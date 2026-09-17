تصرف غير مقصود من برشلونة ولكن.. هكذا تحصُل على "سوبر رافينيا"!

لا تراهنوا على سقوط النجم البرازيلي رافينيا دياز أبدًا؛ فالسنوات القليلة الماضية أثبتت لنا بما لا يدع مجالًا للشك، أن من يفعل ذلك يخرج خاسرًا.

نعم.. رافينيا لم يكن يومًا من هؤلاء النجوم العظماء، حتى انتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ وتحديدًا في عهد المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، وقتها.

وحتى في موسميه الأولين مع برشلونة، لم يقدّم النجم البرازيلي مستوياتٍ كبيرة؛ إلى أن جاء المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي أخرج "أفضل نسخة" من هذا اللاعب المخضرم.

لكن المثير في الأمر أنه وسط أفضل فترات رافينيا الكروية، واصل البعض التشكيك فيه باستمرار؛ ليرد اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بقوة، داخل أرضية المستطيل الأخضر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "مفارقة" مثيرة للغاية عن رافينيا دياز، منذ الانضمام إلى صفوف برشلونة..