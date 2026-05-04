لقب الدوري المسروق: برشلونة يرفض الاحتفال بالبطولة "رقم 30" ضد ريال مدريد.. والسر قد يكون في اللعب المالي النظيف ونيجريرا!

بات العملاق الكتالوني برشلونة على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

برشلونة "متصدر" الدوري الإسباني حاليًا؛ يبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن العملاق العاصمي ريال مدريد "الوصيف"، قبل 4 جولات من النهاية.

وقد يحسم العملاق الكتالوني اللقب رسميًا؛ عندما يستضيف ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 35.

وقتها.. سيحتاج برشلونة إلى الفوز أو التعادل، للتتويج بالدوري "رقم 29" في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ مقتربًا خطوة جديدة من ريال مدريد، الذي يمتلك 36 لقبًا.

لكن في الواقع؛ فريق برشلونة الأول لكرة القدم كان بإمكانه الاحتفال باللقب "رقم 30" على أنقاض الميرينجي، وليس التاسع والعشرين فقط.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، قصة اللقب "غير المُحتسب" للعملاق الكتالوني، في مسابقة الدوري الإسباني؛ إلى جانب الأسباب التي قد تكون وراء عدم قتال إدارة برشلونة بشكلٍ كبير، لاسترجاعه..