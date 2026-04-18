GOAL ONLY Diego Simeone gfxGoal AR
علي رفعت

ليس برشلونة وريال مدريد فقط.. سوسييداد ينضم لكتيبة جلادي سيميوني طيلة 15 عامًا وعليهم شكر فليك فورًا!

الأتلتي يسقط من جديد!

تلقى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني صفعة جديدة ومؤلمة بخسارة لقب كأس ملك إسبانيا لعام 2026 أمام ريال سوسييداد في مباراة درامية امتدت حتى الركلات الترجيحية.

تعد هذه البطولة هي الثالثة التي تتبخر من يد الروخيبلانكوس هذا الموسم بعد ضياع السوبر الإسباني والابتعاد عن صراع الليجا بفارق كبير من النقاط مما جعل الموسم المحلي في مهب الريح. 

ورغم أن الفريق لا يزال يمتلك بصيصًا من الأمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث ينتظره صدام في نصف النهائي إلا أن السقوط أمام سوسييداد كشف عن عجز فني واضح في إدارة المباريات الكبرى. 

المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي والإضافي شهدت تقلبات مثيرة لكنها انتهت بتكريس عقدة النهائيات مؤخرًا وتأكيد أن الهيبة الدفاعية التي بناها سيميوني على مدار 15 عامًا باتت جزءًا من الماضي الجميل الذي لم يعد يسمن ولا يغني من جوع في الحاضر.

  FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    زلزال البداية وسقوط أسطورة سبارتا

    قبل انطلاق الموقعة، حاولت بعض التقارير الصحفية رفع الروح المعنوية للاعبي أتلتيكو مدريد عبر وصف أجواء غرف الملابس بأنها تشبه روح محاربي سبارتا ال 300 الذين لا يعرفون طعم الاستسلام. 

    لكن الميدان لم يعترف بهذه التشبيهات العاطفية، حيث اهتزت شباك الفريق بعد مرور 14 ثانية فقط من صافرة البداية عبر رأسية مباغتة استغلت غياب التمركز الدفاعي، لتسجل كأسرع هدف في تاريخ نهائيات الكأس.

    هذا الزلزال المبكر كشف أن المنظومة التي كانت توصف بالحصينة باتت هشة للغاية، حيث لم يستطع الدفاع استعادة توازنه طوال الشوط الأول. 

    وتجسد الانهيار في الحارس موسو الذي ارتكب ركلة جزاء ساذجة نتيجة تدخل متهور على لاعب سوسييداد إثر كرة عرضية لم يتم التعامل معها بجدية. 

    سقوط أسطورة الفريق الذي لا يقهر في الثواني الأولى والأخيرة من الشوط الأول يعكس غياب التركيز الذهني والتكتيكي، ويثبت أن الشحن النفسي وحده لا يكفي أمام فرق منظمة تعرف كيف تضرب نقاط الضعف بذكاء وهدوء.

  • بصمة هانزي فليك ودرس لم يستوعبه الأتليتي

    لم تكن أهداف ريال سوسييداد وليدة الصدفة، بل كانت تطبيقًا عمليًا لدرس قاله الألماني هانزي فليك دون أن ينطق بكلمة واحدة. 

    ففي مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا في آخر 5 دقائق من اللقاء، دفع فليك بالمدافع أراوخو للعب كمهاجم لاستغلال ضعف أتلتيكو مدريد الواضح في التعامل مع الكرات العرضية والعالية. 

    ورغم نجاة سيميوني في تلك المباراة، إلا أن مدرب سوسييداد استوعب الدرس جيدًا وبنى خطته بالكامل على استغلال هذه الثغرة. 

    الاعتماد على الأجنحة وإرسال الكرات العالية داخل منطقة الجزاء كان المفتاح الذي فتح أبواب حصون سيميوني المتهالكة، مما أدى لاهتزاز الشباك مرتين بنفس الطريقة تقريبًا. 

    عجز الجهاز الفني عن معالجة أزمة الكرات الهوائية رغم تكرار التحذيرات يؤكد أن الأفكار التدريبية بدأت تنفد، وأن الخصوم باتوا يملكون الكتالوج الكامل لاختراق دفاعات فريق كان يومًا ما هو الأصعب في القارة العجوز.

