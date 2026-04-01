صفقة محتملة: قيم برشلونة الأخلاقية في مهب الريح.. سخروا من فضيحة راؤول أسينسيو فورطهم رافينيا مع "اسم مشبوه"

بين جدران "لاماسيا"، حيث تُقدس القيم قبل المهارة؛ يجد العملاق الكتالوني برشلونة نفسه اليوم، أمام اختبار أخلاقي عسير.

برشلونة وضع أحد المواهب الشابة على رأس اهتماماته، في محاولة لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم "2026"؛ وهو النرويجي أندرياس شييلدروب، جناح أيسر نادي بنفيكا البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ فإن إدارة بنفيكا مُنفتحة على بيع شييلدروب إلى برشلونة، في الصيف القادم.

وإذا تمت هذه الصفقة بالفعل؛ فإنها ستكون بمثابة الضربة القوية لقيم العملاق الكتالوني، والتي تم التغني بها ضد أحد نجوم الغريم التاريخي نادي ريال مدريد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ سبب رغبة برشلونة في التعاقد مع شييلدروب، وكيف ستتحوّل الصفقة إلى ضربة مباشرة لقيم النادي المزعومة..