البالغ من العمر 26 عامًا هو مدافع قلب يساري أثبت جدارته بالفعل على أعلى المستويات، حيث خاض ما يقرب من 300 مباراة مع «النيرازوري» و41 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي. ويدرك برشلونة جيدًا قدراته، بعد أن واجهه خلال المسيرة الرائعة لإنتر في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومع ذلك، لن يكون الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي أمراً سهلاً. مع عقد يمتد حتى عام 2028، فإن إنتر في وضع تفاوضي قوي. ما لم يتمكن برشلونة من تضمين لاعبين كجزء من صفقة تبادل، فإن المطالب المالية للنادي الإيطالي قد تشكل عقبة كبيرة أمام إدارة البلوغرانا.