  • ليس برشلونة وريال مدريد فقط

    طوال 15 عامًا من ولاية دييجو سيميوني، كانت الخسائر تُبرر دائمًا بأنها أمام عملاقي الكرة الأرضية ريال مدريد وبرشلونة، وهو عذر كان مقبولًا بالنظر للفوارق المالية الكبيرة سابقًا، وتحدثنا عن ذلك من قبل منذ أسابيع ليست ببعيدة.

    لكن الواقع الحالي يقول أن الدائرة اتسعت لتشمل فرقًا كانت في السابق تخشى مجرد التفكير في تهديد مرمى الأتليتي، ريال سوسييداد انضم رسميًا لكتيبة جلادي سيميوني، لينضم لفرق مثل بودو جليمت وليفانتي التي تجرأت على الفريق وأسقطته في اختبارات سهلة نسبيًا.

     لم يعد السقوط حكرًا على الديربيات أو مواجهات القمة، بل أصبح الفريق مستباحًا أمام كل من يملك تنظيمًا جيدًا.

    استنزاف مبلغ 364 مليون يورو على الصفقات في الموسمين الأخيرين، ومنها صفقة خوليان ألفاريز التي بلغت 95 مليون يورو، يجعل من غير المقبول الاحتماء خلف فكرة الفريق المكافح. 

    الإدارة الجديدة بقيادة شركة أبولو سبورتس وماتيو أليماني تنظر للأرقام والبطولات فقط، وهذا النزيف المستمر أمام فرق الوسط يؤكد أن الحصانة التي تمتع بها سيميوني لسنوات قد انتهت فعلًا، وأن مشروع النادي يحتاج لنفس جديد يتجاوز عقدة القطبين.

  • خوليان ألفاريز.. بطل التراجيديا المدريدية

    وسط هذا الركام الفني ظهر النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز بصورة تعكس حجم المأساة والجمال في آن واحد.

    ألفاريز بدأ المباراة بهدوء مبالغ فيه لدرجة أن البعض انتقده واصفًا أداءه بأنه يشبه لاعبي الوسط المدافعين نتيجة تراجعه المستمر للخلف وعدم الضغط بفاعلية. 

    ولكن مع حلول الدقيقة 70 انفجر البركان الأرجنتيني وتحول أداؤه إلى لوحة خيالية من التحركات الذكية وصناعة الفرص لزملائه وخاصة سورلوث. 

    وفي الدقيقة 84 سجل خوليان هدفًا جنونيًّا بتسديدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى، والأجمل من التسديدة كان استلامه للكرة الذي هيأه للتسديد من الأساس، ليعيد أتلتيكو للحياة ويفرض التعادل 2-2 الذي نقل المباراة للأشواط الإضافية وعاد وسدد في القائم وكان محركًا لفريقه طيلة المتبقي من اللقاء.

    ورغم هذا التألق الخرافي الذي وصفه المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي بأنه أداء خيالي إلا أن القدر كان يخبئ له نهاية حزينة.

    ففي لحظة الحسم بالركلات الترجيحية تصدى الحارس ماريرو لركلة ألفاريز ليتحول منقذ الفريق إلى ضحية لدراما ركلات الحظ.

    لقد كان خوليان بطلًا وخاسرًا في ذات اللحظة ليجسد حال الفريق الذي يملك نجومًا بمئات الملايين لكنه يفتقد للمنظومة التي تحمي إبداعهم.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    بيت القصيد

    في كرة القدم، الخسارة ليست عيبًا، لكن الإصرار على نفس الأخطاء هو الكارثة الحقيقية التي تهدد مستقبل أتلتيكو مدريد. 

    وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قد يكون القشة التي يتمسك بها سيميوني، لكنها لا تغطي حقيقة التراجع المحلي المخيف وفقدان الهوية الدفاعية التي كانت تميز النادي. 

    الرحيل في صيف 2026 يبدو الخيار الأكثر منطقية لضمان خروج يليق بالأسطورة الأرجنتينية، خاصة مع وجود نجوم كبار يشعرون بالإحباط من قيود التكتيك الدفاعي العقيم ويجدون أنفسهم في موقف الغريب عن داره عندما يتكتل الخصم ولا يعرفون كيف يخترقون بفاعلية كبيرة. 

    سوسييداد لم يسرق الكأس، بل انتزعها من فريق يرفض التطور، وعلى إدارة النادي أن تدرك أن زمن المعجزات الدفاعية قد ولى، وأن البناء للمستقبل يتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة قبل أن يغرق الجميع في بحر النتائج السلبية.