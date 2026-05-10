محمود خالد

عين على الحكم | خطايا مدافع برشلونة .. كوع في وجه بيلينجهام والحكم يمنع سيناريو أتلتيكو!

قرار تحكيمي مثير للجدل، في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد..

برشلونة وريال مدريد؛ القمة التي يحلم عشاق البلوجرانا، بأن تحمل معها بشارة التتويج الرسمي بلقب الدوري الإسباني، والتي لم تخلُ بدورها من بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

من معقل "سبوتيفاي كامب نو"، يلتقي برشلونة بغريمه ريال مدريد، في كلاسيكو الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

    كوع في وجه بيلينجهام

    وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة، ضربة من مدافع برشلونة، إريك، بـ"الكوع" في وجه جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، داخل منطقة الجزاء.

    ورغم سقوط بيلينجهام، مشكتيًا من ضربة إريك، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي، إلا أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز، قرر استئناف المباراة، دون احتساب أي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

  • إنذار لنجم ريال مدريد

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحكم هيرنانديز، قرر إشهار البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام، بداعي دخول أرض الملعب، بشكل غير قانوني، بعد خروجه مع الطاقم الطبي، حيث كان يحتاج لإذن من الحكم بالدخول.

    وكان ريال مدريد، بحاجة إلى ركلة الجزاء، التي ربما كانت لتصبح "قبلة الحياة"، من أجل عودته في اللقاء، بعد تقدم برشلونة بهدفين مبكرين، عن طريق ماركوس راشفورد وفيران توريس، في الدقيقتين 9 و18.

  • ركلة جزاء للريال؟

    وفي هذا السياق، نشر حساب ArchivoVAR، المختصً في الحالات التحكيمية، عبر منصة (إكس)، لقطة إريك جارسيا مع بيلينجهام، حيث أفاد بأن مدافع برشلونة حاول حماية موقعه بفتح ذراعه بشكل مفرط، ليضرب وجه بيلينجهام بمرفقه، مفيدًا بأنها ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يلحظ الواقعة، كما أن تقنية الفيديو المساعد، قررت عدم التدخل في تلك اللقطة.

    خطايا جارسيا .. الحكم كان رحيمًا به

    وأعاد إريك جارسيا، مدافع برشلونة، ذكريات قريبة للغاية، قبل حوالي شهر، عندما صنع الجدل، بحصوله على بطاقة حمراء، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد.

    طرد جارسيا، الذي جاء بعد عرقلته ألكسندر سولورث، ليتم اعتباره إعاقة فرصة انفراد، وهو الأمر الذي كان بمثابة الهدية لأتلتيكو، بعدما واصل برشلونة بعشرة لاعبين، حتى غادر المباراة، مودعًا دوري أبطال أوروبا.

    من دعى لابورتا للحضور بكامب نو؟

    جوان لابورتا؛ رئيس النادي الكتالوني، قام بدعوة خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، لحضور الكلاسيكو، بجانب رافائيل لوزان؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

    بجانب هذا الثنائي، دعى لابورتا كذلك الساحر الإسباني والمخادع البصري أنطونيو دياز "ماجو بوب"، ونجمة البوب الأمريكية أوليفيا رودريجو كونها مشاركة في حملة رعاية شركة "سبوتيفاي" لبرشلونة.

    وبخلاف هذا الرباعي، جاءت دعوة لابورتا، لثنائي الملاكمة، فبحسب صحيفة "Carrusel Deportivo" فإن ماوريسيو سليمان؛ رئيس المجلس العالمي للملاكمة، وساندرو مارتن؛ بطل أوروبا في الملاكمة، تلقيا دعوة من رئيس برشلونة لحضور كلاسيكو الأرض الليلة، على استاد كامب نو.

    مبابي يغيب عن رحلة «سبوتيفاي كامب نو»

    في قرار أحدث صدمة في العاصمة الإسبانية، لم يُدرج مهاجم ريال مدريد في قائمة الفريق لمباراة «الكلاسيكو» يوم الأحد.

    وبدا أن المهاجم الفرنسي قد تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيتيس، لكن الجهاز الفني قرر في النهاية عدم المجازفة في هذه المواجهة الحاسمة.

    مع غياب مبابي، يواجه ألفارو أربيلوا صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة. قد يبدأ المهاجم البديل جونزالو جارسيا في غيابه، على الرغم من أن المدرب قد يضع فينيسيوس جونيور وبراهم دياز في خط الهجوم. ويأتي ذلك في إطار الخطة التكتيكية التي استخدمها أربيلوا خلال المباراتين ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث أعطى الأولوية للمرونة على حساب وجود نقطة محورية ثابتة.

  • الفوضى والاضطراب في ملعب البرنابيو

    يأتي غياب مبابي في وقت تشهد فيه أجواء غرفة ملابس ريال مدريد توتراً شديداً. فقد هزت الفريق مشاجرة عنيفة وقعت في ملعب التدريب بين فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، والتي أسفرت بشكل لافت عن نقل لاعب الوسط الأوروجواياني إلى المستشفى.

    وطغت هذه الخلافات الداخلية على الاستعدادات لإحدى أكبر المباريات في كرة القدم للأندية.

    علاوة على ذلك، واجه مبابي نفسه انتقادات شديدة من جماهير ريال مدريد. فقد غضب المشجعون بعد أن شوهد المهاجم يقضي إجازة أثناء فترة تعافيه من الإصابة، مما أدى إلى احتجاج رقمي هائل، حيث وصلت عريضة عبر الإنترنت تطالب برحيله إلى 70 مليون توقيع، مما وضع ضغطاً هائلاً على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للنظر في مستقبل اللاعب.

